TRANSFERI (23. januar): Juve i novi Pirlo - fale 2.000.000! Taunzend zbunjen, dupli posao Dortmunda! Guedes između Monaka i Junajteda

Uz MOZZART Sport pratite dešavanja na transfer pijaci...

Veličina slova A A A

15.33 - Mladi srpski defanzivac Anđelo Kačavenda (18) potpisao je danas ugovor na četiri godine sa Zorjom! Nekadašnji kadetski reprezentativac Srbije je u ukrajinski klub stigao iz podmlatka Vojvodine.

15.28 - Još jedna zanimljivost iz Portugalije. Brazilski napadač iz redova Vitorije Gimaraiš Soareš danas će raskinuti ugovor, iako je isti potpisao 1. novembra, kada je došao u klub Paraibana za 500.000 evra. Pomalo neverovatna informacija, uzevši u obzir da će Soareš karijeru verovatno nastaviti u Portu. Sve to objavila je A Bola.

15.15 - Benfikino čedo na prekretnici karijere: Monako ili Mančester junajted! Više pročitajte OVDE.

14.55 - Sport Medijaset javlja da se nastavljaju pregovori Juventusa i Boke Juniors za Rodriga Bentankura. Novi Pirlo je izrazio želju da dođe u Torino, ali i dalje nema konačnog dogovora dve strane. Juventus je podigao obeštećenje na 11.000.000 evra, a Boka traži dva miliona više.

14.49 - Andros Taunzend se nalazi u prilično konfuznoj situaciji i želi da mu sve bude razjašnjeno do kraja nedelje. On želi da se vrati u Njukasl, Kristal Palas i dalje vaga šta da radi, pošto Svrake imaju formulu pozajmice, plus opcija otkupa na leto. Ukoliko mu Kristal Palas obeća mesto u startnih 11, ostaće. U suprotnom - vraća se na Sent Džejms Park.

14.40 - ZVANIČNO: Kao što smo već pisali Adrijan Lopez se vratio u Viljareal, kao pozajmljen igrač Porta do kraja sezone. Danas je predstavljen kao novi igrač Žute podmornice, evo i fotografije sa dresom i prve izjave:

"Jako sam srećan što sam ponovo ovde. Prošle godine, uprkos povredi, imao sam odličnu godinu u Viljarealu".

14.33 - ZVANIČNO: Dortmundov zlatni dečko Kristijan Pulišić produžio je ugovor na još jednu godinu, pa će tako ostati na Vestfalenu do juna 2020. godine.

14.24 - U orbiti Sampdorije je Interov univerzalni bek - Davide Santon. Nerazuri zahtevaju da posao bude završen isključivo transferom, bez pozajmice, a izgleda da i Đenovljani razmišljaju na isti način.

14.01 - KPR dovodi pojačanje iz Mančester junajteda i to za 650.000 evra. Vezista Šejn Gos (21), koji se dobro snalazi i kao levi bek, danas je na medicinskim pregledima u Londonu, posle čega će potpisati ugovor.

13.46 - Tri kineska kluba obasipaju Alvesa parama i ugovorom od 20.000.000 evra! Više pročitajte OVDE.

13.35 - Izvori Skaj Sporta došli su do informacije da Ešli Jang ozbiljno razmatra da se uputi u Kinu, gde ga čeka prebogata ponuda Šangdong Lunenga. Jang nije počeo utakmicu kao starter Junajteda preko dva meseca i nezadovoljan je zbog toga, a Kinu vidi kao priliku da se dobro opari.

Ma jok, nego će da ide da bi igrao najbolji fudbal karijere.

13.24 - ODBIJENO: Galatasaraj je dostavio ponudu Hofenhajmu od 7.000.000 evra za Eduarda Vargasa. Međutim, nemački klub nije zainteresovan za prodaju, osim ako nije u pitanju suma od 8.500.000 evra.

