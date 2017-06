Totalna propast Minhena - slavni klub mora u petu ligu!

Gazda milijarder danas odbio da plati licencu za treći rang...

Obistinilo se ono čega su se navijači Minhena 1860 pribojavali - ništa od licence za treću ligu! Slavni klub je na rubu totalne propasti, odnosno reseta! Prošle nedelje Lavovi su ispali iz Cvajte posle 13 godina, tako što ih je u baražu za opstanak nadigrao Regenzburg.

Nekadašnji šampion Nemačke iz 1966. i finalista Kupa pobedika kupova, odnosno dvostruki osvajač DFB kupa, ne ispunjava uslove za dobijanje licence za treći rang takmičenja. Kako to biva u ozbiljnim državama Savezu nije padalo na pamet da proglada kroz prste slavnom klubu i ponudio je nagodbu - možete da igrate, ali licenca će da vas košta 10.000.000 evra. Finansijer i većinski vlasnik kluba, jordanski milijarder Hasan Ismaik imao je rok do danas u 15.30 da se izjasni. I doneo je odluku: Ne igramo treću ligu!

Nekoliko stotina najvatrenijih navijača Minhena čekalo je više sati ispred kancelarije kontroverznog šeika na konačan odgovor, da bi po saopštavanju odluke usledilo sočno vređanje. Većih incidenata nije bilo, jer je prisutna bila i policija.

Šampionski pozdrav sa dna - svi prvaci u nižim ligama

Minhenu 1860 sada prestoji borba za licencu u četvrtoj, amaterskoj ligi, ali kako je krenulo, veliko je pitanje da li će je dobiti i za to takmičenje. U svakom slučaju, nemački mediji smatraju da je realnost tek peti rang?! Dobra vest za armiju navijača Minhena - ako se to tako može nazvati posle ove današnje odluke koja je izazvala bes pristalica Lavova - jeste da će Hasan Ismaik ostati u klubu. On je u svom zvaničnom saopštenju javnosti poručio da ostaje većinski vlasnik (poseduje 60 odsto akcija, ali samo 49 odsto glasačkog prava, zbog onog čuvenog pravila 50+1 koje važi u Nemačkoj) i da će nastaviti da pomaže Minhen u finansijskom smislu.

Podsetimo, Jordanac čije se bogatstvo procenjuje na oko četiri milijarde dolara od dolaska u klub 2011. uložio je oko 60.000.000 evra, uglavnom neplanski, zbog čega nije uspeo da ispuni gotovo nijedno od svojih obećanja. Glavno je, naravno, bilo povratak u Bundesligu. Ispadanje iz Cavjte, tvrde stručnjaci, izbiće Ismaiku iz džepa još oko 15-20 miliona evra, jer će Minhen izgubiti mnoga sponzorstva.

Danas je takođe objavljeno da se Lavovi sele sa Alijanc arene i da će od naredne sezone - četvrtu ili petu ligu, svejedno - igrati na svom starom stadionu na kome su rivali dočekivali do 1995 - Grinvalderu, kapaciteta 12.500 mesta.