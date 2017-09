Toni Adams: Venger me ništa nije naučio o fudbalu, ali je i dalje najbolji trener za pripremu

"Trebalo je lepo da se oprosti od klupe u maju kao čovek, da ga ispratimo, podignemo mu spomenik, pa ga onda stavimo u Upravni odbor. A onda može kao ser Aleks Ferguson - da nadgleda " kaže legandarni kapiten Arsenala

Rival Crvene zvezde iz Grupe H Lige Evrope, Arsenal jedan je od definitivno najvećih klubova na svetu. Ima sve: ogromnu navijačku bazu, supermoderan stadion, vrhunsku školu, tradiciju, neverovatne igrače... Ali nema jedno - titulu šampiona Engleske još od sezone 2003-2004. i čuvenih "nepobedivih".

Godinu dana ranije duplu krunu je podigao legendarni kapiten Toni Adams nakon čega je odmah "okačio kopačke o klin". I upravo nekadašnji stub odbrane Tobdžija rekao je istinu koju Arsen Venger , ali i čelni ljudi londonskih crveno-belih kao da ne žele da čuju.

"On je veoma dobar čovek, duša. Istinski dobar. Lako mu je prići. Kao psiholog, posebno za grupu, bez premca je. Veoma inteligentan i veoma obrazovan. Voleo sam da radim sa njim, mada me ništa novo nije naučio o fudbalu. Ni mene, ni moje saigrače. Verujem ipak da je on i dalje najbolji trener u Premijer ligi za fizičku pripremu."

Doskorašnji šef stručnog štaba u Granadi veruje da je francuski stručnjak još u maju trebalo da ode sa klupe.

"Nije mi jasno zašto već u maju nije dao ostavku... Znam ja njega, on kaže da je posao život i da će umreti čim prestane da radi. Ali on će uvek imati mesta u Arsenalu, pa njega Arsenal ne želi nikada da se odrekne. Trebao je lepo da se oprosti kao čovek, da ga ispratimo, podignemo mu spomenik, pa ga onda stavimo u Upravni odbor. A onda može ka ser Aleks Ferguson da nadgleda, pa i da sedne na klupu pokatkad ako mu volja. Ali on to ne želi i zato mislim da će se sve loše završiti".

