Tošić: To su bile najbolje godine moje karijere..

Zoran Tošić je, kao i svi veliki šampioni, odlučio da smiraj karijere provede u voljenom klubu, Partizanu, odakle je ovog leta stigao iz CSKA. U moskovski gigant as iz Zrenjanina je došao iz Kelna 2010. i ostavio dubok trag, što kao izvanredan timski igrač, što time što je učestvovao u osvajanju tri šampionata Rusije, ali i etabliranjem Armejaca u jedan od najjačih timova u Evropi.

Lepe godine, lepa sećanja proveo je i doživeo nekadašnji srpski reprezentativac u "vojnoj uniformi", čega se rado prisetio za ruski sajt Uefe.

"Pored Partizana, najtoplija osećanja gajim prema CSKA. To su bile najbolje godine moje karijere... Mnogo trofeja, golova, dodavanja, mečeva u Ligi šampiona, mnogo pobeda... Sa ponosom se sećam tih godina i dalje ostajem navijač CSKA."

Tošić, koji je letos potpisao trogodišnji ugovor za Partizan, kaže da mu je Miloš Krasić razvejao sve sumnje i da je zbog njega došao u Moskvu iz Kelna.

"Najbolji prijatelji u CSKA su mi bili Elvir Rahimić i Miloš Krasić, bez sumnje. Oni su me toplo dočekali u klubu i podučili me sve o timu. Miloš mi je pričao kako je CSKA fantastičan klub i kako je Moskva divan grad. Rekao mi je da ću imati sve što mi treba i da ću uživati u CSKA. Krasić je bio ključan u mom dolasku u Moskvu, ali je brzo posle toga otišao. Njegove reči su odlučile kada sam vagao da li da dolazim u Moskvu ili ne. Što se tiče Rahimića, on je legenda CSKA za koji je igrao 13 godina. On mi je bio kao stariji brat, pomogao mi je da se naviknem na klub, na život u Moskvi, ali i da naučim ruski jezik. CSKA je velika porodica, baš kao i Partizan. Moj bivši klub sada nema takav budžet kao neki rivali, poput Zenita ili Spartaka, ali očekujem da će se boriti i za titulu u Rusiji i da će proći dalje u Ligi šampiona", emotivan je 30-godišnji fudbaler kojeg za kojeg se očekuje da će, i pored manje povrede igrati na meču Lige Evrope u četvrtak od 19 časova u Kijevu protiv Dinama.

