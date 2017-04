Totalna ludnica u Istanbulu: Fener nadoknadio „-24“, briljantni Bogdan ubacio 26 koševa! (VIDEO)

Odličan i Nikola Kalinić, koji je na kraju imao 14 poena, ali i važno zakucavanje u poslednjim trenucima utakmice

Šta se ovo dešava u Turskoj danas? Prvo je Darušafaka stigla minus od 16 poena i savladala Karšijaku u neverovatnom meču, a onda je Fenerbahče otišao korak dalje! Četa Željka Obradovića nadoknadila je čak 24 poena zaostatka i protiv Gacijantepa slavila rezultatom 97:92, uz briljantnu partiju Bogdana Bogdanovića!

Srpski snajperista izbušio je koš Gacijantepa i sa čak 26 poena predvodio istanbulskog giganta na putu do pobede vredne novog cementiranja na vrhu turskog šampionata. Na sve to Bogdanović je skupio i četiri asistencije i jedan skok, ali je imao pakleno moćnu podršku na putu do veličanstvenog preokreta.

Điđi Datome meč je završio s 19 poena, jedan koš manje imao je Jan Veseli, dok je Nikola Kalinić bio odličan sa 14 koševa, uključujući i veoma bitno zakucavanje za rezultat 95:90.

Fenerbahče je odigrao katastrofalno loše prvo poluvreme protiv Gacijantepa. Posle uvodnih 20 minuta činilo se da Feneru preti totalna katastrofa, pošto su gosti vodili rezultatom 59:35! Ali, usledila je strašna treća četvrtina Fenera, koja je završena rezultatom 24:9! Paklenom odbranom Fenerbahče je protivniku dopustio samo devet poena i tako zaostatak sveo upravo na tih devet koševa. Zato se Fenerbahče nije tu zaustavio, već je u poslednjih deset minuta spakovao čak 38 koševa protivniku!

Darušafaka je potpuno blesava ekipa!

Odlučujuću ulogu imao je upravo srpski tandem. Bogdanović je u završnih četiri i po minuta utakmice ubacio čak sedam poena, računajući i dva slobodna bacanja kojim je stavio tačku na veliku pobedu. Kalinić je pokazao neizmernu hrabrost, pošto je nekoliko trenutaka ranije snažno zakucao i Feneru doneo prednost od pet koševa (95:90). Do kraja Fenerbahče je uspeo da sačuva prisebnost i stabilnost u odbrani, pa je u drugom poluvremenu primio 33 koša. Što je, u poređenju s prvim delom utakmice - ogroman napredak. U isto vreme Fener je za isti vremenski period dao čak 62 koša!

Ludnica u Istanbulu...

(FOTO: MN Press)