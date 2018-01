TRANSFERI UŽIVO (2. januar): Krećemo! A tu su i noviteti...

Pratite iz minuta u minut dešavanja sa fudbalske pijace

21.32 - E, ovo se zove ambiciozan poduhvat - Bešiktaš hoće Islama Slimanija kao naslednika Čenka Tosuna! Ovu informaciju objavila je turska nacionalna televizija NTV Spor, koja tvrdi da je Slimani na radaru skauta šampiona te zemlje. Podsetimo, Tosun se ovih dana uskoro povezuje sa Evertonom u igru je suma od bar 25.000.000 evra. Navodno, Bešiktaš bi hteo Slimanija na pozajmicu do kraja sezone.

21.15 - Konačno! Posle gotovo pet meseci čekanja Barselonino rekordno pojačanje Usman Dembele dobio je zeleno svetlo klupskih lekara da zaigra! Više pročitajte OVDE.

20.59 - Stouk skautira Bolonjinog štopera Sebastijena de Maja, tvrdi Korijere delo Sport. Da li je iskusni defanzivac rešenje za Stoukove defanzivne probleme?

20.45 - Kristal Palas je i dalje u potrazi za golmanom, a kao moguće pojačanje iskočio je Bartoš Bjalkovski iz Ipsviča. Roj Hodžson je navodno nezadovoljan onim što pružaju Vejn Henesi i Džulijan Speroni, iako su obojica dobili šansu da budu standardni čuvari mreže.

20.31 - Evo još jedne vesti iz Sevilje. Vinćenco Montela je držao konferenciju za novinare, gde je pričao i o mogućem odlasku Stivena N'Zonzija. Montela kaže da je svestan interesovanja za odličnog vezistu, ali da bi on lično najviše voleo da N'Zonzi ostane.

20.15 - Izgleda da se epizodi Sandra Ramireza u Evertonu polako bliži kraj. Navodno, postoji realna šansa da dođe u Sevilju, ali novi trener Vinćenco Montela neće da žuri. Više pročitajte OVDE.

19.49 - Vulverhempton ima novog napadača. To je Valensijin izdanak Rafa Mir, koji se danas pozdravio sa saigračima na Mestalji i krenuo put Ostrva kako bi zatvorio transfer vredan 2.000.000 evra. Ugovor će biti potpisan na dve godine.

19.40 - Evo lepe vesti za navijače Intera - agent Havijera Pastorea Marselo Simonijan, stiže u Italiju na pregovore. Podsetimo, ukoliko Inter ne proda igrače i tako skupi novac argentinskog plejmejkera bi mogao da dovede isključivo na „suvu“ pozajmicu. Odnosno, bez opcija kupovine, zbog finansijskog fer-pleja i 70.000.000 evra koje Nerazuri moraju da anuliraju do leta.

19.28 - Lester se ozbiljno zainteresovao za Seltinog defanzivnog univerzalca Jonija Kastra. Momak koji može da igra na svim pozicijama u odbrani zapao je za oko upravi Lisica, koji je navodno iskočio na vrh liste želja za ovu zimu. Navodno, razlog tome je povreda Denija Simpsona na desnom boku, koga neće biti gotovo dva meseca, dok Joni prvenstveno igra na suprotnoj strani.

19.17 - Evo novih informacija povodom vesti da bi Marko Pjaca mogao u Šalke. Došlo je do sastanka čelnika Juventusa i Šalkea, pozajmica do kraja sezone skoro da je gotova stvar. Samo, Juventus ne dozvoljava da se u ugovor ubaci opcija o otkupu ugovora na kraju sezone, pošto računa na mladog Hrvata u budućnosti. Više pročitajte OVDE.

19.10 - Pukla je ljubav između Lusijana Vijeta i Čola Simeonea, odlazak iz Atletika jedino rešenje! Više pročitajte OVDE.

18.54 - Benfika i Galatasaraj usmerili su svoje poglede ka Rimu, gde merkaju Rominog desnog beka Bruna Peresa. Brazilac se dosta muči pod vođstvom Euzebija di Frančeska, zbog čega će verovatno otići koliko ove zime.

