TRANSFERI UŽIVO (20. januar): Vidal je tema jutra! Junajted spremio privatni avion, Marka kvari posao Barsi, Zenit ušao u trku za Maksu...

12.05 - Detaljna analiza Bajerna sa Goreckom i šta će biti sa Vidalom. Opširije OVDE.

11.53 - Juventus i Andrea Barzalji (36) još jednu sezonu zajedno? Dogovor je vrlo blizu, tvrde torinski mediji...

11.43 - Real i Leonardo Bonući? Jedan šokantan transfer italijanskog štopera (onaj iz Juventusa u Milan) verovatno će biti sve, ovu informaciju donosi nepouzdani elbernabeu.com.

11.27 - Sećate se kako je Bešiktaš letos oduševljavao planetu originalnim načinom predstavljanja pojačanja na društvenim mrežama? E pa, opet su pustili mašti na volju. Nekoga čekaju u Istanbulu, da li je to Havijer Čičarito?

11.13 - Čileanski novinar Fabijan Morales nalazi se u Engleskoj i javlja kako Arsen Venger pokušava da natera Aleksisa Sančeza da se nađe u timu za meč protiv Kristal Palasa, i tako se oprosti od dresa Arsenala, dok Žoze Murinjo i Mančester Junajted navodno šalju privatni avion da prebaci Henriha Mhitarjana do Londona i u istoj turi dovede Aleksisa. On takođe navodi da je Sančezova porodica stigla na Ostrvo, jer žele da prisustvuju promociji na Old Trafordu...

11.09 - Možda i najzanimljivija priča od jutros: Za Artuta Vidala više nema mesta u Bajernu! Nemci uveliko razrađuju varijante gde će igrati Leon Gorecka, dok Čileancu predviđaju siguran transfer na leto. Uskoro opširnije...

11.05 - DOGOVORENO! Jagoš Vuković u Seriji A. Opširnije OVDE.

11.02 - GOTOVO! Konstantin Rauš novi je igrač moskovskog Dinama. Kelnu na ime obeštećenja ide 1.500.000 evra.

10.59 - I mali blok vesti iz Nemačke... Hertin Genki Haraguči u želji za većom minutažom hoće da napusti Berlin. Kiker javlja da Japanac na stolu ima dve ponude iz Premijer lige i jednu iz Bundeslige, kao i da bi njegov bivši klub Urava rado ponovo angažovao...

10.53 - Tu je i dnevna doza Nikole Maksimovića... Konkurencija moskovskom Spartaku sada je Zenit i spreman je da srpskom reprezentativcu da i veću platu nego što je ima u Napoliju. Visoki štoper trenutno zarađuje 1.200.000 evra godišnje, a Rusi su spremni da idu i do 1.800.000 evra, pišu italijanski portali.

10.48 - A ovo je Mirorova ekskluziva i naslovnica: Pari Sen Žermen otima Pepa Gvardiolu Mančester Sitiju. Sami procenite koliko je za verovati...





10.44 - Još smo u Italiji... Ali Portugalci baš često umeju da zaprže čorbu, pa zato ovo uzmite s velikom rezervom: Juve u letnjem tefteru ima Markosa Akunju (26), levog veznog iz Sportinga. Njegova otkupna klauzula je 60.000.000...

10.31 - Inter i Mateo Kovačić... Ništa novo, jelte, samo što sada Medijaset uslovljava početak pregovora Nerazura i Reala dok Meacu ne napuste Eder, Brozović i Žoao Mario. Podsetimo, ove zime Inter je doveo Lisandra Lopeza i Rafinju Alkantaru, dok je Ramires na čekanju. Ali daleko od toga da je to sve, Valter Sabatini na umu i papiru ima bar još pet, šest igrača u najužem izboru...

10.24 - Marka "kvari posao" Barseloni. U jednom današnjem tekstu madridski list demantuje jučerašnju priču o Antoanu Grizmanu i Barsinom broju sedam, navodeći kako je Francuz na svoju inicijantivu prekinuo pregovore sa Kataloncima. Očekivano, Madriđani odmah u priču ubacuju Real... Podsetimo, Grizman ima izlaznu klauzulu od 100.000.000 i on gotovo sigurno napušta redove Atletika na leto.

10.17 - Privodimo polako kraju sagu zvanu "Mančester Junajted - Aleksis Sančez". Dejli mejl pod vinjetom ekskluzivno javlja da se Čileanac kasno sinoć oprostio od saigrača i zapslenih u klubu. Koferi su odavno spakovani, čekamo promociju na Old Trafordu...

10.13 - Vest Hem je odbio ponudu Rena za Dijafru Sakoa...

10.08 - Novi dan i nastavak priče o Čelsiju koji pokušava da dogovori prelazak Edina Džeka i Emersona Palmijerija iz Rome. Daleko od toga da su pregovori propali... Skaj Italija piše da sve ide u dobrom pravcu. Reprezentativac BiH već je pristao da se preseli na Stamford Bridž. Podsetimo, ovo su jučerašnje cifre koje Roma navodno odbila: 25.000.000 evra za Emersona i kombinacija 50.000.000 + Miši Batšuaji za paket Džeko + Emerson. Skaj Italija jutros piše - 50.000.000 evra plus 10.000.000 kroz bonuse plus Batšuaji. Dajli mejl, opet, traga za Konteovom alternativom i dolazi do imena Kristijana Bentekea. Ovde se ipak radi o pozajmici...

10.02 - ODBIJENO! Kao po običaju, krećemo iz Engleske gde je najviše vesti. Juče se pojavila informacija da je Sautempton ponudio 20.000.000 evra Monaku za 22-godišnjeg napadača Gvida Karilja. Odgovor je već stigao i - negativan je. Kneževi žele još novca. Inače, ovaj momak plaćen je Estudijantesu 9.000.000 evra pre dve godine...

