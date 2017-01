TRANSFERI UŽIVO (17. januar): Bajern spremio 80.000.000 evra za Veratija, Siti mami Mesija platom od 43.000.000!

Uz MOZZART Sport pratite dešavanja na transfer pijaci...

10.20 - Selimo se sada sa Ostrva. Francuski Parizijen, tradicionalno dobro upućen u dešavanja na Parku prinčeva, tvrdi da je Marko Verati dobio telefonski poziv trenera Bajerna Karla Ančelotija koji želi da ga vidi na Alijanc areni. List spekuliše sa obeštećenjem od 80.000.000 evra i to bi bio najveći transfer u istoriji Bajerna. Prethodni rekorder je Havi Martinez koji je plaćen 40.000.000 evropskih novčanica.

10.15 - Nastavljamo u malo bržem ritmu, a za to je zaslužan britanski tabloid San. Njihova vest spada u kategoriju „bombi“, samo pitanje je koliko tu ima istine. Čelnici Mančester Sitija navodno su predočili kolegama iz Barselone da su spremni da plate 115.000.000 evra za Mesija, a do sastanka je došlo krajem, prošle godine. Argentinski as još nije dogovorio novi ugovor sa Barselonom, a Siti je navodno spreman da mu ponudi nedeljnu platu od 900.000 evra! Kada se to podigne na godišnji nivo, iznosi 43.000.000 evra.

10.10 - I dalje smo na Ostrvu. Ugledni dnevnik Indipendent donosi informaciju o tome da je Mančester Junajted očekuje da će na leto uspeti da dovede Antoana Grizmana iz madridskog Atletika. Navodno, pošto Jorgandžije planiraju da vrate Dijega Kostu. Novac za to upravo bi mogao da dođe od transfera francuskog fudbalera, a barata se čak cifrom od 114.000.000 evra.

10.05 - Počinjemo u laganom ritmu, dok se stvari ne zahuktaju. A prva vest stiže nam iz Londona i to iz Arsenala koji je na korak od jednogodišnjeg produžetka saradnje sa defanzivcem Perom Mertesakerom. On ove sezone još nije igrao jer je letos operisao koleno.

Dobro jutro, dobar dan poštovaoci i verni pratioci dešavanja sa transfer pijace. Novi dan donosi novu nadu da bismo mogli da imamo prilično aktivan dan u svetu velikih kupovina, a mi se iskreno nadamo da će druga polovina prelaznog roka biti ispunjena brojnim dešavanjima.