18.35 - Sećate li se brazilskog reprezentativca Sandra? E, pa postaje Veštica! Više pročitajte OVDE.

18.24 - Mladi golman Mančester junajteda Sem Džonston u poslednje vreme brani odlično za Aston Vilu gde nastupa kao pozajmljen igrač, zbog čega se u ostrvskoj javnosti pojavila informacija da ga juri VBA. Ipak, prvi čovek Vile Toni Sija demantovao je glasine i poručio da Džonston neće ići nigde.

18.15 - ZVANIČNO: Kao što smo najavili, Hadersfild je predstavio veliko pojačanje u odbrani. Stigao je Terens Kongolo iz Monaka i biće u Hadersfildu na pozajmici do juna.

18.08 - Liverpul je, izgleda, našao kupca za Lazara Markovića. I to iz Kine! Više pročitajte OVDE.

18.01 - Ludnica na aerodromu u Istanbulu - stigao je Domagoj Vida! Hrvatski univerzalac stigao je u tursku metropolu, gde bi sutra trebalo da obavi medicinske preglede, a onda i potpiše ugovor na četiri i po godine sa Bešiktašem!

17.50 - Valeri Božinov je završio svoju misiju u Lozani, a vrlo lako mogao bi da potpiše za novi klub. Naime, za usluge nekadašnjeg centarfora Partizana interesuje se kiparski Anortozis. Oni su već kontaktirali Valerijevog agenta, ali će Bugarin sačekati kako bi izvagao sve ponude. Za Anortozis nastupa njegov sunarodnik Ivan Bandalovski.

17.35 - ZVANIČNO: Evo transfera u Bordou. Žirondinci su doveli defanzivnog vezistu Monaka Sualija Mejtea (24) na pozajmicu od šest meseci, bez opcije kupovine.

17.29 - Dejvid Mojes ima ozbiljne namere da u januaru pojača vezni red, a prvo ime na njegovom spisku potencijalnih kupovina je "Velški Ćavi" Džo Alen. Za koga je Mojes spreman da plati čak 17.000.000 evra. Iz Stouka, zasad, pokušavaju da odole i poručuju da Alen nije na prodaju. Videćemo kako će se stvari odvijati...

17.17 - Zašto Čelsi gleda Zvezdinog golgetera Ričmonda Boaćija? Više pročitajte OVDE.

17.01 - Uroš Spajić bi ponovo mogao da promeni sredinu i vrati se u Francusku. Kako pišu belgijski mediji, za njega se interesuje Sent Etjen. Više pročitajte OVDE.

16.50 - Sećate se Fabija? Onaj slabiji brat blizanac iz Mančester Junajteda. Sada je član Mildzbroa, ali se nada da neće biti još dugo. Brazilski defanzivac želi da napusti Riversajd i vrati se u Botafogo za koji navija.

16.37 - Kineski Hebej želi Lukasa Mouru kao zamenu za Lavecija, ali ofanzivca Pari Sen Žermena prema pisanju ostrvskih tabloida hoće i Žoze Murinjo u Mančester Junajtedu. Moura je verovatno jedan od igrača koji će ove zime promeniti sredinu, s obzirom da u PSŽ nema mesta za njega.

16.26 - Everton je zainteresovan za Milanovog napadača Andrea Silvu. Rosoneri su mladog Portugalca letos doveli kao veliko pojačanje za 38.000.000 evra, ali nije dobio pravu priliku i mogao bi posle šest meseci da napusti San Siro.

16.15 - Iskusni Japanac Acuto Učida se vratio u domovinu i zadužio opremu Kašime. Učida je dugo godina igrao u Šalkeu, a prethodnih pola godine u drugoligašu Union Berlin.

16.09 - Londonski Ivnnig standard piše da je Čelsi odustao od dovođenja Muse Dembelea za kojeg Seltik traži 40.000.000 funti i da su opcije Toma Lemar iz Monaka i Ričmond Boaći iz Crvene zvezde iako Francuz nije kalsičan napadač već više delje kao levo krilo.

