Top 10 Evropljana u NBA ligi - nova era

Specijalizovani sajt Eurohups odabrao je najbolje košarkaše Starog kontinenta koji se takmiče u najjačoj ligi na svetu. Evo liste

Ligaški deo NBA lige je završen, plej-of treba da startuje, a Eurohups se u toj kratkoj pauzi potrudio da predstavi 10 najboljih igrača iz Evrope koji čine takozvanu "novu eru".

Vremena se menjaju, sveta trojka Dirk Novicki, Pau Gasol i Toni Parker su bliži "Hall of Fame-u" nego vrhuncu karijera, pa zato imena ovih legendi nema na listi.

Evo 10 najboljih Evropljana u NBA ligi, ne samo po učincima nego i prema uspehu do kog su došli sa svojim timovima. Rangiranje Eurohupsa prenosimo u originalu.

10. RIKI RUBIO - Minesota Timbervulvs - 11.1 poena 4.1 skokova 9.1 asistencija

Da, i dalje nije popravio svoj šut sa distance. Ipak, malo je napredovao i na tom polju, u najboljih je pet asistenata u ligi i redovno flertuje sa dabl-dablom kada su poeni i asistencije u pitanju.

Nad imenom njegovog budućeg kluba je znak pitanja, nije sigurno da će ostati u Minesoti. Kakogod, dobro vlada igrom kada je na parketu i jedan je od najnadarenijih dodavača kada je njegova generacija u pitanju.

9. MARĆIN GORTAT - Vašington Vizards - 10.8 poena 10.4 skokova 0.7 blokada

Poljski čekić ne deli mnogo ljubavi sa protivnicima, ali je jedan od ključnih igrača Vašingtona ove sezone.

Priča o Gortatu: NBA igrač koji tečno govori srpski, sve zbog Obradovića i Matića

Beleži dabl-dabl prvi put od sezone 2011/2012 kada je igrao za Finiks. On jeste igrač uloge, ali ne mogu mnogi da odigraju takvu ulogu na tako efikasan način.

Uvek je na pravom mestu u pravo vreme. Strašan košarkaš iako mu je 33 godine.

8. DARIO ŠARIĆ - Filadelfija 76ers - 12.8 poena 6.3 skokova 2.2 asistencije

Dario je jedan od glavnih kandidata za nagradu ruki godine. Dokazao je kvalitet, a posebno je u periodu otkako je Džoel Embid povređen najbolji košarkaš tima. A to traje oko dva meseca.

Naravno, s obzirom na iskustvo koje je stekao u Evropi, činjenica da je spreman da doprinese ekipi nije čudna, ali svakako da je NBA drugačija zverka. On može i očekuje se da bude bolji. Ima veoma dobar start svoje NBA avanture.

7. KRISTAPS PORZINGIS - Njujork Niks - 18.1 poena 7.2 skokova 2 blokade

Letonski Jednorog je imao još jednu impresivnu sezonu, ali su Niksi zabrljali i nisu mu pomogli da dostigne ono što je stvarno mogao. A on još nije baš na tom nivou da iznese stvari kada je ceo tim u pitanju. Ima fantastičan uspon i vreme je na njegovoj strani.

Sledeća godina bi mogla da bude ključna za njega, njegov napredak i napredak Niksa. Kakogod, deluje da je on najverovatnije igrač na kom će se bazirati cela franšiza narednih godina. Naravno, Karmelo Entoni je van jednačine.

6. DENIS ŠREDER - Atlanta Hoks - 17.9 poena 6.3 asistencija 3.1 skokova

Nije bila laka odluka Atlante da mladog Nemca postavi kao svog startnog plejmejkera. Na kraju krajeva, ovaj potez im se isplatio. Ovaj 23-godišnjak ima najbolju sezonu do sada, a njegove brojke su impresivne.

On mora da napreduje na polju donošenja odluka. Još uči kako da bude general na parketu, a to ga odvaja od najboljih evropskih plejmejkera u NBA ligi.

5. GORAN DRAGIĆ – Majami Hit – 20.3 poena 5.8 asistencija 3.8 skokova

Dragić ima najbolje brojke u karijeri, malo bolje od onih koje je imao u najboljoj sezoni u dresu Finiksa. Ali ni to nije bilo dovoljno Majamiju da se plasira u plej-of. To ne menja činjenica da je Slovenac najbolji evropski plejmejker koji trenutno igra u NBA ligi. A to nije mala stvar.

Ima 30 godina, ostaje pitanje da li je ovo najbolje što on može da pruži, ali i ako je tako, to što je do sada postigao je velika stvar.

4. NIKOLA JOKIĆ– Denver Nagets – 16.7 poena 9.8 skokova 4.9 asistencija

Ovo je bila sezona u kojoj je eksplodirao. Srbin je trenutno najbolji asistent kad ase gledaju centri u NBA ligi, a njegov učinak ove sezone poslao je Jusufa Nurkića u Portland.

Jokićev napredak bio je impresivan.

Sezona je gotova za njega, imaće vremena da radi na svojoj igri, najavio je i da će raditi na svom telu i može da bude samo bolji. Na kraju krajeva, ima 22 godine i biće košarkaš na kome će se graditi franšiza Denvera.

Nije što je naš, ali je stvarno strašan košarkaš.

3. MARK GASOL – Memfis Grizlis – 19.5 poena 6.3 skokova 1.3 blokade

Njegova evolucija ostaje neverovatna i deluje da tome nema kraja. Nije vest da je pobegao iz senke brata Paua, to se dogodilo skoro dekadu ranije. Vest je da je Gasol ove sezone dodao i šut za tri poena svom arsenalu.

Da, Mark šutira 39% za tri poena i uzima više od tri pokušaja po utakmici. To je šlag na torti za igrača koji je nekoliko sezona jedan od najboljih evropskih centara. Sada ima ozbiljne rivale.

2. RUDI GOBER– Juta Džez – 14.1 poena 12.8 skokova 2.7 blokada

Do sada Gober nije zaslužio kredit u javnosti kakav zaslužuje i to je šteta. On je najbolji bloker NBA lige i četvrti najbolji skakač. Postiže u proseku dabl-dabl kada su poeni i skokovi u pitanju i bio je ključni igrač za Jutu.

To što će igrati protiv Deandre Džordana u plej-ofu čini stvari još interesantnijim. Tu bi mogao da vidi gde je. Svakako - Gober je jedan od najboljih centara u ligi.

1. JANIS ADETOKUNBO - Milvoki Baks - 22 poena, 8.8 skokova i 5.4 asistencija

Ovde zaista nema potrebe za dodatnim objašnjavanjem. Janis je jedini Ol Star starter sa liste, jedan je od favorita da osvoji nagradu za igrača koji je najviše napredovao, skoro dnevno obara istorijske rekorde i uz možda Jokića jedini je stvarni igrač franšize na nivou na kom je jedino Dirk Novicki uradio ranije.

Grk je fenomen, bez obzira na to kako merite njegov učinak. Ima samo 22 godine i uz našeg Jokića biće dugo na vrhu ove liste.

Pored ovih igrača treba pomenuti i Klinta Kapelu iz Hjustona, Serža Ibaku i Jonasa Valančijunasa iz Toronta, te Jusufa Nurkića iz Portlanda i Danila Galinarija iz Denvera.

Da li ste saglasni sa listom? Kako biste vi poređali ove majstore koji dolaze iz Evrope?

I pitanje za kraj, koje od ovih igrača očekujete da vidite na Evropskom prvenstvu?

(FOTO: Action images)