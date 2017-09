Tomašević za MOZZART: Iz dobre atmosfere rađaju se i dobri rezultati

"Mi zaista delujemo najozbiljnije, to je ono što sam ja video. Od oblačenja, pripreme za sastanak, ručak, treninge, utakmice... Očigledno je da se dosta pažnje posvećuje tom segmentu i to pokazuje ozbiljnost ekipe i spremnost da neke svoje individualne kvalitete podrede timu", kaže čuveni centar

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Istanbula)

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Predrag Danilović i Generalni sekretar Dejan Tomašević članovi su delegacije koji su u svakom koraku uz košarkašku reprezentaciju na Evrobasketu u Istanbulu.

Dve legende srpske i jugoslovenske košarke pružaju veliku podršku Orlovima na putu do medalje i ne kriju da svim srcem žele da vide uspeh ove generacije na kontinentalnom takmičenju.

Upravo iz tog razloga porazgovarali smo sa Dejanom Tomaševićem, a za početak pitali smo čuvenog centra za kratak presek dve pobede koje su izazvale najveću pažnju - Nemačke nad Francuskom i Grčke nad Litvanijom, čime su eliminisani osvajači srebra i bronze sa poslednjeg Evrobasketa.

„Nemačka i Grčka su odigrali fantastične utakmice. Odlično su iskontrolisali utakmice protiv dva jako velika protivnika, osvajača medalja na poslednjim prvenstvima. Ovo su utakmice za velike igrače i ovakvi turniri ih otkrivaju. Eto, Nemačka i Grčka su pokazali da imaju velike igrače i opravdali su to zvanje“, rekao je Tomašević za MOZZART Sport i napravio paralelu sa situacijom srpskog tima:

„Ono što je dobro i što je upozorenje za nas jeste da se iznenađenja dešavaju i da će nam to biti dodatni motiv da se spremimo dobro za utakmicu i pokažemo ono najbolje“.

Vedra, nasmejana lica, dobro raspoloženje, kvalitetan rad... To su sve slike koje ostavljaju prilično jak utisak po srpske novinare u Istanbulu. Uostalom, selektor Aleksandar Đorđević i njegovi izabranici često potenciraju na tome, što se pokazalo kao pun pogodak.

„To je dodatni kvalitet našeg tima. Mi zaista delujemo najozbiljnije, to je ono što sam ja video. Od oblačenja, pripreme za sastanak, ručak, treninge, utakmice... Očigledno je da se dosta pažnje posvećuje tom segmentu i to pokazuje ozbiljnost ekipe i spremnost da neke svoje individualne kvalitete podrede timu. Očigledno je da imaju dobru hemiju i atmosferu unutar tima, iz te dobre atmosfere dolaze i dobri rezultati, a nadam se da će ih tek biti“.

U mislima Mađarska, na horizontu Italija

Nezaobilazna tema praktično svih analiza i razgovora u Turskoj i Srbiji jesu partije Bogdana Bogdanovića i koliko se brzo uklopio na dve nove uloge u timu, iako je bila uočljiva početna opterećenost značajem ovog takmičenja i same role.

„Bogdan je fantastičan igrač i lider ove ekipe. Verujem da svi mogu da odigraju još bolje. Konstantno dobra igra u odbrani je nešto što nas je krasilo, ali ima dosta prostora za napredak u napadu i siguran sam da će već u meču protiv Mađarske i taj deo biti mnogo bolji“.

Simonović za MOZZART Sport: Momci super guraju, ne bih se ljutio da bude najsjajnija medalja

Naredni protivnik na papiru predstavlja lak zalogaj za Srbiju, ali u svlačionici svetskog i olimpijskog vicešampiona mogu se čuti samo pohvalne reči o severnim susedima. Takav komentar imao je i Dejan Tomašević.

„Mađarska poseduje očigledan kvalitet, čim se nalazi u 16 najboljih na turniru. Pre svega mi je drago dvojice naših trenera (Stojana Ivkovića i Gorana Miljkovića prim. aut), koje poznajem dugi niz godina. Još jednom im čestitam na fantastičnom rezultatu. Stručni štab je tu na čelu sa Sašom Đorđevićem, verujem da su oni spremili meč na najbolji mogući način u ovih nekoliko dana. Nemam dilemu da će igrači maksimalno ispoštovati sve što im je Saša rekao“, zaključio je Tomašević.

