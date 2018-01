Topić: Rekao sam im - smirite se, ovo nećemo izgubiti!

"Nažalost, Dule nije bio sa nama, mislim da je prestrogor bio isključen. Ali to su sudije u Evroligi koje ne praštaju. Bilo bi lakše da je ostao”, naveo je pomoćni trener Zvezde posle trijumfa nad Olimpijakosom

Crvenu zvezdu je do pobede nad Olimpijakosom vodio pomoćni trener Milenko Topić koji je preuzeo palicu posle isključenja Dušana Alimpijevića u trećoj četvrtini, a nekadašnji reprezentativac istakao je da je i u tim trenucima bio ubeđen u pobedu, kao i da je Dilan Enis odigrao najbolji meč od dolaska u klub.

"Neverovatna utakmica, neverovatna pobeda za nas... Kao što znate, igrali smo bez Antića i Feldina. Veliki motiv je bila činjenica da smo želeli tu prvu pobedu protiv Olimpijakosa. I onisu imali neke probleme sa povredama, ali to je njihov problem. Bili smo rešeni da slavimo i iskoristimo energiju sa tribina", rekao je Topić na konferenciji za novinare posle utakmice.

Zvezdin strateg je ocenio da je Dilan Enis prvi put od dolaska dao ovakav doprinos jednoj pobedi.

“Enis je večeras bio odličan, prvi put je doprineo na takav način i u odbrani i u napadu. Već je neko vreme sa nama. Svakim danom se vidi njegovo uigravanje. Danas je bio jako značajan jer je Ročesti bio opterećen ličnim greškama. Cela odbrana protivnika bila zasnovana na odbrani od Ročestija. U nastavku je malo stao, ali se pojavio Enis”.

Topić je naveo da je bio siguran u pobedu, čak i kada je isključen trener Dušan Alimpijević.

“Rekao sam im polako, smirite se, mi ovo imamo. Nećemo izgubiti. I oni su bili svesni toga. Nažalost, Dule nije bio sa nama, mislim da je prestrogor bio isključen. Ali to su sudije u Evroligi koje ne praštaju. Bilo bi lakše da je ostao”.

Topiću ovo bio prvi put da samostalno vodi ekipu.

"To je posao drugog trenera, on mora biti spreman. To je košarka i ovakve stvari se dešavaju. Svi zajedno smo doprineli, čak i on iz tunela, da se utakmica privede kraju na pravi način".

Protiv Olimpijakosa je u crveno-belom dresu debitovao i novi centar Alen Omić.

“Iako je sa nama jako kratko, pokazao se kao dobro pojačanje i dečko sa Balkana koji se uklopi. Milutinov je promašio zicer preko njega. Pokazao je da će biti pravi zaštitnik koša". Novinare je zanimalo i kakva je situacija sa povredom Dejana Davidovca.

"Mislim da je samo udarac. Malo leda, malo pauze, ali mislim da će biti spreman".

Crveno-bele već u ponedeljak očekuje derbi sa Partizanom u Jadranskoj ligi.

"Značajna i važna utakmica za nas... Prvo po važnosti, da nastavimo kontinuitet i da se borimo za prvo mesto. Videćemo za Feldina i Antića, značili bi nam", zaključio je Topić.

