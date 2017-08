TRANSFERI UŽIVO (23. avgust): PSŽ ponovo u akciji, Vendel dolazi iz Fluminensea! Ajaks odbio Monakovih 50.000.000! Di Marija, dobro došao u Barsu!

Pratite sa nama dešavanja na fudbalskoj pojaci

11.28 - Mile Svilar na korak od Benfike. Anderlehtu za suprtalentovanog golmana ide obeštećenje od 2.000.000 evra, ali i veliki procenat zarade od buduće prodaje sina Ratka Svilara leći će na račun belgijskog šampiona.

11.25 - Radio Monte Karlo, koji nepogrešivo gađa sa informacijama iz Monaka, kaže da je Kilijan Mbape dogovorio uslove sa Pari Sen Žermenom i da samo čeka klubove da postignu sporazum. Sa druge strane, Fabinjo, koji je takođe želeo u Pariz, nema ništa protiv ni da ostane ako takva bude Monakova odluka.

11.16 - Žervinjo se vratio u Lil! Ali samo da trenira sa rezervnim timom kako bi održavao formu dok se ne vrati u kineski Hebei.

11.13 - Pari Sen Žermen ponovo u akciji! Brazilski Globo navodi da su Sveci ugovorili dolazak 19-godišnjeg veziste Fluminensea Vendela. Odmah plaća 5.000.000 evra, još toliko u januaru 2018. kada će Vendel i stići na Park prinčeva. Ima tu i nekih bonusa preko ovih 10.000.000 evra. Vendela su inače skautirali i Barselona i Porto.

11.10 - Krilni fudbaler Mateo Politano potpisao je novi, petogodišnji ugovor sa Sasuolom. Ovog leta tražila ga je Fjorentina.

11.04 - ZVANIČNO! Moskovska Lokomotiva je na jednogodišnju pozajmica dovela Lilovog napadača Edera. Otud ova priča o Traoreu u Lilu.

Официально: Автор победного мяча в финале Чемпионата Европы Эдер Лопес – игрок «Локо»!

Нападающий будет выступать под 24-м номером pic.twitter.com/Ok63xy9pHw — ФК Локомотив (@fclokomotiv) August 22, 2017

11.02 - Adama Traore se dgovoorio sa Lilom. Sada još samo da se Lil dogovori sa Midlzbroom, koji je odbio prvu ponudu od 10.000.000 evra. Traži 15.000.000.

11.01 - Emenuel Rivije je potpisao dvogodišnji ugovor sa Mecom. Tako bar kaže Frans fudbal, koji navodi da će dolazak napadača Njukasla biti ozvaničen u narednih nekoliko sati.

10.49 - Napoli je obezbedio učešće u Ligi šampiona sada je red da se pojača i proda šta mu ne treba. Kaljari bi rado uzeo Leonarda Pavoletija, a ako ne uspe alternativa je i naš Filip Đorđević, koji je prekobrojan u Laciju. Razmišlja se i o Monakovom Gvidu Karilju, pa i Alesandru Matriju, ali je on najbliži Parmi.

10.46 - Njukasl je ponudio 19.000.000 evra za Sampdorijinog pleja Denisa Prata, uzalud mu trud.

10.45 - Kajl Voker je otišao, ali je njegov naslednik na mestu Totenhmovog desnog beka Kajl Voker-Piters (zaista život namesti čudne situacije) potpisao novi ugovor i Pevcima se na vernost obavezao do 2020. godine.

10.43 - Proizvod čuvene Barsine La Masije, ofanzivni vezni Jon Toral za tri godine u prvom timu Arsenala nije mogao do terena. Malo pripreme, pa pozajmica i tako ukrug. Sada je na redu rastanak: Hal će za otkup ugovora platiti 3.000.000 funti.

10.41 - "Javio" se Čelsi. Doduše preko novinar akoji prate Plavce. Ne razmišlja se o rastanku sa Antoniom Konteom, niti se bilo ko sa Stamford Bridža čuo sa Tomasom Tuhelom.

10.15 - Jedan naš kolega mnogo voli Lids. Pa da ga obradujemo: iz NEC-a stiže 19-godišnji napadač Džej Rot Grot. Ima 193 centimetara, a umeli su Holanđani da naprave dobre napadače.

10.09 - Ekip navodi da je HSV zaključio posao sa Bordoom: stiže 27-godišnji levi bek Dijego Kontento. Cena 5.000.000 evra, ugovor na tri sezone. Prva meta bio je Konstantinos Stafilidis, ali Hamburg nije želeo da Augzburgu plati 10.000.000 evra na ime obeštećenja. Razmišljalo se i o 20-godišnjem Matsu Pedersenu iz Nordsjelanda.