13.05 - Čelnici australijskog kluba Saut Melburn tvrde da su nedavno imali postignut dogovor sa Didijeom Drogbom oko transfera ove zime, ali da je u međuvremenu posao propao. Da li će Korintijans zato dobiti veliki potpis?

12.58 - BOMBA: Blizu je - Toliko traženi supertalentovani krilni napadač Benfike Gonkalo Guedes do kraja sedmice dobiće novi klub! Biće to ili Mančester junajted ili Monako. Više informacija o obeštećenju i drugim detaljima stiže uskoro.

12.50 - ZVANIČNO: Novi Ibra u dresu Milionera i 900.000 evra na ruke? Više pročitajte OVDE.

12.20 - ZVANIČNO: Evo i fotografije - Aleksandar Isak je novi igrač Dortmunda.

12.07 - U Sasuolu su se izgleda pomirili sa tim da bi Gregoar Defrel mogao da ode u Romu, uprkos izjavama Euzebija Di Frančeska da bi voleo da napadač ostane. Kako javljaju lokalni mediji bliski klubu, Sasuolo razmatra opcije za zamenu, a na najužem spisku su Alberto Paloski iz Atalante i Ilija Nestorovski iz Palerma. Obojica imaju dozvole svojih klubova da odu, da li na pozajmicu ili kroz transfer.

12.00 - Lionov trener Bruno Ženesio otkrio je u razgovoru za L'Ekip da je zainteresovan da uzme Patrisa Evru iz Juventusa.

"Evra? To je izvanredan igrač s ogromnim iskustvom i bio bi nam zanimljiv. Ali, još nisam razgovarao sa predsednikom Žan Mišelom Olom na ovu temu. Videćemo", kaže Ženesio.

11.55 - Novi Vardi i klauzula koja će mu doneti 750.000 evra na ruke! Samo da potpiše za Vest Hem. Više pročitajte OVDE.

11.40 - Legendarni kapiten Liverpula Stiven Džerard je u razgovoru za britanske medije otkrio kog igrača savetuje Jirgenu Klopu da kupi već ove zime. Više pročitajte OVDE.

11.32 - Toliko traženi „novi Vardi“ Skot Hogan mogao bi da dobije ozbiljan novac ukoliko ove zime potpiše ugovor sa Vest Hemom. Naime, osim što 30 odsto od transfera ide njegovom bivšem klubu, Ročdejlu, Hogan u ugovoru ima klauzulu po kojoj će pet odsto od transfera ići njemu na ruke. U slučaju da Čekićari stvarno plate 15.000.000 evra, to znači da će on dobiti ogromnih - 750.000 evra!

11.25 - Prema saznanjima lokalnih medija bliskih Deportivu, klub sa Rijazora će na leto razmeniti golmana sa Anderlehtom. Na jednu stranu ide Ruben Martinez, dok će u Španiju krenuti mladi i perspektivni čuvar mreže - Devi Ruf.

11.19 - Fjorentintina vedeta Federiko Bernardeski bio je gost jedne lokalne emisije u Toskani, gde je govorio o svojoj budućnosti.

"Iskreno mislim i govorim - mnogo mi je lepo u Fiorentini. Klub mi je mnogo dao, uzajamno poštovanje i ljubav postoje. To su osnove za izgradnju dugog i stabilnog odnosa. Što se mene tiče ostao bih ovde do kraja karijere", rekao je Bernardeski.

11.11 - Đerar Deulofeu je maločas stigao u Milanelo, gde sada obavlja medicinske preglede! I ovo poglavlje zatvaramo uskoro.

11.00 - BOMBA: Žoze Murinjo je u razgovoru za britanske medije poručio kapitenu Mančester junajteda Vejnu Runiju da može da ide iz kluba, ukoliko to želi. Podsetimo, za Runija se otimaju kineski klubovi, koji bi da ga učine ubedljivo najplaćenijim fudbalerom svih vremena!

