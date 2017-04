Toti: Moj poslednjih derbi? Ko to kaže?

Princ Rima i dalje drži u neizvesnosti svoje fanove ali i kompletnu fudbalsku javnost...

Najavljujući današnji rimski derbi svetski mediji potencirali su kako će to biti poslednji put da legenda Rome Frančesko Toti igra protiv najvećeg rivala... Kada je Princ Rima u 73. minutu ulazio u igru umesto Danijelela De Rosija deo navijača ushićeno je aplaudirao besmrtnom kapitenu, ali bilo je i onih kojima su kamere uhvatile suze u očima.

Na njihovo, ali i iznenađenje svih ostalih zaljubljenika u Romine boje, Toti je posle meča izjavio je nešto o čemu se pričati narednih dana...

"Moj poslednjih derbi? Ko to kaže? To govorite vi, ja nisam ništa kazao", poručio je on u kratkoj izjavi koji su istog momenta prenesli svi mediji.

Podsetimo, o Totijevoj daljeoj sudbini i dalje se samo spekuliše. Da li će nastaviti da igra? Da li ga čeka neka od fotelja u matičnom klubu? Hoće li ostati u fudbalu?

Sve su to pitanja na koja čekamo odgovor. Principe je pre negde samo rekao: "Hoću da uživam do kraja sezone, posle ćemo da vidimo šta dalje".

