Toranj iza napadača! Šta je Partizan dobio s Tavambom i na kojim utakmicama može ovo da ponovi? (VIDEO)

Kamerunac oduševio navijače u 154. večitom derbiju, šta su mu kvaliteti i šta se od njega očekuje u Evropi

Opevan je Lamin Dijara, kovan u zvezde Almami Moreira, ušao u stihove Gabrijel Kleo, ori se sa tribina Leonardu. Svima su bili potrebni meseci da se ušunjaju u srca Grobara. Neki su „proradili“ tek u drugoj sezoni. A onda se pojavio Leandre Tavamba i naprečac se uvukao pod kožu Partizanovih navijača.

Bilo je jasno na prethodnom derbiju da je ulaskom u finišu poremetio odbranu Crvene zvezde, a onda ju je u utorak po podne, u prvom velikom meču na teritoriji Srbije u ulozi startera – rasturio. Demonstracija sile.

U bukvalnom smislu.

Kao faktor iznenađenja Marka Nikolića, Kamerunac se pozicionirao iza Uroša Đurđevića, a između Marka Jankovića i Leonarda da Silve Soze (dejstvovali po bokovima), svaki napad primao na sebe, odlagao lopte, slao ih u prostor, spajao sa golom saigrače i bez obzira što je Brazilac postigao dva i namestio jedan, izrastao u centralnu figuru meča posle kojeg je u šampionskoj trci sve otvoreno.

Kao što je otvoreno i pitanje šta sve može Leandre Tavamba ako je ovako dominantan bio u duelima sa Zvezdinim defanzivicima i vezistima.

„Odigrao je fenomenalno“, u tri reči za MOZZART Sport komentariše Tavambin učinak Damir Čakar, nekadašnji prvotimac Partizana, najzaslužniji što je Kamerunac završio u Humskoj 1.

Čakar ga je u zimu 2016, zajedno sa Goranom Arnautom, skautirao tokom priprema u Antaliji i insistirao na njegovom angažmanu, ostvarenom godinu kasnije.

„Za mene njegova partija nije iznenađenje. Očekivao sam baš ovo, znajući kakvim arsenalom raspolaže. Čak i kad su ga kritikovali, jedva sam čekao da dođe ovakva utakmica, jer je Tavamba tip igrača koji dolazi do izražaja u velikim mečevima. Da me ne shvatite pogrešno, ne bira protivnike, ali pod pritiskom obožava da preuzme odgovornost. Miran je lopti, većinu duela je dobio, što u vazduhu, što na zemlji, a to je kvalitet kakav ovaj tim dugo nije imao“.

Detaljna analiza utakmice pokazala je da je Leandre Tavamba dao gol i namestio čak tri zicera saigračima. U prvom poluvremenu dvaput je slao Đurđevića samog pred Filipa Manojlovića, u drugom omogućio Leonardu poziciju „jedan na jedan“ i to pokazuje da je, zapravo, reč o fudbaleru koji nije klasičan napadač, nego onaj, u engleskom fudbalskom rečniku, označen kao „target men“.

„Tavamba nema statistiku kakvu sam očekivao. Nadao sam da će dati dosad desetak golova, ali to je trenutno u Partizanu nemoguće, jer osim Đurđevića i Leonarda to niko više i ne radi. Prateći minulih nekoliko kola, video sam da ulazi u šanse, međutim, za tim je značajnije samo njegovo prisustvo na terenu, posvećenost obavezama, nadmoć u skoku i proigravanje saigrača. Uz njega se ostakak tima oseća sigurnije“.

Zamka u koju bi navijači, a možda i pojedinci u Partizanu, mogli da upadnu jeste da na bazi gola u derbiju od Tavambe očekuju da eksplodira na narednim mečevima. Utisak je da je on korisniji na velikim utakmicama, kad ima prostora i za sebe i sa kolege iz napada i da će pre do izražaja doći protiv Zvezde ili u evropskim kvalifikacijama, nego u sudarima sa defanzivno orijentisanim rivalima poput Bačke, Metalca, Novog Pazara...

„Leandre će pravo lice pokazati tek na leto. Očekuje da „nadođe“, kako to treneri vole da kažu i da u borbi za Evropu demonstrira identičnu moć kao na Marakani. Čak i da spektar mogućnosti nadogradi“, dodao je Čakar.

Velika prednost Leandrea Tavambe je u dvostrukom saznanju da, za razliku od ovdašnjih fudbalera, ne mrsi sa loptom i da se akcije ne prekidaju kad mu je ona u posedu. Elegantnim proigravanjima nekoliko puta je dizao Grobare na noge i podsetio nas na period od pre tri meseca, kad smo na ovom mestu, posle prve test utakmice sa BSK-om iz Borče konstatovali kako će činiti dobar tandem sa Urošem Đurđevićem.

„Sećam se te utakmice, jer sam bio prisutan i pozitivno me iznenadilo koliko Tavamba zna fudbal, odnosno koliko je koristan za ekipu. I to na snegu! Posle dužeg vremena se pojavio teški špic, koji ima i snagu i umeće. Tad sam govorio da mi, ipak, nije jasno da li je napadač ili vezista. Derbi je definitivna potvrda da je reč o igraču koji dejstvuje iza špica i kao toranj prima igru na sebe. To je ono što nam je trebalo“, govori za naš portal Dušan Trbojević, nekadašnji skaut Partizana, čija reč se u fudbalskom svetu i te kako ceni.

I još nešto: da Partizanovi navijači ne pomisle kako će sad Tavamba da „trpa“. Nije realno, jer nikad u karijeri to nije radio. On nije finišer, nije čovek koji daje golove u nizu, o čemu svedoče brojke (najviše ih je dao pre tri godine za slovački Ružomberok, 13 na 31 utakmici), ali je fudbaler atipičan za naše uslove. Kao što je ne tako davno bio Nikola Žigić. Čini se da više zna s loptom od nekadašnjeg reprezentativca, ali da nema moć u završnici (igra daleko od gola) kakva je odlikovala bivšeg Zvezdinog artiljerca.

„To je to, na pravom ste tragu. Ne mora Tavamba da daje golove. Ima ko će. Dečko se vraća u odbranu, čisti lopte, sjajan je u skoku, razigrava i niko ne može da ospori da je u našoj ligi od koristi. Videćemo kako će biti kad počne Evropa, ali pošto vidim da želi da primi odgovornost na svoja pleća, da ima moć u zagrađivanju i odlaganju, te da zna s loptom, verujem da će pomoći kad budu na red došle daleko ozbiljnije utakmice od ovih u našem prvenstvu. Njemu je potreban prostor i on ga vešto koristi da spaja saigrače sa golom“, zaključio je Dušan Trbojević.

Bude li tako, odzvanjaće pesma poput one koju je postala hit među Grobarima za vreme 154. večitog derbija: „Tavamba, Tavamba, Tavamba, ti ne znaš da volim te ja...“.

