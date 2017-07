TRANSFERI (22. jul): Matić i „Lukaku porez“ za Junajted! Mendi i Siti - gotovo! Frka zbog Aube! Monći podigao ulog za Mareza - 30.000.000 evra!

Iz minuta u minut pratite sva dešavanja na letnjoj fudbalskoj pijaci...

15.43 - Nastavljamo sa Vest Hemom. Čičarito Ernandez definitivno će obaviti medicinske preglede u ponedeljak, posle čega ga čekaju samo još papirološke formalnosti. Transfer bi trebalo da bude blizu 18.000.000 evra.

15.33 - Fotografija samo za navijače Vest Hema - predstavljen je Marko Arnautović. Klupski rekorder, za koga je plaćeno 27.000.000 evra, a za petogodišnji ugovor dobiće ukupno 28.000.000 evra! Nedeljna plata biće mu čak 105.000 evra, zbog čega je apsolutno najplaćeniji igrač u timu! Šta kažete na to?

15.26 - OFF TOPIC: Nije u direktnoj vezi sa transferima, ali opet moglo bi da vam bude zanimljivo. Naime, urađena je analiza koliko je Lionel Mesi zaradio novca od plate u poslednje četiri godine, u poređenju s Nejmarovim ocem i isplatama koje je dobio zbog transfera njegovog sina. Mesi je dobio 74.900.000 evra, a Nejmar senior čak 90.000.000!

15.21 - Midlzbro je zvanično objavio da je doveo sada već bivšeg golmana Vest Hema Darena Rendolfa. Cena - 5.500.000 evra.

15.16 - Zidanovo trajno rešenje? Umesto Danila - Lukas Vaskez! Više OVDE.

15.11 - Arsenal odustao, Zoran Tošić u Galatasaraju? Više OVDE.

14.50 - Klaudio Markizio poželeo je dobrodošlicu Federiku Bernardeskiju. On je to učinio na društvenim mrežama, ali je ubrzo obrisao poruku. Ipak, uspeli smo da uhvatimo "printscreen".

14.36 - Marka javlja da se Danilo oprostio od svojih saigrača u Realu i da će uskoro krenuti put Mančester kako bi završio transfer vredan 30.000.000 evra.

14.15 - Inter je navodno krenuo po potpis Sautemptonove želje iz Kaena Jana Karamoe, tvrdi L'Ekip. Nerazuri su za talentovanog krilnog napadača spremni da izdvoje oko 6.000.000 evra.

13.53 - Pisali smo već da je postignut dogovor Bešiktaša i Valensije oko transfera Alvara Negreda. Marselinjo ne želi Španca u timu, a ako bi se dogodilo da nekadašnji centarfor Sevilji i Mančester Sitija ode, Valensija bi sa grbače skinula veliki teret. Jer, trenutno plaća 6.000.000 evra bruto platu! A Bešiktaš je spreman da preuzme taj teret na sebe. Čeka se još Negredova odluka.

13.49 - Aleksandar Kolarov doputovao je u Boston, gde se trenutno nalazi Romina ekspedicija na putovanju po SAD. On bi sutra trebalo da obavi medicinske preglede, a onda i definitivno završi transfer.

13.43 - PSŽ šalje 39.000.000 za Sančeza! Agenti traže astronomsku platu. Više OVDE.

13.28 - Nejmaru se smučilo da bude u Mesijevoj senci, želi da ode i postane najbolji igrač sveta! Više OVDE.

13.15 - Ćiro Imobile otkrio je italijanskim medijima da je ovog leta već odbio nekoliko ponuda od neimenovanih klubova jer želi da ostane u Laciju i napravi uspeh.

„Nije bilo lako, ali srećan sam sa kontinuitetom koji imam u Laciju. Srećan sam ovde i ne želim novu promenu u karijeri. Dobio sam ponude, ali nisam ih razmatrao nijednog trenutka, nema potrebe“, kaže italijanski golgeter.

12.51 - Nejmarove šanse da napravi transfer veka povećane su sada na preko 90 odsto, tvrdi Skaj Sport preko dobro obaveštenih izvora iz Španije! Uskoro opširnije...

12.41 - Maks Kruze u Premijer ligi! Samo, kojoj? Više OVDE.

12.30 - ZVANIČNO: Zdravko Kuzmanović će provesti još jednu sezonu na pozajmici u Malagi, potvrdio je njegov matični klub Bazel.

12.14 - Odlučeno je - Maks Kruze je dobio odobrenje da napusti Verder ovog leta, potvrdio je sportski direktor Frank Bauman. Uskoro opširnije...