16.00 - Sasuolo nudi Kelnu 5.000.000 evra za danskog defanzivca Frederika Sorensena. Neroverdi su ostali bez kapitena Paola Kanavara koji se prodružio bratu Fabiju u Kini, a Sorenesn je jedna od mogućih zamena. Danac je dobro upoznat sa Italijom gde je ranije igrao za Juve i Bolonju. Pored Sasuola, interesuju se i Atalanta, i Kaljari.

15.51 - Antonio Konte je najavio da niko od igrača Čelsija neće ići na pozajmicu dok ne bude dovedena zamena. Italijan hoće prvo kupovine, pa tek onda će odlučivati o odlascima.

15.45 - Neko od čitalaca nam je poslao u komentarima, a mi smo se toliko oduševili da smo morali da podelimo sa vama i ovde. Slika govori više od reči.

15.37 - Katalonski mediji dolivaju ulje na vatru. Sport tvrdi kako je Filipe Kutinjo rekao Jirgenu Klopu da više nema nameru da igra za Liverpul i da želi samo u Barselonu. Brazilac insistira na transferu, a MOZZART trenutno drži kvotu 1,40 za njegovu selidbu na Kamp Nou.

15.29: ZVANIČNO: Ruben Kastro se vratio u Betis! Legendarni napadač zeleno-belih je odradio petomesečnu pozajmicu u kinekom klubu Guižu i opet zadužio opremu Andalužana. Kastro ima 36 godina, član Betisa je poslednjih sedam sezona i na 280 utakmica je postigao 147 golova za klub iz Sevilje.

15.21 - Bolonja želi da dovede povremenog švajcarskog reprezentativca Pajtima Kasamija koji je nekada igrao za Palermo u Italiji. Kasami je trenutno član Siona

15.17 - Interu se ne smeši uspešan prelazni rok. Milanski klub je u opasnosti da ostane bez nekih od glavnih meta poput Stefana de Fraja i Đerara Deulofeua. Opširnije OVDE.

15.12 - Mančester Junajted je dogovorio prodaju! Crveni đavoli su prihvatili ponudu Aston Vile od 4.500.000 evra za golmana Sema Džonstona. On brani za Vilu kao pozajmljen igrač Crvenih đavola, a slavni klub iz Birmingema je rešio da ga otkupi.

15.01 - Iako se spekulisalo da je Mateo Darmijan precrtan u Mančester Junajtedu i da se za njega interesuju Roma i Napoli, njegov menadžer je otkrio da Italijan sigurno ostaje do kraja sezone na Old Trafordu i da nikakva pozajmica ne dolazi u obzir.

14.50 - Iako se Atletikov napadač Lusijano Vijeto dogovorio o odlasku na pozajmicu u lisabonski Sporting, Valensija je uskočila priču u poslednjem momentu i ubeđuje ga da se predomisli i dođe na Mestalju.

14.43 - Mančester Junajted je opet rešio da pozajmi mladog napadača Džejmsa Vilsona koji se nije nametnuo Murinju. Za Vilsona su zainteresovani Stouk, Lids i Šefild Junajted.

14.35 - Verona ostaje bez Kaseresa, ali se nada pojačanju u odbrani. Klub sa Bentegodija je zainteresovan za Lorenca Tonelija koji nije u prvom planu u napoliju, a želi ga i Sasuolo.

14.25 - Torino nudi 7.000.000 evra za Sasuolovog napadača Dijega Falćinelija, ali Torino nudi 10.000.000 evra.

14.17 - Posle brojnih premijerligaša, sada je i Šalke stao u red za dovođenje Augzburgovog levog beka Filipa Maksa. Momak je imao 10 asistencija u 17 bundesligaških mečeva i zapalio je Evropu...

14.10 - Boka Juniors želi da pozajmi Gustava Gomeza od Milana. Ali taj plan se ne sviđa Rosonerima koji bi radije da prodaju Gomeza i planiraju da zarade 10.000.000 evra od njegovog transfera.

