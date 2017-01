TRANSFERI UŽIVO (11. januar): Roma juri Mutinja! Vidal opet u Sevilji?! Odbijeno 17.000.000 za Kesija, Lion i Nica - Depaj!

Uz MOZZART Sport pratite dešavanja na transfer pijaci...

12.57 - Sautempton je navodno spremio 5.000.000 evra za Portovog svestranog vezistu Seržija Oliveiru. Mladog Portugalca prate i Kaljari i Palermo, ali portugalski mediji javljaju da su Sveci ipak najbliži potpisu.

12.48 - BOMBA IZ BELGIJE! Baš kao što smo najavili, imamo verovatno i vest dana kada su srpski sportski radnici u pitanju. Standard Aleksandra Jankovića obavio je strašan posao - igrača koji je stigao letos bez obeštećenja danas je zvanično prodat Evertonu za 10.000.000 evra. Više pročitajte OVDE.

12.34 - Emanuel Adebajor počeo je javno da se nudi klubovima. Bez angažmana je od prošle sezone, kada mu je istekao ugovor sa Kristal Palasom.

„Ako neko misli da sam dobar za njih, znaju gde mogu da me kontaktiraju. Ja čekam“, rekao je Adebajor engleskim medijima.

12.30 - Rimski Korijere delo Sport donosi vest koja nema direktnu vezu sa italijanskim fudbalom, ali ima sa veteranom Salvatoreom Siriguom. Naime, pošto ne dobija minutažu u Sevilji, Sirigu razmišlja o tome da se vrati u Francusku, odakle ga zove - Nica! Navodno, tim sa obale Mediterana ponudila je ugovor na tri i po godine.

12.26 - Trostruki potpis u Kelnu! Ali, u svim slučajevima u pitanju je samo produžetak saradnje. Kapiten Matijas Leman dobio je novi jednogodišnji ugovor, Frederik Sorensen je dobio saradnju do juna 2021. godine. Sezonu više je dobio i Marsel Rise.

12.20 - Bomba iz Belgije, u istu je uključen srpski trener Aleksandar Janković! Ostanite s nama i saznaćete uskoro o čemu je reč...

12.16 - Ostrvski fudbal i dalje trese priča da je Bornmut zvao Džona Terija da dođe na Vitaliti stadion! A što je još čudnije, izgleda da Čelsijev kapiten razmišlja o pozajmici do kraja sezone. Mada, mi zaista i dalje ne verujemo da će se ovako nešto desiti.

12.09 - Bivši fudbaler Crvene zvezde, Ernan Barkos, karijeru će po svemu sudeći nastaviti u ekvadorskom LDU Kitu. Kako se ističe, dogovor je već postignut, samo se očekuje potvrda transfera. Popularni Pirat je već nosio dres Kita u sezoni 2010-2011, a ovim se završila njegova pozajmica u Velez Sarsfildu. Barkosa su želeli i Atletiko Nasional, Gremio, Santos, Fluminense...

12.00 - Marselj je poslao prvu zvaničnu ponudu za ponajboljeg igrača Monpeljea - Morgana Sansona. I ona iznosi 6.000.000 evra, plus razni bonusi koji bi ceo posao mogli da odvedu do sume od - 8.000.000 evra ukupno. Međutim, prvi čovek Monpeljea Luj Nikolan nije zadovoljan i traži između deset i petnaest miliona za 22-godišnjeg vezistu, čiji ugovor važi još 18 meseci.

11.55 - Mančester junajted je ozbiljno bacio oko na velikog talenta Salcburga, a Žoze Murinjo je svojim skautima naredio da motre na svaki njegov korak. Takođe, Lajpcig se uključio u trku, a cena je oko 9.000.000 evra. Više pročitajte OVDE.

11.50 - Priča oko dolaska Anvara El Gazija u Lacio postaje prilično dosadna. Svaki dan se pominje kako je Ajaksov vezista blizu, na korak, pred vratima, ali ozvaničenja ili definitivne potvrde - nema.

11.45 - Kad već pominjemo Milan, Sport Medijaset javlja da su pregovori sa Evertonom oko Đerara Deulofeua krenuli pozitivnim tokom i da bi posao mogao da bude završen u narednim danima. Nekada velika nada Barselone trebalo bi da stigne na pozajmicu do kraja sezone, uz opciju kupovine. Ostaje da se vidi za koju sumu novca.

11.41 - U Vest Hemu ozbiljno razmišljaju o igraču koji će zameniti Sofijana Fegulija, kada ovaj bude otišao u Romu, po svoj prilici. Prvi pik je Mbaje Nijang iz Milana. Ali, sve je zasad samo na opipavanju pulsa.

11.37 - Posle Hamesa Rodrigeza vrtoglavi novac iz Kine odbio je i Kristijan Benteke. Skaj Sport preko svojih izvora tvrdi da je Benteke razgovarao sa upravom Kristal Palasa i poručio da nema želju da ide put Dalekog istoka.

11.34 - Gradski rivali žele Ivana Bandalovskog. Više pročitajte OVDE.

11.30 - Javio se menadžer Patrisa Evre i otkrio - njegov klijent odlazi u januaru.

„Još se nisam sastao sa čelnicima Juventusa, čak nismo ni zakazali bilo kakav sastanak. Ali, ako mene pitate - Evra će gotovo izvesno otići do kraja prelaznog roka“, tvrdi Federiko Pastorelo.

11.24 - Izgleda da je sve gotovo oko potencijalnog transfera Atalantinog golmana Marka Sportijela u Fjorentinu. Ovu informaciju plasirao je italijanski novinar Alfredo Pedula, inače dobro upoznat sa dešavanjima i transfer pričama u manjim klubovima na Čizmi. Fjorentina će pozajmiti Sportijela do leta, a imaće opciju kupovine na 6.000.000 evra.

