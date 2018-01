TRANSFERI UŽIVO (16. januar): Miki ruši transfer Aleksisa u Junajted!? Gabijadini se vraća u Italiju, Emre Džan odbio Juventus?

Na portalu MOZZART Sport ispratite aktuelna dešavanja sa fudbalske pijace...

11.35 - Filip Đuričić se nalazi na korak od Benventa. Opširnije - OVDE

11.32 - Oglasio se Milan Jevtović, a naravno, tema je transfer u Zvezdu. Opširnije - OVDE

11.28 - Sportski direktor Intera Pjero Auzilio sastao se sinoć sa agentima Havijera Pastorea, ali je posle svega zaključak da je transfer iz PSŽ-a teško izvodljiv ove zime jer Sveci žele da ga prodaju ne i da pozajme na šest meseci.

11.23 - Zanimljiv transfer iz naše Superlige u Švedsku. Opširnije - OVDE

11.18 - Napoli se posle fijaska sa Verdijem okrenuo Lukasu Mouri, krilnom napadaču Pari Sen Žermena koji mora da bude prodat kako bi Sveci "ispeglali" finansijski fer-plej. Poznati su zahtevi francuskog tima - oni traže 3.000.000 evra za pozajmicu do kraja sezone i 25.000.000 za otkup solidnog fudbalera.

11.14 - Marko Grujić na pragu Čempionšipa. Opširnije - OVDE

11.10 - Takođe, od sinoć je i Čelsi ozbiljan kandidat da dovede Aleksisa Sančeza, a engleski novinari podsećaju da je ovaj klub jako dobar kada treba raditi "ispod žita" daleko od očiju javnosti. Trenutna kvota da Čileanac prelazi na Stamford Bridž je 4,50.

11.05 - NOVO: Henrih Mhitarjan nema nameru da napusti Mančester Junajted ove zime. Izvor blizak fudbaleru potvrdio je za Bi-Bi-Si da je Jermen odbio da učestvuje u trampi sa Arsenalom za Aleksisa Sančeza i da nije zainteresovan za odlazak sa Old Traforda u ovom prelaznom roku. Kako sada stvari stoje to znači da dil otpada i da Čileanac neće na Old Traford. Podsećamo, kvota da Aleksis Sančez prelazi u Mančester Junajted je 1,30

11.01 - ZVANIČNO: Defanzivac Seltika Erik Svjatčenko (26) preselio se na pozajmicu u danski Midtjilend do kraja sezone.

10.56 - Sportski direktor Rome Monći odbacio je informaciju da je Gvangdžou ponudio 50.000.000 za Radžu Najnoglana. Španac se kune da nikakva zvanična ponuda nije stigla na adresu Vučice.

10.52 - Nikola Maksimović bi mogao u Rusiju. Opširnije - OVDE

10.48 - Zanimljivo da je Bolonja spremna da se dodatno pojača posle ostanka Verdija. Plan čelnika ovog kluba je da pozajme na šest meseci Manola Gabijadinija koji se ove sezone nije proslavio u dresu Sautemptona. Njegov agent se već sreo sa čelnicima Bolonje i želi da vrati pulena na Čizmu.

10.44 - PROPALO: Simone Verdi je definitivno odbio Napoli. Opširnije - OVDE

10.37 - Iako se dovodio u vezu sa nekoliko klubova u ovom prelaznom roku, Aleksandar Mitrović bi posle svega mogao i da ostane u Njukaslu. Lokalni Hronikl iz Njukasla piše danas da će srpski reprezentativac dobiti šansu čim se oporavi od povrede leđa, posebno jer Rafa Benitez mora da rotira tim zbog obaveza u FA kupu.

10.32 - Da li je danas idelan dan za transfer Pjera Emerika Obamejana u Arsenal? Nemački mediji tvrde da je Gabonac zvanično tražio transafer. Opširnije - OVDE

10.26 - Stara dama izgleda voli sve za džabe, a i golman bi mogao na leto da stigne besplatno. Radi se o Pau Lopezu, 23-godišnjem čuvaru mreže Espanjola i nekadašnjem mladom reprezentativcu Španije, kome ugovor u Kataloniji ističe u junu. Pored Juventusa i Napoli se interesuje za Lopeza kojeg vide kao zamenu za Pepea Reinu.

10.20 - Jutro otvaramo informacijom iz Engleske. Ma koliko se činilo da je blizu Juventusa vezista Liverpula Emre Džan izjavio je da ništa nije potpisao sa Starom damom i da je opcija o produženju ugovora sa Crvenima i dalje aktuelna. Podsećamo, njemu aktuelni ugovor na Enfildu ističe u junu.