12.09 - Herta je prigrabila Salcburgovog talenta Valentina Lazara. Već je obavio medicinske preglede, sada se radi na detaljima. Talentovani krilni napadač dobiće četvorogodišnji ugovor, a transfer bi trebalo da bude oko 4.500.000 evra, plus bonusi. Odličan posao za Hertu.

12.04 - Barselona definitivno kreće po Kutinja! To sam potvrđuje da je Nejmarov senzacionalni transfer u Pari Sen Žermen samo pitanje trenutka. Ali, renomirani britanski list Tajms tvrdi da Liverpul neće prihvatiti prvu ponudu od 72.000.000 evra, koliko se trenutno pominje. Čekamo da krene i zvanično.

11.58 - Torino bi, doduše, mogao da ostane bez još jedne velike želje, a to je Đovani Simeone! Fjorentina je već dobila zeleno svetlo od igrača, sada se čeka dogovor sa Đenovom. Violina ponuda glasi - pozajmica na 4.000.000 evra i obaveza kupovine na još 12.000.000 evropskih novčanica.

11.53 - Izgleda da su propali Torinovi planovi da se dokopa Đanelija Imbule. Stouk traži 20.000.000 evra, a Bikovi nudi pozajmicu i obavezu kupovine na 15.000.000 evra. Zato je Siniša Mihajlović krenuo po staru želju - Donsu iz Bolonje.

11.49 - Posle Jagoša Vukovića i Filipa Mladenovića blizu transfera u Olimpijakos je i Fjorentinin ofanzivni bek Hrvoje Milić. On bi trebalo uskoro da stigne u Grčku i odradi medicinske preglede. On je u Violu stigao prošlog leta za 700.000 evra iz splitskog Hajduka, a skupio je 17 nastupa u Seriji A. Detalji transfera nisu saopšteni.

11.42 - Danas je priča oko Nejmarovog transfera malo splasnula, ali je i dalje prilično aktivna i aktuelna. S druge strane Naser Al Kelaifi se nada da će njegov dobar odnos s Arsenom Vengerom pogurati transfer Aleksisa Sančeza i uveren je da će Čileanac pristati na transfer. Šuška se da Sančez traži 400.000 evra nedeljnu platu, a transfer bi mogao da iznosi blizu 40.000.000 evra.

11.31 - Nemački Bild danas je na naslovnici postavio bombastičnu vest - da se Pjer Emerik Obamejan seli u Tjanđin Kvanžan u januaru za 70.000.000 evra! Ipak, Dortmund je ekspresno reagovao i saopštenjem demantovao ovu vest, uz tvrdnju da apsolutno nikakvih razgovora nije bilo ni sada, ni za januar. Vrlo kompleksno stanje, jer se Bild retko kada razbacuje ovakvim vestima bez debelog pokrića, a opet - Dortmund je u trenutku ugasio ovu priču. Videćemo šta će biti.

11.18 - ODBIJENO: Arsenal je odbacio ponudu VBA za Kijerana Gibsa na 11.000.000 evra i traži nešto preko 13.000.000 evropskih novčanica.

11.05 - Roma i njen sportski direktor Monći ne odustaju od Rijada Mareza! Mada je Lester odbio prvu ponudu na nešto manje od 25.000.000 evra, Monći je sada podigao ulog i poslao novih 30.000.000 evra na King Pauer stadion. To sada već ulazi u traženih 30.000.000 do 35.000.000 evra. Lester je na potezu.

11.00 - Nemanja Matić dobio je dozvolu direktno od Romana Abramoviča da pređe u Mančester junajted, ali samo pod uslovom ako Đavoli iskeširaju između 55.000.000 i 60.000.000 evra! Ostrvski mediji su ovakav potez ruskog oligarha, odnosno razliku od prvobitno traženih 40.000.000 i sadašnje cene nazvali "Lukakuov porez". Odnosno, to je Čelsijev način da se osveti Junajtedu zbog krađe belgijskog golgetera. Šta li će Murinjo reći na ovo?

10.55 - Andrea Beloti - ni na nebu, ni na zemlji! Više OVDE.

10.45 - GOTOVO: Siti od Bendžamina Mendija pravi najskupljeg defanzivca u istoriji! Više OVDE.

10.40 - Milanovi dani odluke: Kalinić i Sančes - sad se lomi! Više OVDE.

Dobar dan, dobar dan! Ima li i ove subote zaluđenika nalik nama, koji će nam tokom celog dana praviti društvo u novim avanturama na transfer pijaci? Mi se nadamo da će vas biti što više, jer volimo da zajedno diskutujemo i analiziramo sve što se dešava.

Da pređemo mi na stvar i krenemo u nove pohode. Za one koji to nisu uradili OVDE mogu da pogledaju šta se to dešavalo juče. Bio je vrlo zanimljiv dan.

