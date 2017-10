Torino i Italija grme: Juve napada Sergeja sa 80.000.000 evra!!!

Vanja Milinković Savić poručio da njegov brat iščekuje transfer u Juventus

Iz Torina je jutros zagrmelo preko cele naslovnice lokalnog Tutotsporta: Juventus sa 80.000.000 evra kreće po Sergeja Milinkovića Savića!!!

Odavno je poznato da Stara dama želi srpskog vezistu, a sada i torinski sportski dnevnik tvrdi da je Milinković Savić Juventusova želja broj jedan u letnjem prelaznom roku. Prvo je interesovanje za njega pokazivao trener Maks Alegri koji je očaran Sergejovim kvalitetima, a sada je „na rudu“ nalegao i sportski direktor Đuzepe Marota. I on je presekao da je mladi Srbin glavna meta Bjankonera u sledećem prelaznom roku i da ne treba žaliti pare za igrača koji će biti vrhunska klasa.

Juventus je i letos pokušavao da otvori priču o kupovini Milinkovića Savića, ali je Lacio odbijao svaku priču o transferu jer je posle produžetka ugovora želeo da zadrži Sergeja, otkupi drugu polovinu njegovog ugovora od Genka i poveća mu cenu. Juve je bio spreman da plati 45.000.000 evra uključujući bonuse, što u Laciju nisi ni razmatrali već su poručili da igrač ne ide ispod 70.000.000 evra. Sada je cena još veća...

Tutosport tvrdi da je Juve spreman da plati neverovatnih 80.000.000 evra za nekadašnjeg vezistu Vojvodine i Genka što je granica koju je Lacio označio kao donju za početak pregovora. Nije u Juventusovom stilu da pravi ovolike transfere, ali kada im je baš stalo do nekoga onda pare nisu problem. Uostalom, na sličan način su kupili Gonazala Iguaina za preko 90.000.000 evra.

Lacio ne bi mogao da odbije 80.000.000 evra iako je predsednik Lotito govorio kako će tražiti celih 100.000.000. Uprkos lošim odnosima između čelnika dva kluba zbog nekorektnog ponašanja Juventusa prošlog leta u slučaju Keite Baldea, Lacio ne može da propusti ovakvu priliku i da stane na put karijeri srpskog veziste. Kupovina Sergeja je koštala rimski klub 18.000.000 evra, sada mogu da zarade višestruko. Nema smisla zadržavati ga i sledećeg leta kada je već prerastao sredinu u Rimu i sazreo za neke od najvećih klubova.

Naravno, pitaće se tu nešto i igrač. A on je prema saznanjima Tutosporta veoma raspoložen za selidbu u u Torino. To je potvrdio i njegov brat Vanja koji je rekao da Sergej čeka Juve. Iako ima pozive nekih premijerligaških džinova, Milinković Savić bi najradije ostao u Italiji, a Juventus ima prednost u odnosu na Inter koji je takođe zainteresovan. Sergejov san je Real Madrid, ali to za sada nije realna opcija, niti postoji interesovanje Madriđana. Međutim, igrama u Juventusu bi srpski vezista mogao da se preporuči i klubu iz snova...

(FOTO: Tuttosport)