14.02 - Dok se čeka realizacija transfera Martina Kaseresa, Lacio sprema i odlazak jednog štopera. A to nije De Fraj. Rimski klub će napustiti brazilski defanzivac Maurisio za kojeg je zainteresovan Atletiko Mineiro. Maurisio će ostati upamćen kao jedan od najgorih štopera u istoriji Lacija...

13.55 - I Inter čeka raslet oko transfera Kutinja u Barselonu. Nerazuri priželjkuju prelazak Brazilca na Kamp Nou kako bi se otvorila vrata za dolazak Đerara Deulofeua u njihov tabor. Inter želi napadača na dvogodišnju pozajmicu.

13.48 - Napoli traži golmana jer Pepe Reina ide na kraju sezonu kada mu istekne ugovor, a nekoliko je kandidata da ga zamene. Napolitanci su na vrh liste želja stavili Heronima Ruljija iz Real Sosijedada i Bernda Lenoa iz Leverkuzena, ali obojica koštaju preko 25.000.000 evra. Treća opcija je Matija Perin iz Đenove koji je dostupan za 10.000.000 evra. Ali i ima bogatu istoriju povreda...

13.40 - Još jedna poruka Arsena Vengera. Rekao je da klub želi da zadrži Ozila, Sančeza i Vilšira, ali da će klub odgovoriti dovođenjem vrhunskih zamena ako triling ne ostane u Arsenalu.

13.31 - Inter radi na dovođenju Stefana de Fraja za naredno leto kada će biti slobodan igrač. Holanđanin je odbio novi ugovor u Laciju, a Inter mu nudi 4.000.000 evra po sezoni za ugovor na četiri godine. To je duplo više od onoga što mu nudi Lacio...

13.25 - Milanov mladi vezista Manuel Lokateli će najverovatnije otići na poizajmicu. U igru za dovođenje Lokatelija su SPAL i Fiorentina.

13.17 - Pisali smo jutros o Napoliju i najavljenoj kupovini Aleksa Grimalda. On bi trebalo da bude zamena za Fauzija Gulama koji je velika želja Žozea Murinja. Mančester Junated je spreman da plati otkupnu klauzulu Alžirca iz Napolija, a opširnije o tome OVDE.

13.10 - Jup Hajnkes tvrdi da Bajern još nije završio transfer Leona Gorecke, ali da želi da ga dovede. Bajernov starteg otkriva da su u igri i veliki španski klubovi koji takođe žele Gorecku.

13.04 - ZVANIČNO: Reto Cigler je novi član MLS ligaša Dalasa. Švajcarac koji je nekada igrao za Juventus, Sampdoriju, Sasuolo je potpisao dvogodišnji ugovor sa klubom iz Teksasa.

12.58 - BLIZU JE! Urugvajski defanzivac Martin Kaseres će biti prvo pojačanje Lacija. Dolazi iz Verone koja će u zamenu dobiti jednog od trojice na koje računaju u Laciju (Đorđević, Perea ili Lombardi). Kaseres će sa Rimljanima potpisati trogodišnji ugovor uz otkupnu klauzulu od 5.000.000 evra.

12.49 - Arsen Venger je oštro demantovao glasine da je zainteresovan za Davida Luiza kojeg je Konte precrtao u Čelsiju. Dakle, Everton ostaje kao najrealnija varijanta za brazilskog štopera...

12.40 - Italijanski mediji javljaju da su se Đorđo Kjelini i Juventus dogovorili oko novog ugovora, pošto aktuelni ističe na kraju sezone. Detalji nisu poznati, a uskoro se očekuje i zvanična potvrda. Loše vesti za Antonija Kontea koji se nadao da bi mogao da dovede nekadašnjeg pulena iz Juventusa.

12.33 - Valensija želi da dovede španskog šopera Ivana Markana koji je ušao u poslednjih šest meseci ugovora sa Portom.

