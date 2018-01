Tončev: Na mržnju prema Radničkom odgovorićemo stvaranjem drim-tima!

Hajde da i to vidimo...

Komšije iz Surdulice javno su se zapitale: Zašto su svi nezadovoljni suđenjem protiv Radničkog? Nenad Lalatović je Nišlijama već čestitao plasman u Evropu, žalio se i Voždovac i pominjao "predigru" uoči duela sa Nišlijama...

Predsednik Radničkog Ivica Tončev u intervjuu za Sportski žurnal nije konkretno upitan šta misli o svim tim optužbama superligaških rivala, ali se čini da se ipak jeste osvrnuo na sve njih rečenicom kojom je zaključio intervju.

"Razmišljam jedino o neverovatno velikoj količini mržnje prema klubu kod pojedinaca i nekih grupa ljudi i u Nišu i van grada. To mi nije jasno, niti mogu da shvatim. Zapišite da sam rekao da ćemo i to eliminisati stvaranjem jakog i moćnog Radničkog. Jedva čekam da se to uskoro dogodi i da vidim šta će ti isti onda reći", rekao je Tončev za Žurnal.

Nešto ranije se, komentarišući odlaske Marka Tomića i Nikole Raspopovića, te interesovanje za Rjotu Nomu i Nikolu Aksentijevića, još jasnije izrazio.

"Pravimo drim tim Radničkog. Biće to nešto što malo ko u ovom trenutku može i da zamisli".

Hrabre reči. Uskoro ćemo videti i da li su bile zasnovane na realnim mogućnostima Radničkog.

(FOTO: Star Sport)