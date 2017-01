TRANSFERI UŽIVO (18. januar): Pjanić za Sančeza - ludost ili realnost? Šo je na prodaju, Sako u Palasu? Muntari u Peskari, Depaj do vikenda

Uz MOZZART Sport pratite dešavanja na transfer pijaci...

Veličina slova A A A

11.21 - Inače, nekadašnji vezista Intera, Milana i brojnih klubova Suli Muntari stigao je jutros rano u trening centar Peskare, gde bi danas trebalo da odradi prvi trening sa ekipom. Međutim, ugovor još neće moći da potpiše jer, kako stvari stoje, još nije rešio određene razmirice oko papira sa bivšim klubom, Al Itihadom. Videćemo šta će ovde biti na kraju...

11.16 - Znamo da smo dosadni, ali sve se više odmotava klupko oko transfera Nikole Kalinića. Za četvrtak je zakazana nova runda pregovora, u Milanu, a tada će pregovorima biti priključen i Fali Ramadani, menadžer hrvatskog napadača. Tijanđin, koji sa klupe predvodi Fabio Kanavaro, nudi 38.000.000 evra, plus bonuse, dok Fjorentina traži bar 40.000.000, uz dodatke.

11.11 - Dosta se samo prodavalo, vreme je da Atalanta krene i u neke kupovine. Za početak, u ofanzivnoj liniji prva želja je 24-godišnja vedeta Korintijansa Marlone. Kako Đanluka Di Marcio piše, Korintijans je nedavno odbio 3.000.000 od Atletiko Mineira, tako da će tim iz Bergama morati više da se potrudi.

11.06 - POTVRĐENO: Zanimljiva vest iz druge lige Engleske - Reding je doveo Tijaga Ilorija iz Liverpula! I to za sumu od 4.100.000 evra, javlja Skaj Sport. Dakle, Jap Stam je dobio veliko pojačanje u poslednjoj liniji tima.

10.59 - Izgleda da se i Kristal Palas uključio u trku za potpis odbačenog Mamadua Sakoa. U konkurenciji Sautemptona, Sevilje i Vest Hema, Palas se nada da bi ambicioznim projektom mogao da privuče Francuza. Ali, problem u ovom trenutku predstavljaju nedeljna primanja, od čak 120.000 evra.

10.50 - Novi rasplet u slučaju Luisa Ibanjeza! Više pročitajte OVDE.

10.45 - Za one koji još nisu stigli da pročitaju, izgleda da je Antoan Grizman izabrao misterioznu "sedmicu" sa Teatra snova! Više pročitajte OVDE.

10.40 - Kad smo već kod Mančester junajteda, evo još jedne informacije - Lionov trener Bruno Ženesio indirektno je poručio da bi transfer Memfisa Depaja mogao da bude gotov do vikenda.

"Još razgovaramo. Mislim da se stvari razvijaju u dobrom pravcu, ali ništa neću da pričam sad. On je naš primarni cilj jer ima ogroman potencijal. Eto, nadam se da bi sve moglo da bude gotovo do vikenda, a mislim da se situacija razvija dobro".

10.35 - Ovog jutra sve samo čudne novosti. Ugledni britanski list Independent pod vinjetom „ekskluzivno“ javlja da je Žoze Murinjo odlučio da stavi Luka Šoa na transfer list?! Engleski bek nije bio u timu još od novembra i sve manje dobija prostor kod Murinja, iako je jula 2014. godine plaćen bezmalo 38.000.000 evra! Na listi zainteresovanih su, navodno, Čelsi i Totenhem. Međutim, Junajted ovu prodaju planira tek za leto, s obzirom na brojne promene u sastavu ove zime.

10.30 - Počinjemo informacijom koja je prosto sve šokirala, čak i nas u redakciji. Torinski Tutosport, kategorički dobro upoznat sa dešavanjima u Juventusu, javlja da je Stara dama spremila Arsenalu sledeću ponudu - Miralema Pjanića za Aleksisa Sančeza! Navodno, želja svih u klubu je da naprave trozubac Dibala - Iguain - Sančez, s obzirom da Miralem Pjanić nema toliko prostora za manevar. Sančez je ušao u poslednjih 18 meseci ugovora i još okleva da potpiše novi. Da li je ovo realno ili potpuno ludo?

Dobar dan, poštovani čitaoci portala MOZZART Sport. Da li ste spremni da zajedno uplovimo u još jedno putovanje kroz svet transfera, tračeva, priča i velikog novca? Ako jeste, ne bismo da dužimo previše sa uvodom. Već, da vas podsetimo samo da OVDE možete pročitati šta se to sve dešavalo na pijaci juče, dok OVDE možete videti sve vesti koje smo za vas spremili ove zime.

Idemo!