"Sve je na njemu. Ne želim da kritikujem nikog ko se odluči da ide u Kinu. To je njihov život. Novac koji se vrti tamo je ogroman. A iskustvo može da bude zanimljivo. Runi može mnogo toga da pruži Junajtedu, ali sve je na njemu. Može li iko da ga kritikuje ako odluči da ode? Ili Zlatana Ibrahimovića, posle takve karijere", pita se Žoze.

10.55 - Arda Turan otkrio da ostaje u Barseloni dok mu ne istekne ugovor! Više imate OVDE.

10.50 - Zanimljiva vest stiže sa Ostrva - Everton je video Branislava Ivanovića kao idealnu zamenu za odlazećeg defanzivca Fila Jagjelku. Više pročitajte OVDE.

10.45 - Eto, za one koji nisu stigli da pročitaju: Posle Hesea Rodrigeza i Gžegož Krihovjak stavljen na transfer listu PSŽ i može da ide već ove zime! Više pročitajte OVDE.

10.40 - Renomirani portugalski dnevnik A Bola javlja da je Arsenal imao svoje skaute na susretu Porta i Rio Avea (4:2), gde su posmatrali vezistu Danila Pereiru! Ujedno jednog od strelaca na tom meču. U pitanju je univerzalac koji se podjednako dobro snalazi na mestima defanzivnog i centralnog veziste, ali i kao štoper. Jedan je od boljih igrača Porta ove sezone, ima ugovor do juna 2020. godine i klauzulu od 40.000.000 evra.

Podsetimo, Arsen Venger merka i Gžegoža Krihovjaka.

10.35 - GOTOVO: Eto, da stavimo tačku na još jedan transfer. Kao što se najavljivalo danima unazad, ultratalentovani napadač Aleksandar Isak postavio je na društvene mreže fotografiju sa sportskim direktorom Dortmunda Mihaelom Corkom, na kojoj se vidi da potpisuje ugovor. Dakle, Isak je definitivno Milioner.

Ali, i dalje postoje nesuglasice oko obeštećenja. Ugledni švedski list Aftonbladet piše o sumi od 10.000.000 evra, dok Nemci daju drugačiju formulu - 9.000.000 evra, plus bonusi, a Isaku ide i 10 odsto od obeštećenja direktno na ruke!

10.30 - A sad, da se bacimo na posao... Krećemo iz Italije. Tutosport javlja da danas zvanično počinju razgovori Juventusa i agenta Paula Dibale, Pjerpaola Triulcija, oko novog ugovora. Mada se prvobitno pisalo o tome da će Argentinac dobiti jednako moćan ugovor kao Gonzalo Iguain, ipak će biti za 500.000 evra slabiji i iznosiće - 7.000.000 evra! Tako je dogovoreno u prvim nezvaničnim razgovorima dve strane. Svi očekuju da će potpis pasti do kraja sedmice. Čekamo zvanično obaveštenje.

- Hajde da ovaj dan započnemo jednom šalom, koja se možda baš neće dopasti svima. Jedan vic među navijačima Vest Hema kaže da Mančester Siti ima Gabrijela ŽEZUSA - u prevodu: Isus - Čelsi Viktora MOZESA - u prevodu: Mojsije, Arsenal MOHAMEDA Elnenija - u prevodu: Muhameda, a Vest Hem Dimitrija Pajea - koga su označili kao Judu...

Dobro jutro, poštovani čitaoci portala MOZZART Sport i dobro došli u još jedan dnevni blog posvećen dešavanima na transfer pijaci. Ulazimo u poslednju punu sedmicu pre zatvaranja kapija, zato očekujemo da polako krenu da se realizuju sve one priče o kojim smo dosad pisali. Da ne dužimo mnogo - pogledajte OVDE šta se dešavalo juče na pijaci, a OVDE sve vesti koje smo dosad pisali za vas.