11.18 - Evo vesti za navijače Lacija. Naime, u taj klub bi mogao da dođe Marko Vejinović, fudbaler Fajenorda sa srpskim korenima. Danilo Kataldi je na meti Sasuola i Đenove, a ukoliko igrač bude insistirao da ode na pozajmicu - u Rim bi, dakle, mogao da dođe Vejinović. Priznajemo, voleli bismo to da vidimo. Sergej Milinković Savić, Dušan Basta i Filip Đorđević (koji je na izlaznim vratima) bi dobili lepo društvo.

11.11 - Aston Vila traži Džefrija Šlupa iz Lestera, prenosi Gardijan. Lavovi su ušli u trku za potpis jednog od važnijih šrafova šampionske generacije Lisica, a podsetimo samo da je Kristal Palas takođe zainteresovan. Doduše, Lester je prekjuče odbio 10.000.000 evra i traži četiri miliona više.

11.08 - Kad smo već kod Reala, AS takođe piše da je Hames Rodrigez takođe dobio zvaničnu, basnoslovnu ponudu iz Kine. Ali, odbio je istu! Hebei koji sa klupe vodi Manuel Pelegrini, predložio je da Hamesu godišnja plata bude 30.000.000 evra, kad se oduzmu svi porezi! Međutim, Kolumbijca interesuje samo Evropa. Bravo!

11.03 - Odmotava se klupko oko Pepea, ali se kraj i dalje ne nazire. Portugalac i dalje insistira na dvogodišnjem ugovoru od Reala, dok klub ne odustaje od formule „1+1“. Opet, Guangdžou i Šangaj SIPG samo čekaju pravi trenutak da napadnu. A madridski dnevnik AS tvrdi da je Pepe jako blizu konačne odluke da napusti Real na kraju sezone.

10.59 - Stigla je prva zvanična ponuda za Lukasa Podolskog. Zasad „samo“ 7.000.000 evra od Peking Guoana, iako su mediji najavljivali bombu od 20.000.000 evra.

10.51 - ODBIJENO: Klubovi širom Evrope čerupaju Atalantu bez pardona, ali tim iz Bergama još odoleva kada je u pitanju Frenk Kesi. Naime, kako Gazeta delo Sport otkriva - Atalanta je sinoć odbila Evertonovih 17.000.000 evra za momka koga traže mnogi - od Juventusa, preko Arsenala, Čelsija, Bajerna... Naravno, tvrdi pazar i traži još više novca za svoje najveće blago. Razumljivo.

10.45 - Idemo sad do Italije. Vest ovog jutra je da je Roma krenula u ofanzivu na Žoaoa Mutinja iz Monaka! Naime, fudbalskim kuloarima kruži priča da je Monako voljan da iskusnog ofanzivca pusti na pozajmicu, ali Romi veliki problem predstavljaju Mutinjova primanja. I to od 4.000.000 na godišnjem nivou, što je oko 77.000 evra sedmično. Ali, obe strane su raspoložene za razgovor, pa je moguće da će se naći neko razumljivo rešenje. Bilo bi to veliko pojačanje za Romu.

10.41 - Nije da smo nešto previše ubeđeni u ovu priču, ali čileanski list Grafite javlja da je Aleksis Sančez zaista prva opcija Atletiko Madrida. Ali, mediji u Čileu pisali su sve i svašta što ne samo što se tiče Aleksisa, već i Artura Vidala i ostalih. E sad, možda zaista bude nešto, s obzirom na to da Aleksis i dalje nije parafirao novi ugovor sa Tobdžijama.

10.37 - Brza selidba u susednu Španiju. Sudbina Barseloninog promašaja Aleiša Vidala tema je o kojoj se dosta priča. A kako dobro upućeni andaluzijski list Estadio Deportivo javlja, Barsi se javila Sevilja i volja je da vrati odbeglog sina nazad. U Barseloni su zadovoljni pozivom i smatraju da je pozajmica, uz opciju kupovine sledećeg leta dobitna kombinacija za sve strane. Pratićemo razvoj ove situacije.

10.30 - Idemo sada sa ozbiljnim pričama sa transfer pijace. Zanemarimo Januzaja, Lion se takođe raspitivao i za zdravlje Memfisa Depaja, koga već prate Everton i Porto. L'Ekip tvrdi da su razgovori obavljeni, ali da je velika kočnica finansijski momenat, jer Lion nema novca da prati Memfisovu platu, koja nije nimalo mala. Blizu 100.000 evra sedmično. Ali, u Lionu ne odustaju i nameravaju na sve načine da se dokopaju ogromnog potpisa. Opet, u igru se uključila i Nica, koja bi takođe da se ovajdi.

10.24 - Takođe, prenosimo i saznanja L'Ekipa, koji piše da je Lion uspostavio kontakt sa Mančester junajtedom oko potencijalne pozajmice Adnana Januzaja. Belgijski krilni napadač je trenutno na pozajmici u Sanderlendu, ali Junajted ima opciju da ga vrati sa iste i prosledi na neko drugo mesto, ako želi. Više pročitajte OVDE.

10.20 - Za početak, krenimo od vesti koja je obeležilo finiš jučerašnjeg bloga. U pitanju je transfer Morgana Šnajderlina iz Mančester junajteda u Everton. Celu priču, sa detaljima transfera, pročitajte OVDE.

Dobro jutro, poštovani čitaoci portala MOZZART Sport i verni pratioci naših dnevnih blogova posvećenih dešavanjima na transfer pijaci. Danas slavimo mali „jubilej" - radimo deseti blog ove zime. I nadamo se da će nam isti doneti najviše zanimljivosti dosad.