Toliko je lako kad to radi Monako: Falkao + Mbape = 51! Lion precrtan, još četiri koraka do titule (VIDEO)

Cele sezone se čeka. Da Monako počne da greši. Da neiskustvo tog energičnog, ali premladog tima dođe na naplatu. Ali taj dan nikako da dođe. Monako je u polufinalu Lige šampiona. Monako je na čelu Lige 1. I posle utakmica 34. kola. Večeras je u Lionu preskočena verovatno i najveća prepreka do kraja sezone. Olimpik je savladan sa 2:1. Ubitačni tandem Radamel Falkao - Kilijan Mbape ne prestaje da rešeta. Ove sezone zajedno su postigli već 51 gol!

Sve je bilo gotovo za osam minuta. Prethodnih 36 Kneževi su davili protivnika kao zmija žrtvu pre obroka. Prvo Radamel Falkao na asistenciju Kamila Glika koji je bio najviši posle kornera sa desne strane. U 44. i Mbape i njegov 14. gol u poslednjih 14 utakmica za Monako. Takođe i 14. u prvenstvu, računajući i jedan iz prošle sezone. U 21. veku niko u top pet liga Evrope niko nije uspeo da tako mlad (18 godina i četiri meseca) stigne do te brojke.

A to je samo Liga 1. Ako u jednačinu ubacimo i Ligu šampiona, Kup i Liga kup Francuske ukupan golgeterski saldo raste na čak 23 gola! To nije tinejdžer to je ultimativni napadač! Programiran da ne promašuje.

Imao je i od koga da uči. Falkao ove sezone - 28 golova. Njih dvojica zajedno 51. U prvenstvu već 33 od ukupno 92 Monakova. Kneževi postižu golove kao kad dete sedi za računaljkom i prstićem pomera one šarene kuglice. Toliko je lako kad to radi Monako.

Olimpik se probudio tek u drugom poluvremenu. Uspeo je i da preko Lukasa Tusara, kome je to bio prvenac u Ligi 1, smanji zaostatak i završnicu učini neizvesnom. Imao je Tusar u finišu i idealnu priliku za izjednačenje, ali je glavom tukao tik pored gola.

Ali imao je i sreće što je uopšte bio "živ", što Monako još mnogo ranije rešio pitanje pobednika postizanjem trećeg gola. Još u prvom poluvremenu sve je moglo da bude gotovo. Najbliži je bio Bernardoi Silva, koji je posle minijature pored trojice čuvara uzdrmao prečku.

Zaboraviće se. Samo ako dođe da titula. Tuluz, Nansi, Lil i Sent Etjen. Monakovi protivnici do kraja sezone. Pari Sen Žermen ima teži raspored. Već u sledećem kolu gostovanje kod Nice. Pa Bastija, Sent Etjen i Kaen. Ali ta Nica...

Liga 1 - 34. kolo:

Petak:

Nansi - Marselj 0:0 (0:0)

Subota:

PSŽ - Monpelje 2:0 (1:0)

/Kavani 29, Di Marija 48/

Lorijan - Mec 5:1 (1:1)

/Sijani 13, Varis 49, Kabo 60, 66, Mukanđo 78 - Diabate32pen/

Bordo - Bastija 2:0 (0:0)

/Malkolm 55, Sankare 69/

Lil - Gengan 3:0 (2:0)

/De Previl 10, 35, Eder 66/

Dižon - Anže 3:2 (3:0)

/Dioni 5, 43, Li Melu 17 - Manjani 68pen, Toko 70/

Kaen - Nant 0:2 (0:2)

/Bamu 28, 36/

Nedelja:

Tuluz - Nica 1:1 (0:0)

/Žan 56 - Eserik 59/

Sent Etjen - Ren 1:1 (1:1)

/Berič 39 - Mekser 44/

Lion - Monako 1:2 (0:2)

/Tusar 51 - Falkao 36, Mbape 44/

(FOTO: Action Images)