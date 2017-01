TRANSFERI UŽIVO (19. januar): Juve pregovara s Veratijem! Ronaldinjo pred potpisom, Žoze spremio 80.000.000 za Silvu?! Sautempton kupuje od Menša

Uz MOZZART Sport pratite dešavanja na transfer pijaci...

Veličina slova A A A

12.00 - POTVRĐENO: Antonio Kasano zvanično je zatražio raskid ugovora sa Sampdorijom. Ali, traži da mu budu isplaćene sve plate koje bi mu sledovale do juna?! Kasano želi da se rastane sa Sampom kako bi potpisao u Kini. Za danas je zakazan razgovor kluba i igrača, kako bi se pronašlo rešenje.

11.55 - POTVRĐENO: Treća - sreća! Hal je prihvatio treću ponudu VBA za Džejka Livermora u visini od gotovo 12.000.000 evra! Vezista se, navodno, već pozdravio sa saigračima i krenuo put novog kluba!

11.50 - Šta se ovo dešava na Ostrvu? Od jutros toliko priča... I opet - Skaj Sport! Boka Juniors je stupila u kontakt s Mančester junajtedom oko zaboravljenog golmana Serhija Romera!

11.45 - Ludnica u Engleskoj od ranog jutra! Skaj Sport preko svojih izvora javlja da je Odion Igalo na pragu transfera iz Votforda u VBA! Ali, detalji se još čuvaju u tajnosti.

11.40 - Madridska Marka javlja da je Bokin dijamant Džonatan Kaljeri na pragu odlaska u Las Palmas. Naime, pregovori kluba sa Kanarskih ostrva i Kaljerijevog agenta su u poodmakloj fazi i zvanično obaveštenje bi moglo da se pojavi uskoro. Kaljeri je letos stigao na pozajmicu u Vest Hem, ali je odigrao samo dve utakmice.

11.34 - ODBIJENO: Liverpul ne želi da prosledi Mamadua Sakoa na pozajmicu u Sautempton. Redsi jedino razmatraju opciju prodaje francuskog štopera i to za ogromnih 20.000.000 evra!

11.27 - Otkako je Mančester Siti demoliran od strane Evertona, Pep Gvardiola ozbiljno razmatra opcije koje bi mogle da naslede Klaudija Brava na golu. Jedna opcija je Benfikin golman Ederson, a druga, znatno skuplja - Jan Oblak! Gvardiola vidi slovenačkog čuvara mreže kao rešenje na duže staze. S tim što bi Siti morao da izdvoji bar 50.000.000 evra obeštećenja.

11.18 - Kad već pominjemo Fjorentinu, treba pomenuti i da će klub ovog leta ostati bez Gonzala Rodrigeza. Argentinskom defanzivcu ugovor ističe na leto, a Viola nema nameru da produžava saradnju s njim. Zbog toga je Hoze Raul Iglesijas, Rodrigezov agent, otkrio da će njegov klijent uskoro imati novi klub. Nije navedeno koji.

11.09 - GOTOVO: Arsen Venger je potvrdio da je Arsenalov kapiten Per Mertezaker potpisao novi jednogodišnji ugovor! To znači da će na Emirejtsu ostati do juna 2018. godine.

11.01 - Korijere Fiorentino javlja da je Viola već izabrala potencijalnu zamenu za Nikolu Kalinića u slučaju sve izvesnijeg transfera u kineski Tijanđin. U pitanju je Haris Seferović iz frankfurtskog Ajntrahta. Za reprezentativca Švajcarske zainteresovana je i Benfika, s tim što je iz Ajntrahta juče stigla izjava o tome kako veruju da će Seferović ostati...

10.55 - Ostajemo u Engleskoj, ali smo na relaciji sa Nemačkom. Bild javlja da je Sautempton ponudio 10.000.000 evra za univerzalca Borusije iz Menhengladbaha - Julijana Korba. U pitanju je 24-godišnji Nemac koji podjednako dobro igra na svim pozicijama po desnom boku, ali i kao defanzivni i centralni vezista. Klod Puel bi da popuni više rupa dovođenjem jednog igrača. Videćemo da li Koltovi imaju odgovor i kakav će biti?

10.45 - Evropa bruji - Žoze Murinjo je spremio 80.000.000 evra za Monakovu vedetu Bernarda Silvu! Murinjo duže vreme traži plejmejkera koji će pokrenuti uspavanog diva, a izgleda da je slovo palo na 22-godišnjeg sunarodnika. Veza u eventualnom ostvarenju ovog transfera je super-agent Žorž Mendeš, zakonski predstavnik i Murinja i Silve! Međutim, Portugalca želi i Real iz Madrida. Ali, eventualni transfer biće realizovan tek na leto, pošto Monako nema nameru da se odrekne ponajboljeg igrača već sada...

10.40 - Selimo se odmah do Brazila, odakle nam stižu bombastične vesti - vraća se Ronaldinjo! Iako nije igrao fudbal više od godinu dana, 36-godišnji mađioničar nalazi se pred potpisom za brazilsku Koritibu! Mada se prethodnih dana pisalo da je Roni blizu urugvajskog Nasionala iz Montevidea, brazilski mediji naveliko pišu da se njegov brat danas sastaje sa čelnicima Koritibe kako bi dogovorio sve detalje transfera.

Gde god nastavio karijeru, želimo ti sve najbolje - legendo!

10.35 - POTVRĐENO: Juventus je počeo pregovore oko transfera Marka Veratija iz PSŽ! Iako su nemački mediji juče naveliko pisali da bi italijanski vezista mogao u Bajern za ogromnih 80.000.000 evra, Tutosport javlja da je i Stara dama krenula po potpis i to preko veze! Naime, paralelno sa završenim poslom oko transfera Rikarda Orsolinija iz Askolija, o čemu smo već pisali, Bepe Marota razgovarao je sa agentom Donatom Di Kamplijem i dobio pozitivne vibracije. Di Kampli je agent i Orsoliniju i Veratiju! Ovo će biti zanimljiv duel dva evropska velikana.

10.30 - LUDNICA: Karlos Tevez je konačno stigao u Kinu! I nastao je opšti haos na aerodromu u Šangaju.

10.25 - Opet bukti vatra nezadovoljstva na Stamford Bridžu! Dijego Kosta traži basnoslovnu povišicu! Više pročitajte OVDE.

10.20 - Ako vam je možda promaklo, Mančester junajted i Lion dogovorili su sve uslove transfera Memfisa Depaja! Detalje ovog posla možete pročitati OVDE.

Dobro jutro, poštovani čitaoci portala MOZZART Sport i pratioci našeg dnevnog bloga posvećenog dešavanjima sa transfer pijace. Manje od dve nedelje ostalo je do stavljanja katanca na kapiju i zatvaranja tržišta, zato očekujemo da se vatra raspali i počne ludilo.

Pre nego što počnemo, znate već - pogledajte OVDE sve što se dešavalo juče na pijaci, dok OVDE možete videti sve vesti od starta zime.