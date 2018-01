TRANSFERI UŽIVO (18. januar): Potpisali Pike, Švajni, Đuričić... Venger hoće Mhitarjana - odmah! Vardi u Evertonu?! Meta je i levi bek! Staridž ponuđen Interu, Napoli - 20.000.000 za Politana!

Na portalu MOZZART Sport ispratite aktuelna dešavanja sa fudbalske pijace...

Veličina slova A A A

12.30 - Posle završenih razgovora sa Lesterom oko Islama Slimanija, prvi čovek Bešiktaša Fikret Orman preselio se u London kako bi opipao puls Vest Hema za Čičarita ili Danija Velbeka. Čekamo rasplet, a i Bešiktašu se žuri.

12.22 - NOVO: Čelsi opet kreće po Fernanda Ljorentea, samo šest meseci pošto je ostao bez potpisa istog zbog Totenhema.

12.15 - NOVO: Počeli pregovori Totenhema i PSŽ za Lukasa Mouru! Uskoro opširnije...

12.09 - Dalje, novi detalji izviruju u trampi Aleksis Sančez - Henrik Mhitarjan. Britanski Ivning Standard tvrdi da Arsenal od Mančester junajteda traži 12.000.000 evra i Mhitarjana za Aleksisa. Prvo se pričalo da će biti 40.000.000 + Mhitarjan, što je bilo gotovo apsurdno, pa onda o zameni „glava za glavu“, ali sad je sve izglednije da će u posao biti uključen i novac.

12.02 - Na osnovu svega što smo čuli od Arsena Vengera jutros, stižu nove informacije sa svih strana. Kiker tvrdi da Dortmund i dalje čeka Arsenalovu zvaničnu ponudu, a da Pjer Emerika Obamejana neće pustiti za manje od 70.000.000 evra. To je definitivno jasno.

11.55 - NAJNOVIJE: Neven Subotić dobio poziv iz Premijer lige! Opširnije OVDE.

11.46 - Stiže "update" na priču o povratku Andrea Ajua u Svonsi. Vest Hem razmišlja o prodaji, ali Aju ne želi da se vrati na Liberti. Takođe, visina plate bi bila problem. Aju sada dobija u Vest Hemu 90.000 evra sedmično, a u Svonsiju bi morao da pristane na određeno umanjenje.

11.41 - Džek Rodvel je otkrio da neće raskidati ugovor sa Sanderlendom i da će otići samo ukoliko transfer bude ugovoren. I to, zamislite, iako mu je Sanderlend ponudio raskid saradnje teške 80.000 evra sedmično. Seltik želi Rodvela, ali još nije krenuo u konačni napad.

11.35 - Dobra vest za Zvezdu: Milan Jevtović van tima! Opširnije OVDE.

11.31 - Kad smo već kod Napolija, evo još vesti: Kalidu Kulibali je spreman da potpiše doživotni ugovor sa Nebeskoplavima!

„Kada bi mi sutra predsednik De Laurentis dao takvu ponudu ne bih imao ni trunku sumnje da bih potpisao. Želim da ostanem ovde i lepo mi je, volim grad i timu uvek dajem sve. Želim da osvojimo i taj skudeto“, kaže Kulibali.

11.26 - Emanuele Đakerini je na pragu Kjeva! Uprava Letećih magaraca danima unazad radi na transferu iz Napolija, iskusni napadač je rekao svoje DA, a radi se o pozajmici do kraja sezone. Čeka se Napoli...

11.20 - ZVANIČNO: Potpisao Đerar Pike! I to do 2022. godine. Opširnije OVDE.

11.11 - Bomba iz Srbije: Iz Treće lige Srbije pravo na - Mestalju! Opširnije OVDE.

11.02 - Sportski direktor Fjorentine Pantaleo Korvino otkrio je da će klub ponuditi Milanu Badelju novi ugovor. Ali, ukoliko Hrvat odluči da ode, biće to jedino u Romu. Pantaleo je podsetio na dobre odnose sa sportskim sektorom Vučice, ali i dodao da nema opterećenje da mora da proda Badelja sada, iako mu ugovor ističe za šest meseci.

10.57 - Zanimljiva vest iz komšiluka: Posle dolaska Mađara Adama Đurče i Rumuna Stelijana Filipa, Hajduk je na pragu trećeg pojačanja. Splićani pregovaraju s Benfikom oko mogućeg dolaska mladog slovačkog veziste Martina Hrijena. Radi se o pozajmici do kraja sezone.

