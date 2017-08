TRANSFERI UŽIVO (16. avgust): Sad je red na Barsu! Milan spremio novu bombu iz Bajerna! Most za Dijega Kostu, još jedan ćorak Intera

Pratite sa nama dešavanja na transfer pijaci

11.44 - Napoli se sprema za najveće pojačanje ovog leta! Kako prenose katalonski i italijanski mediji, Napolitanci su poludeli za Barseloninim vezistom Denisom Suarezom i razmišljaju da plate otkupnu klauzulu od 35.000.000 evra! Za Suareza se interesuju još Totenhem i Valensija...

11.39 - Arsen Venger je iznenadio navijače Arsenala porukom da je Džek Vilšir u njegovim planovima i da engeski vezista ima budućnost u klubu. Očekivalo se da Vilšir ode negde na pozajmicu, ali sada su veće šanse da će ostati...

11.32 - BLIZU JE! Poslednje vesti glase da je Totemnhem dogovorio sa Pari Sen Žermenom transfer Serža Orijea. Sparsi će platiti 22.000.000 evra obeštećenja za desnog beka koji će zameniti Kajla Vokera. Orije će potpisati na pet godina.

11.25 - Dok se čeka na konačan dogovor Milana i Fiorentine, poznati su detalji dogovora Rosonera i Nikole Kalinića. Hrvatski napadač će po dolasku na San Siru zarađivati 3.000.000 evra godišnje plus bonuse.

11.21 - Midlzbro je dogovorio dolazak Rajana Šotona iz Birmingema u transferu nešto jačem od 3.000.000 evra, ali se čeka da Plavci dovedu zamenu. Posle toga će biti ozvaničen prelazak iskusnog defanzivca na Riversajd.

11.16 - Nastavlja se Juventusova potera za Blezom Matuidijem. Dogovor sa igračem je postignut za platu od 4.000.000 evra po sezoni, ali PSŽ i dalje odoleva. Sveci traže 25.000.000 evra za Matuidija jer im je potreban novac za finansijski fer-plej, dok Juve nudi 15.000.000 evra.

11.12 - Velški reprezentativni vezista Džo Ledli je slobodan otkako mu je u Kristal Palasu istekao ugovor, ali ponude pristižu sa svih strana. Žele ga Kardif, Seltik, kao i klubovi iz Izraela i Turske.

11.08 - Na pomolu je rat istanbulskih velikana! Bešiktaš i Fenerbahče su jako zagrizli za kolumbijskog napadača Duvana Zapatu iz Napolija kojeg italijanski klub ceni na 20.000.000 evra. Želeo ga je i Torino, ali nije mogao da plati traženu cenu. Zapata se vratio u Napoli posle dve odlične sezone na pozajmici u Udinezeu.

11.01 - Čelsi je odustao od Aleksa Sandra i potpuno se bacio na dovođenje Danija Rouza iz Totenhema. Kako navode ostrvski mediji, Abramovič je pristao da plati 60.000.000 evra za Totenhemovog levog beka i donekle smiri nezadovoljstvo Antonija Kontea.

10.55 - Nica čeka rasplet plej-ofa za Ligu šampiona, pa da zauzme jasan kurs do kraja prelaznog roka. Jedna od meta je Vijerinja iz Volfzburga. Portugalac je ušao u poslednju godinu ugovora, a Nica sprema ponudu za njega u slučaju da se plasira u Ligu šampiona.

10.51 - Sinoć ste čitali da je postignut konačan sporazum oko prelaska Gilfija Sigurdsona u Everton. Transfer će iznositi skoro 50.000.000 evra, ali je vest da cela svota ne ide Svonsiju. Naime 10 odsto od transfera će pripasti Gilfijevom bivšem klubu Totenhemu.

10.47 - Novi italijanski prvoligaš Benevento je zainteresovan za švedskog vezistu Oskara Hiljemarka iz Đenove koji se i nije baš proslavio na Marasiju posle dolaska iz Palerma.

10.43 - PUKLO! Nema ništa od transfera Emrea Mora iz Borusije u Inter. To je otkrio i direktor nemačkog kluba Mihael Cork koji je rekao da su pregovori prekinuti i da Turčin opet trenira sa Borusijom. Novi neuspeh Intera na fudbalskoj pijaci...

10.42 - ZVANIČNO: Hese Rodrigez je novi fudbaler Stouka! Bivši špic Real Madrida je došao na jednogodišnju pozajmicu iz Pari Sen Žermena kao zamena za zemljaka Hoselua. Opširnije OVDE.

10.39 - ZVANIČNO: Hoselu je prešao iz Stouka u Njukasl, u transferu vrednom 5.500.000 evra i potpisao je na tri godine. Opširnije OVDE.

10.35 - Novi klub za Dijega Kostu. Tačnije "most" za njegov najavljeni transfer u Atletiko Madrid. Poznato je da Jorgandžije ne mogu da ga registruju pre januara, ali su našli način kako da ga "konzerviraju" do januara. Naime, Deportivo se ponudio da dovede Kostu do januara na pozajmicu, a da napadač onda ode u Atletiko. Opširnije OVDE.

10.33 - Očekuje se da Barselona u narednih nekoliko dana realizuje transfere Usmana Dembelea iz Dortmunda i Filipea Koutinja iz Liverpula. Igrači su izvršili pritisak na aktuelne klubove i čeka se samo dogovor oko cene. Opširnije o dolascima Koutinja i Dembelea u Barselonu, čitajte OVDE.

10.30 - Mimo dosadašnje prakse, ovoga jutra krećemo sa vestima iz Južne Amerike. Tačnije, iz Čilea. Ali vest se tiče Italije i Nemačke. Naime, čileanska državna televizija je objavila da je Milan izašao pred Artura Vidala sa sjajnom ponudom. Nude mu skoro duplo veću platu od one u Bajernu. Videćemo šta će se dalje dešavati.

