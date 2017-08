TRANSFERI (5. avgust): Barsin triling za 222.000.000 evra! Orije u Interovoj orbiti, Nkulu u Torinu! Liverpul vrbuje Renovog komandanta od 17.000.000

Iz minuta u minut pratite sva dešavanja na letnjoj fudbalskoj pijaci...

12.18 - Ovu informaciju uzećemo sa rezervom. Rimski Korijere delo Sport tvrdi da je Barselona spremila 120.000.000 evra za Paula Dibalu i da Argentinac želi selidbu na Kamp Nou. Vrlo je moguće da se radi o rivalskom „peckanju“, pošto rimski dnevnik lobira za klubove iz Večnog grada.

12.12 - Dijego Kosta uporno odbija da razmotri opciju prelaska u Milan, dok njegov agent Žorž Mendeš i dalje snažno lobira za ovu opciju. Brazilcu sa španskim papirima se ne sviđa ideja da ne igra Ligu šampiona i želi u Atletiko Madrid, dok Mendeš u Milanu vidi novu „kravu muzaru“, pa je logično da želi da njegov klijent dođe na San Siro. Ali, Rosoneri i dalje nisu sigurni da li je suma od 60.000.000 evra, koliko Čelsi traži, realna u ovom trenutku.

11.49 - Vreme je za „Dnevnu dozu Kilijana Mbapea“. Ono što se šuška jeste da jučerašnja povreda na meču sa Tuluzom nije bila ozbiljnija i da je sve u redu sa ultratalentovanim francuskim asom. Što se tiče njegovog odlaska iz kluba i da je navodno već poručio upravi Monaka da želi transfer, oglasio se klupski potpredsednik Vadim Vasiljev.

„Nikada Mbape nije rekao da hoće da ide. Još razgovaramo o svemu, kako s njim, tako i u klubu. Nije jednostavna situacija jer nije sve do novca, već do projekta koji pravimo. A Mbape je centar tog projekta. Ako mene pitate, mi hoćemo da ga zadržimo. Ali, to moraju da se usaglase obe strane, ne samo jedna“.

11.43 - Bomba ovog jutra u Istanbulu je da je Gari Medel dogovorio sve uslove sa Bešiktašom! Ali, Inter i dalje čeka na zvaničnu ponudu. Nije tajna da je Medel van svih planova Lučana Spaletija, a kao potencijalni kupci pominjali su se Di Si Junajted, Boka Juniors i Tigres. Skaj Italija tvrdi da je samo pitanje trenutka kada će Bešiktaš realizovati još jedan veliki transfer, posle Pepea i Negreda.

11.35 - Francuskom je odjeknulo jako da je Liverpul spremio 17.000.000 evra za Renovog komandanta iz srca veznog reda - Benžamina Andrea. Navodno, skauti Redsa intenzivno prate igre 27-godišnjeg veziste i velika je želja Jirgena Klopa. Videćemo ima li istine u ovoj vesti.

11.30 - ZVANIČNO: Torino je objavio da je rano jutros završio veliki transfer Nikole Nkulua iz Liona! Francuski štoper stigao je na pozajmicu do kraja sezone, a Torino će imati opciju kupovine, nezvanično postavljenu na 7.000.000 evra. Nkulu je prošlog leta produžio ugovor s Lionom na još četiri godine.

11.25 - Serž Orije je ponovo aktuelan u Interu! Dok je Dalbert praktično završen na levom boku, sada je i kontroverzni reprezentativac Obale Slonovače je sada u orbiti Pjera Auzilija. Priča je postala aktuelna otkako je Junajted potvrdio da nema nameru da dovede odbačenog beka PSŽ. Pominjalo se da bi transfer na Old Traford mogao da iznosi 30.000.000 evra, a da je za Orijea spremna plata od 5.000.000 evra.

Nismo sigurni da Inter može da ponudi baš iste uslove.

11.20 - Katalonski list Mundo Deportivo, inače kategorički upoznat sa dešavanjima u Barseloni, tvrdi da će 222.000.000 evra od Nejmarovog transfera biti utrošeno za dovođenje tri bombastična pojačanja! I to su Filipe Koutinjo, Usman Dembele i Injigo Martinez! Ugledni dnevni najavljuje pravi ršum na transfer pijaci, kao odgovor na veliki gubitak. Dembele je, navodno, jako blizu da dogovori lične uslove sa Barsom, dok je Dortmundu poslata ponuda na 90.000.000 evra. Za Martineza smo pisali juče i to je posao od 32.000.000 evra, dok će preostalih 100.000.000 evra biti uloženo u Koutinjovu kupovinu!

Da li verujete da je ovo izvodljivo? Ne bismo pisali da nije Mundo javio, jer te informacije ipak imaju svoju težinu...

