Totalni haos na Korzici, drugi pokušaj linča fudbalera Liona! (VIDEO)

Nestvarne scene stižu nam iz Francuske...

Jednom su im oprostili i vratili se na teren - drugi put nisu! I hvala Bogu što nisu, jer ko zna šta bi bilo do kraja! Utakmica Bastija - Lion definitivno je prekinuta pošto su najvatreniji navijači kluba sa Korzike bili rešeni da linčuju gostujuće fudbalere.

Posle prvog napada na njih uoči početka meča došlo je do odlaganja, a onda su igrači Liona vratili da igraju - iako apsolutno nisu imali obavezu da to učine - da bi na poluvremenu ponovo došlo do haosa.

Prvi snimci koji stižu pokazuju da su čak i redari učestvovali u napadima, što će situaciju u kojoj se Bastija našla učiniti još težom.

Predstavici domaćeg kluba žele da se po svaku cenu meč nastavi jer se plaše nereda, dok gostima iz Liona, barem za sada, očigledno ne pada na pamet da još jednom svoje glave stave u torbe...

Lyon attacked again in Bastia at the half time whistle (via OL_Plus) pic.twitter.com/o48OBV3q4F — Mohammed Ali (mohammedali_93) April 16, 2017