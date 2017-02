Torino pamti Kalčopoli i “otete“ titule: Nikad u Inter!

“Ne može to da bude normalna utakmica“, kaže štoper Juventusa

Dugo već čekaju navijači Intera. Poslednjih godina Juventus mu je značajno odmakao. Nerazuri se traže još od odlaska Žozea Murinja. Niko u Torinu neće suzu pustiti zbog toga. Naprotiv. Đorđo Kjelini uoči nedeljnog derbija u Torinu ne krije da pravi juventini ne mogu da Interu zaborave sve ono što se dešavalo u vreme Kalčopolija.

A setimo se, Juventus je tada zbog nameštanja utakmica izbačen u Seriju B, dok je jedna od njegovih titula predata baš Interu.

"To ne može da bude normalna utakmica za sve one koji su preživeli Kalčopoli, mada su oni prvi sudari u godinama posle incidenta bili još žustriji nego sada. Điđi Bufon i ja smo jedini koji su do sada preživeli u timu, ali za sve prave juventine to je sasvim drugačiji izazov od ostalih", raspaljuje vatru Kjelini pred sutrašnji Derby d’Italia.

Nije samo ni ta titula problem...

"Te 2006. godine imali smo tim kao buldožer. Fizički moćan... Da se nije desilo to što se desilo dominirali bismo Italijom. Ubrzo i Evropom", kaže Kjelini ne zaboravljajući da su zbog Kalčopolija Juventus napustili asovi kakvi su Zlatan Ibrahimović, Lilijan Tiram, Fabio Kanavaro...

Uspinjanje Juventusa tako je odloženo na nekoliko godina. Dobro to pamti Đorđo. I zato ne postoji novac za koji bi prešao u Inter.

"O tome ne možemo ni da razgovaramo. Navijači me i vole zato što znaju da dajem sve od sebe za ovaj dres i što na Juventus sgledam kao na porodicu. Protivnici me mrze zato što i sam znam da sam ponekad i te kako iritantan kao rival na terenu. Doduše, Leo Bonuči me je u poslednje vreme tu pretekao, pa me više ne diraju".

O Interovim naporima da se u javnosti predstavi kao autsajder...

"Ne mogu ni oni da kriju da imaju tim sa kojim moraš da napadneš Skudeto. Ovih poslednjih meseci kod Stefana Piolija to se i vidi... Ikardi je fantastičan napadač kome su golovi u krvi. Gledao sam ga protiv Kjeva. Vratio se 30 metara da uzme lopu i onda pokrenuo akciju kja je prethodila gola. To su važni signali koje igrači šalju", kaže Kjelini.

