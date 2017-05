Tončev: Radnički će pobediti i Partizan i Zvezdu

"Najslađi scenario bio bi da pobedimo crno-bele i tako malo obradujemo zvezdaše, a onda da ih razočaramo na Marakani u posledenjem kolu šampionata“, kaže predsednik Nišlija

Situacija u Superligi je takva da lako može da se desi da Radnički iz Niša odluči šampionsku trku u Srbiji u naredna dva kola. Nišlije najpre dočekuju Partizan u sredu, a zatim i tokom vikenda gostuju Crvenoj zvezdi na Marakani.

U oba meča im je imperativ pobeda kako bi mogli da jure izlazak na međunarodnu scenu posle 35 godina, pa predsednik Radničkog Ivica Tončev poručuje da neće biti popusta ni za crno, a ni za crveno-bele.

„Radnički će u sredu svom snagom igrati na pobedu protiv Partizana. Igramo samo za sebe jer su nam bodovi neophodni za Evropu. Razmišljamo isključivo o našim ambicijama, a da li će to odgovarati ovima ili onima, to nas apsolutno ne zanima. Radnički uvek ide napobedu, to je parola novog rukovodstva i kod nas ne postoje kalkulacije. Najslađi scenario u poslednja dva kola bio bi da pobedimo Partizan i tako malo obradujemo zvezdaše, a onda da ih razočaramo na Marakani u posledenjem kolu šampionata“, poručuje Tončev u izjavi za ALO!.

Nišlije su se posebno naoštrile za dolazak lidera iz Humske.

„Tvrdim da će Partizanu ovo gostovanje biti najteže usezoni. Siguran sam da im nije svejedno pred ovaj meč. Oni će biti pod pritiskom jer im jedino pobeda odgovara. Partizanovi fudbaleri nisu mnogo veća klasa od ovih koji igraju u Radničkom, nisam siguran da će moći da se izbore s pritiskom. Ne strahujem od Leonarda i Đurđevića, gledao sam ih protiv Voždovca u subotu i nisu se baš pokazali. Siguran sam da njih dvojica na Čairu neće postići gol“, kaže Tončev.

Predsednik Radničkog ne želi da popušta ni voljenom klubu sa Marakane.

„Jesam zvezdaš, priznajem, ali sada sam u Radničkom i razmišljam kao navijač tog kluba. Pre svega ja sam borac za fudbal, da se svaka utakmica igra časno i pošteno, bez ikakvih kalkulacija“, zaključio je Ivica Tončev.

(FOTO: Star Sport)