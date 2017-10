Tradicionalno - Zvezda teško, ali uspešno protiv Olimpije! Janković se razigrao, Dobrić i Ročesti su sve rešili

I sve to bez Džejmsa Feldina - 82:73

Veličina slova A A A

Tri utakmice - tri pobede! Uoči novog evroligaškog početka i odlaska na noge Žalgirisu Crvena zvezda nastavila je seriju pobeda u regionalnom takmičenju i to na teškom gostovanju Olimpiji. S tim da je izostanak Džejmsa Feldina dobrano zabrinuo navijače branioca triple krune - 82:73 (18:29, 25:13, 21:16, 18:15).

Iskusni šuter propustio je meč sa Olimpijom pošto je na poslednjem treningu pred utakmicu iskrenuo skočni zglob, zbog čega je upitan i njegov odlazak u Kaunas, dok Pero Antić nije odigrao ni minut u ovoj utakmici. Dobra vest za trenera Dušana Alimpijevića je da je u timu po prvi put imao kapitena Branka Lazića, ali i da je konačno na delu video Stefana Jankovića! Nije u uvodna dva kola bio na željenom nivou mladi krilni centar, zbog čega se našao i na meti kritika, ali je na prvom ovosezonskom gostovanju bio među najboljima - 13 poena, pet uhvaćenih lopti i vrlo dobra rola u finišu prvog poluvremena, kada je Crvenu zvezdu trgnuo iz letargije i sa šest vezanih pogurao je ka velikom preokretu, seriji 14:4, što je samo najavilo pobedu beogradskog sastava.

Pored dobrog izdanja nekadašnjeg studenta koledža Havaji, udarne igle Crvene zvezde bili su razigrani Tejlor Ročesti i talentovani Ognjen Dobrić. Prekaljeni organizator ponovo je dugo tražio sebe, ali kada je u njegovoj glavi „kliknulo“ osetio se boljitak u Zvezdinoj igri. Pre svega, Crvena zvezda je igrala stabilnije posle turbulentne prve četvrtine i čak 29 primljenih koševa za deset minuta. Na kraju je Ročesti skupio 16 poena, sedam uhvaćenih lopti i pet asistencija, dok je u minutima njegovog odmora sasvim solidan bio i Nikola Radičević, koji je susret završio sa četiri poena, ali i sedam završnih dodavanja.

Mladi Dobrić bio je izuzetnog šuterskog raspoloženja. Otvorilo se sve mladom levorukom šuteru u ovom meču, bio je najefikasniji igrač Crvene zvezde sa 17 poena, čemu je dodao i četiri skoka i tri ukradene lopte, izrastao je u heroja važne pobede, jer su upravo njegovi hladnokrvni hici dodatno uznemirili domaćina posle isključenja Gregora Horvata u ranoj fazi utakmice zbog dve uzastopne tehničke greške zbog simulacije, onda i prigovora sudijama.

Kao da je upravo taj detalj pokosio Olimpijin početni nalet u kojem je totalno nadigrala zbunjene goste. Upravo od tog momenta na terenu se sve promenilo. Zvezda je uhvatila strašan zalet na Jankovićevim krilima i do sredine trećeg kvartala napravila dobru zalihu poena, a dobrim odbranama naterala rivala da promaši većinu šuteva koji su u prvoj deonici prolazili. To se najbolje ogledalo u samom rezultatu, jer je Olimpija u prvih deset minuta ubacila 29, a posle za 26 minuta - tek 22 poena. Odnosno, do kraja ukupno 44.

Pored već pomenutog trilinga dobar utisak u drugom delu ostavio je Matijas Lesor. Nije francuski centar bio u pravom elementu tokom prvog dela, gde je često bio meta protivničkih napada i neko pored koga su često prolazili Zmajčeki. Ali, u drugom poluvremenu se potpuno razigrao. Osim toga što mu je falio jedan skok kako bi upisao novi dabl-dabl (12p, 9sk), Lesor je delovao značajno čvršće na parketu, a što je najvažnije - sigurnije. Bio je najznačajniji faktor za uzimanje ofanzivnih skokova (on - pet, ekipa - trinaest), što je Zvezdi dalo više šansi da se ispravi i održi razliku.

Čini se da su kritike trenera Alimpijevića iz nekoliko jednominutnih pauza urodile plodom kada je bilo najvažnije.

Kod Olimpije Telor Betl je ubacio 17 poena, Roko Badžim je imao 12, a Džordan Morgan 10 poena, uz 12 skokova i četir asistencije.

OLIMPIJA - CRVENA ZVEZDA 73:82

/29:18, 13:25, 16:21, 15:18/

Dvorana: Tivoli.

Sudije: Sreten Radović, Igor Dragojević, Miloš Koljenšić.

OLIMPIJA: Kastrati 6, Barbarič -, Raduloević 2, Oliver 11, Špan 5, Bubnić 3, Badžim 12, Morgan 10, Šćekić -, Betl 17, Jurček -, Hrovat 7.

CRVENA ZVEZDA: Kešelj 2, Radičević 4, Dangubić 5, Lazić 4, Lazarević 2, Antić -, Dobrić 17, Janković 13, Ročesti 16, Lesor 12, Jovanović -, Bjelica 7.

JADRANSKA LIGA, TREĆE KOLO:

Subota

Mega Bemaks - Mornar 91:70 (19:12, 22:20, 21:19, 29:19)

Partizan - FMP 87:84 (28:20, 17:23, 22:17, 20:24)

Nedelja

Olimpija - Crvena zvezda 73:82 (29:18, 13:25, 16:21, 15:18)

19.00: (1,12) Cedevita (22,0) Igokea (6,75)

21.00: (1,15) Budućnost (20,0) Cibona (7,50)

Ponedeljak

18.00: (1,60) MZT Skoplje (14,5) Zadar (2,55)

(FOTO: ABA LIGA - Olimpija / Aleš Fevzer)