Tošić – grom pojačanje! Ožegoviću aplauzi, Stojektu pesma, ali ništa Partizanu ne bi vredelo da nema Miletića (VIDEO)

Levi bek među najzaslužnjima što su crno-beli “otvorili” Mladost, da bi je posle gola i asistencije Tavambe ispratili u Lučane sa tri lopte u mreži

Mogu napadači, mogu i krila, ali ne mogu bez beka! I to levog. Imali su Partizanovi navijači dosta zamerki na partije Nemanje G. Miletića, struka predvođena Miroslavom Đukićem poverenja u nekadašnjeg prvotimca Javora, “osetila” ga čak i u situaciji kad je angažovan konkurent na toj poziciji, zbog čega su združeno dočekali “pet minuta”.

Taman da razgale oko 5.000 Grobara u subotu veče, razveju sumnje u mogućnosti rekonstruisanog tima i nagoveste kako već za pet dana, u Švajcarskoj, može jednako efikasno i skoro isto ovako efektno kao “prvi” Miletić s početka drugog poluvremena okršaja sa Mladosti, kad je njegov potez razoružao borbenu, disciplinovanu i, ipak, nedoraslu četu iz Lučana – 3:0.

Ko je bio na stadionu mogao je da se uveri da zasluge za Nemanjin fini rad, u kome je driblingom “a la Suma” prevario Miloša Trifunovića, namestio sebi loptu na slabiju desnu nogu i matirao dotad vrlo dobrog Dragana Rosića, pripadaju zapravo najzvučnijem pojačanju pristiglom u srspki fudbal ovog leta. Zoranu Tošiću.

“Ti rešavaj”, maltene je viknuo Bambi u trenutku dok je Miletić imao dilemu da li sam da okonča akciju ili da uposli A reprezentatica.

Ispostavilo se da je taj savet bio vredniji od svih Tošićevih poteza (a, bilo ih je o-ho-ho dobrih) i da je uticao da u narednih 15-ak minuta domaćin poslednje utakmice subotnjeg programa osmog kola Superlige lakše pronađe pukotine u odbrani gostiju iz Dragačeva. Učinio je to najpre Danilo Pantić, pošto je kompletan posao na levoj strani odradio Leandre Tavamba, da bi i sam Kamerunac nešto kasnije ovoga puta na asistenciju Marjanovića doneo izveo Parni valjak na magistralu trijumfa koji mu daje zamajac pred početak grupne faze Lige Evrope.

U prvoj utakmici bez najboljeg strelca iz minule sezone Uroša Đurđevića, publika na Topčiderskom brdu imala je priliku da na delu vidi Ognjena Ožegovića i da pridošlicu iz Čukaričkog nagradi aplauzima prilikom izmene. Iako nije dao gol (a imao je dve šanse), doskorašnji mladi reprezentativac je zalaganjem, trudom i neprestanim pritiskom na odbranu rivala nagovestio da može da bude od koristi. S tim u rangiranju učinka na prvom meču posle dvonedeljne pauze najvišu ocenu u Partizanovom timu mora da zasluži Zoran Tošić.

Ni on nije dao gol, ali to što radi s loptom, kako preti iz daljine, kakve solopartiture izvodi i koliko može da bude dragocen za tim u kome će, bez sumnje, biti prva zvezda jasno je svakom ko je gledao duel sa ekipom koja jeste povremeno pretila preko Miloša Trifunovića, imala nekoliko zapaženih akcija zahvaljujući Vladimiru Radiojeviću i Nikoli Cuckiću, međutim, to nije bilo dovoljno otresitosti da se napadne šampion. I to u njegovom domu.

Posledica: 12. pobeda Partizana nad Mladosti u Humskoj iz isto toliko pokušaja.

Što je u tom savršenom nizu sačuvana nula jeste zaslužan štoperski tandem Bojan Ostojić – Nemanja R. Miletić (izdržali i peti meč bez primljenog gola), a isto tako i drugo veliko letnje pojačanja, Vladimir Stojković. On je u 68. minutu rukometnom intervencijom sprečio gol i zavredeo skandiranje sa tribina:

“Oooo, Stojke, Grobare…”

SUPERLIGA SRBIJE, OSMO KOLO

PARTIZAN – MLADOST LUČANI 3:0 (0:0)

/Miletić 53, Pantić 62, Tavama 70/

Stadion Partizana

Gledalaca: 5.000

Sudija: Ilija Brdar (Novi Sad)

Žuti kartoni: (Pavlović, Tumbasević (Mladost Lučani)

Partizan (4-2-3-1): Stojković - Vulićević, Nemanja R. Miletić, Ostojić, Nemanja G. Miletić- Everton, Marjanović (od 71. Jevtović) - Tošić, Tavamba, Pantić (od 77. Đuričković) – Ožegović (od 63. Solomon). Trener: Miroslav Đukić.

Mladost (4-2-3-1): Petrić - B. Milošević, I. Milošević, Šatara, Pešić – Pejović (od od 85. Odita), Tumbasević - Cuckić, Radivojević (od 66. Gafurov), Pavlović (od 60. Milosavljeivć) - Trifunović. Trener: Nenad Milovanović.