10.53 - ZVANIČNO: Filip Đuričić u Beneventu! Opširnije OVDE.

10.45 - BOMBA: Nije 13.000.000, već neverovatnih 20.000.000 evra za golobradog 16-godišnjaka Umara Embala?! Ugledni portugalski dnevnik A Bola, inače usko povezana sa dešavanjima u Benfiki, daje ekskluzivu na naslovnici - Lajpcig kešira 20.000.000! Opširnije OVDE.

10.37 - Ne Gameiro, ne Silva, nego - Andre Aju?! Svonsi se nameračio da ove zime kupi napadača, a izgleda da će slovo pasti na krilnog napadača, odnosno igrača koji igra nešto povučenije... Svonsi je navodno spreman da plati 22.000.000 evra, a Vest Hem bi Ajua trebalo za te pare da ga spakuje sa sve mašnicom na glavi.

10.28 - ZVANIČNO: Potpisao Bastijan Švajnštajger. Ne u Nemačkoj, niti u Partizanu, iako su navijači crno-beli to žarko želeli, već opet u Čikagu! Nekadašnji kapiten Nemačke i Bajerna odlučio se da ostane još jednu sezonu u klubu. Odlična vest za Veljka Paunovića. Opširnije OVDE.

10.22 - Posao sam Simoneom Verdijem je propao, ali Napoli ne očajava previše i već je krenuo po Matea Politana! Italijanski transfer guru Đanluka di Marcio tvrdi da je Napoli ponudio 20.000.000 evra Sasuolu za Politana, da je Italijan spreman za novo poglavlje u karijeri, ali da u klubu iz predgrađa Modene žele da ga zadrže. Opširnije OVDE.

10.15 - Ostajemo i dalje u Liverpulu, ali se selimo u crveni deo. Naime, Danijel Staridž je ponuđen Interu i to po sledećoj formuli - suva pozajmica, bez opcije kupovine. U Interu su zaintrigirani ovog ponudom, ponajviše jer je posao sa Đerarom Deulofeuom gotovo nemoguće završiti. Uskoro opširnije...

10.07 - Dok je Vardi želja, Alardajsov prvi cilj je da do kraja januara obezbedi levog beka. A, na radaru je Bajernov bek Huan Bernat! Liverpul Eho piše da se Alardajsu dopada kako Bernat izgleda da bi on mogao da bude rešenje za krhki levi bok. Takođe, Bernat želi minutažu i mesto u startnoj postavi, a to u Bajernu ne može da dobije.

10.04 - Na drugom kraju Ostrva potpuni šok: Džejmija Vardija savetuju da obuče dres Evertona?! Sem Alardajs se ne zaustavlja i posle kupovina Čenka Tosuna i Tea Volkota želi još jedno veliko pojačanja u ofanzivi, a Vardi je prema pisanju lokalnih medija prva želja! Videćemo da li je moguće da Alardajs opet izvuče zmiju iz džepa i šokira sve na transfer pijaci.

10.00 - Bez trunke sumnje najviše pažnje na Ostrvu jeste konferencija Arsena Vengera, na kojoj se dotakao budućnosti Aleksisa Sančeza, dolascima Henrika Mhitarjana, Malkoma i Pjer Emerika Obamejana i tome da li će plata biti problem da se završi toliko čekani transfer zime! Ono što je Venger indirektno potvrdio jeste da će Aleksis otići iz Arsenala, da mu se Mhitarjan sviđa, da ga želi u timu odmah i da plata neće biti problem. OPŠIRNIJE OVDE!

Dobro jutro, poštovani čitaoci portala MOZZART Sport.

Gazimo u završne dve sedmice zimskog prelaznog roka, juče je počelo da pršti s potpisima, slično očekujemo narednih dana, a pre nego što krenemo u nove priče sa pijace, podsetite se OVDE šta se to dešavalo juče.

Detaljno o najbitnijim vestima iz prelaznog roka možete da čitate u našem SPECIJALU ili klikom Na tag "Zimski prelazni rok 2018".

Podsećamo vas da vam kladionica MOZZART u danima zimske fudbalske pijace nudi nešto jedinstveno i premijerno na ovim prostorima - da pogađate gde će ko preći od velikih zvezda! I da zaradite ako vam je „dobra teorija“. Spremili smo vam specijalnu ponudu za najveće transfere ove zime. A biće ih još... Više možete pronaći OVDE.