12.27 - Trojica igrača su precrtana u Milanu i mogu da tražer nove sredine. U pitanju su štoperi Gabrijel Paleta i Gustavo Gomez, kao i mladi vezista Hose Mauri. Prva dvojica će biti prodati, ovaj treći verovatno ide na pozajmicu.

12.22 - Real Madrid više nije zainetersovan za Edena Azara, javlja madridska Marka. Uprava kluba ima stav da nema potrebe za dovođenjem Azara kada je tu Marko Asensio. Zinedin Zidan jako ceni Azara i hteo bi da ga dovede, ali će morati da se pomiri sa stavom klupskih čelnika.

12.14 - Jedna zanimljiva vest iz Španije. Gžegož Krihovjak hoće da pređe u Hetafe! Poljak je oživeo karijeru u VBA posle debakla u Pari Sen Žermenu, ali želi da se vrati u Španiju gde je sa uspehom nosio dres Sevilje. Ovo se svakako neće dopasti francuskom klubu koji ga je pozajmio Vest Bromu i nada se što većoj lovi od otkupa ugovora. Hetafe to sigurno ne može da plati...

12.08 - Gde dođe Vinćenco Montela, tu očekujte i Milana Badelja. Italijan je preklinjao Milan u dva prelazna roka da mu dovedu bivšeg pulena iz Fiorentine i nisu ga poslušali. Badelj je ušao u poslednjih šest meseci ugovora sa Violom i sada Montela želi da ga dovede u Sevilju.

12.01 - Votford nudi 4.000.000 evra Hetafeu za iskusnog golmana Visentea Gvajitu. Čeka se odgovor španskog kluba koji kao alternative ime Emilijana Maertineza (pozajmljen iz Arsenala) i bivšeg Zvezdinog golmana Filipa Manojlovića.

11.55 - Sprema se i promocija prvog pojačanja u Hadersfildu. Iz Monaka stiže povremeni holandski reprezentativac Terens Kongolo, koji igra na pozicijama levog beka i štopera. Letos je došao u Monako iz Fajenorda da zameni Mendija, ali je razočarao. Ipak, David Vagner u Hadersfildu veruje da će Kongolo biti pravo pojačanje za Premijer ligu. U pitanju je pozajmica...

11.49 - Pari Sen Žermen je rešio da proda Gonsala Guedeša koji trenutno blista na pozajmici u valensiji. Sveci za Portugalca traže 40.000.000 evra.

11.45 - Kad smo već kod igrača koji su ušli u poslednjih šest meseci ugovora, odradili smo detaljnu analizu najatraktivnijih imena. Podsetite se ovde koje sve fudbalske zvezde od juče mogu da potpišu predugovor za naredno leto i odu bez obeštećenja. Ili da za "male pare" promene sredinu već ove zime. Našu analizu pročitajte OVDE.

11.42 - Davljenici se hvataju za slamku spasa, pa tako i Svonsi pokušava da "kupi opstanak" u januaru. Pre svega su im potrebni golovi, pa će pokušati da dovedu Vest Hemovog napadača Dijafru Sakoa koji je ušao u poslednjih šest meseci ugovora.

11.35 - Sve je spremno i za prvo pojačanje Real Madrida ove zime. Iz Atletik Bilbaa stiže mladi golman Kepa Arizabalaga. On je ušao u poslednjih šest meseci ugovora sa baskijskim klubom i samim time stekao pravo da pregovara sa zainteresovanim klubovima bez dozvole Ateltika. Iako će na leto biti slobodan igrač, Real ne želi da čeka. Odmah će aktivirati otkupnu klauzulu od 20.000.000 evra i dovesti Kepu na bernabeu. Atletik Bilbao se ništa ne pita, moraće da kapituliraju... Ovo vrlo verovatno znači i odlazak Kika Kasilje iz Reala.

