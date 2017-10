Tošić otkrio: Dao sam prvi gol iz penala u karijeri

Zanimljiv podatak za nekoga ko se profesionalno bavi fudbalom od 2005. godine

Pobeda pred put u Albaniju i povratak Zorana Tošića na teren. To su dve najvažnije stvari koje su obeležile gostovanje Partizana kod Radnika u Surdulici.

“Danas je najbitnije bilo da odigram pola sata kako bih što spremniji dočekao utakmicu u četvrtak, a uz to da je i povreda zalečena. Naravno da mi je nedostajao teren, posebno u utakmicama kada nisam mogao da igram, a bio sam potreban ekipi. To je fudbal i zato svaki minut na terenu mora da se iskoristi”, rekao je Tošić za klupski sajt.

On je otkrio zanimljiv podatak - gol u Surdulici bio je prvi u karijeri koji je postigao iz penala.

“Dva penala, oba zasluženo. Ovo je inače moj prvi gol iz penala u karijeri, tako da sam posebno srećan zbog toga. Na svim predhodnim utakmicama koje sam igrao, bio sam prvi na listi za izvođenje penala, zato sam i uzeo da šutiram.”

Mnogo se govori o tandemu Suma – Tošić. Pre dva dana ste odradili tek prvi zajednički trening?

“Velika je odgovornost na nama i da su očekivanja velika što govori da imamo kvalitet. Potrudićemo se da se još bolje uigramo i da Partizan iz utakmice u utakmicu bude sve bolji.”

Sledi veoma važna utakmica protiv Skenderbega u Albaniji u trećem kolu Lige Evrope.

“Sada su sve misli uprte u taj meč Lige Evrope i od sutra kreće priprema. Svi znamo koliko je bitan za nas i ja sam uveren da ćemo biti na nivou koji treba Partizan da pokaže. Svi smo u stroju, utakmica je od velike važnosti za dalji tok sezone i toga smo svesni. Idemo na pobedu kao što se uvek očekije od Partizana”, zaključio je Tošić.

Utakmica Skenderbeg – Partizan igra se u četvrtak od 21.05 na Elbasan areni.

(FOTO: Starsport)