11.27 - Frka oko transfera Čenka Tosuna. Izgledalo je kao gotova stvar da će Tosun preći iz Bešiktaša u Everton za 27.000.000 evra, sve je bilo dogovoreno, prošao je lakerske preglede, ali je Bešiktaš promenio uslove u poslednjem trenutku... Turci sada traže 30.000.000 evra za svog najboljeg igrača. Navodno se pravdaju kako je i njima neki klub digao cenu za napadača koji bi trebalo da zameni Tosuna. Igrač je u Londonu i čeka rasplet.

11.20 - Napoli je spremio 60.000.000 evra za tandem pojačanja! Po 30.000.000 evra za Aleksa Grimalda iz Benfike i Simonea Verdija iz Bolonje. Razlika je što ofanzivca Bolonje žele odmah u januaru, dok bi beka Benfike čekali do juna.

11.16 - Borusija Menhengladbah je ponudila Vest Hemu preko 11.000.000 evra za otkup ugovora Risa Oksforda koji od letos igra za Menš kao pozajmljen igrač Čekićara. Nekada se na Ostrvu dizala velika prašina oko njega, hteli su da ga dovedu Mančester Junajted, Liverpul, Arsenal... Sada ga pored Borusije, želi i RB Lajpcig.

11.11 - Juventusov maldi napadač Marko Pjaca nema dovoljno minuta kod Alegrija i rešenje za obe strane bi mogla da bude selidba u Nemačku. Šalke se obratio Juventusu s namerom da pozajmi Pjacu do kraja sezone.

11.10 - Stouku gori pod nogama u Premijer ligi, a rešenje bi mogao da bude Musa Dembele iz Seltika. Francuz je prerastao škotsku Premijer ligu i spreman je za Englesku. Zemljak Tjeri Anri ga ja naglas posavetovao da beži iz Škotske u jače takmičenje. Brajton se prvi zainteresovao, a sada je Stouk spreman da izdvoji i do 30.000.000 evra za Dembelea.

11.05 - Priča o Filipeu Kutinju drma Ostrvo i Kataloniju. Barselona je u novoj ofanzivi na Brazilca i izgleda da će sve biti završeno do kraja nedelje. Kutinjo juče nije bio u sastavu Liverpula, a lokalni mediji u Barseloni navode da ponuda Blaugrane iznosi 110.000.000 evra plus 40.000.000 kroz bonuse. To je otprilike ono što Redsi traže, s tim što bi voleli da je fiksni deo malo veći, a onaj za bonuse manji. Kvota u MOZZARTU na transfer Kutinja u Barsu je od jutros 1,40. Sinoć je bila 1,85. Da ostaje u Liverpulu, kvota je 2,80. Šta kažete?

Dobro jutro dragi čitaoci i srećni vam praznici!

Rastali smo se 1. septembra prošle godine u jutarnjim časovima kada smo dočekali transfer Denija Drinkvtera u Čelsi i tada najavili druženje u januaru. Prethodnih dana su stizali i komentari u kojima ste nas podsetili šta smo obećali. Evo nas opet tu. Sa našom standardnom rubrikom „Transferi uživo“ posvećenoj dešavanjima u zimskom prelaznom roku. Od danas do 31. januara ćemo se svakodnevno družiti u našem blogu i komentarisati sve detalje sa fudbalske pijace.

Kao što ste navikli, detaljnije o najvažnijim vestima iz prelaznog roka možete da čitate u našem SPECIJALU posvećenom prelaznom roku ili jednostavnim klikom na zajednički tag „Zimski prelazni rok 2018“. A od ove zime smo spremili i jedan novitet. MOZZART je prva kladionica na ovim prostorima koja je u ponudu uvrstila i klađenje na trasfere igrača. Za početak je to desetak najzvučnijih imena, ali tokom prelaznog roka će ih biti još. U SPECIJALU posvećenom prelaznom roku, možete da se kladite gde će preći Aleksis Sančez, Filipe Kutinjo, Mesut Ozil, Antoan Grizman i drugi. Ponuda važi i na uplatnim mestima. Za svaki zainteresovani klub, tu je i kvota. Kao i da će ostati u klubu. Ne zamerite ako bude grešaka, prvi nam je put i škola za ubuduće.

Vežite se, polećemo!