10.05 - Zaboravili smo na jednu glasinu koja nam stiže iz Nemačke, a za koju ni sami nismo uvereni da joj verujemo. Elem, Tomas Tuhel umesto Antonija Kontea u Čelsiju?! Opširnije OVDE.

10.01 - U suprotnom smeru: Totenhem nudi 30.000.000 evra za Lacijevog Kejtu Baldea. Time bi Rimljani bili zadovoljni. Problem je što sam igrač želi u Juventus, a on nudi samo 15.000.000. Možda će mu i Engleska biti podjednako primamljiva. U Napoli i Milan nije hteo. Pa ni u Vest Hem.

10.00 - Juventus je objavio interesovanje za Totehemovog Musu Sisoka. Prošlog leta su ga hteli kao zamenu za Pola Pogbu. Na kraju je iz Njukasla prešao u London za 30.000.000 evra. Ipak, nismo sigurni da je to taj kalibar.

09.51 - Malo o Liverpulu: Dejli Star ga dovodi u vezu sa Šalkeovim defanzivcem Benediktom Hevedesom, a Dejli Ekspres sa Mateom Kovačićem. Ovo drugo ne dolazi u obzir, defanzivca traže na Enfildu posle propalih pregovora oko Virdžila van Dajka.

09.50 - Moskovski Spartak napada vezistu Krasnodara Vjačeslava Podberezkina. Ruski mediji ne pominju finansijske detalje.

09.48 - Superzanimljiva ideja Sankt Paulija: Filipu Lamu je ponuđeno da se vrati fudbalu! Jednogodišnji ugovor na stolu, uz opciju da se produži na još godinu dana. Nije još odbijena, mada je malo verovatna.

09.46 - San navodi da bi Everton iz Benfike kupio Raula Himeneza. Nudi 30.000.000 evra, ali lisabonski Orlovi traže da čak 50.000.000! Nisu valjda poludeli na Gudisonu?

09.44 - Dejli Miror, ne baš najpouzdaniji izvor, piše da će Čelsi pokušati da pored Danija Drinkvotera iz Lestera dovede i Džejmija Vardija, koji bi sa Alvarom Moratom trebalo da nadomesti izvesno neigranje Dijega Koste.

09.42 - Oliver Burk ponovo tema u Engleskoj. Kristal Palas želi da ga vrati na Ostrvo, RB Lajpcigu će biti ponuđeno 15.000.000 funti. Vest potvrđuje i ugledni Gardijan, koji nastavlja tvrdnjom da Palas želi i Rominog golmana Lukaša Skorupskog i napadača Barselone Munira El Hadadija. Barsa u svakoj čorbi mirođija.

09.37 - Milan je prihvatio Spartakovih 20.000.000 evra, ali Mbaje Nijang se nije pojavio na lekarskim pregledima, pošto bi radije u Torino. Ali ako ode, Rosonerima će biti potrebna zamena i navodno je identifikovana u Barseloninom Rafinji. Pozajmica sa pravom otkupa je na stolu.

09.35 - I opet o Barseloni: uprkos tome što svi ostali pišu o tome da je Žan Mišel Seri na pragu Blaugrane, lokalni Mundo Deportivo navodi da je klub odustao od veziste Nice?! Iako je sa Nicom sve bilo dogovoreno. Pa i sa igračem. Na kraju su ipak predstavnici Barselone procenili da Seri ipak nije prava zamena za Marka Veratija, koji je bio prva meta ovog leta.

09.26 - Još malo o Barseloninim naporima da dovede zamenu za Nejmara, sada već redovna “rubrika“. Prvo informacija Skaja: sledeća ponuda za Filipea Kutinja iznosiće 110.000.000 evra fiksno, plus još 40.000.000 na ime premija. Većina ih je navodno u vezi sa Kutinjovim igrama u Ligi šampiona. Inače, argentinski mediji navode da je sve realnija varijanta da na Kamp Nou stignu Anhel Di Marija i Manuel Lancini. Može biti da ih je prevario i Barsin tvit: “Di Marija, dobro došao u Barsu“. Katalonskom klubu, zvanično je kasnije potvrđeno, hakovan je profil!

09.23 - A kad smo već kod Ajaksa, Telesport navodi i da su Kopljanici veoma blizu dogovora sa Siemom de Jongom, koji je u klubu igrao od 2007. do 2014. i postigao 78 golova. Potom je otišao u Njukasl, ali je zbog povrede bio strelac samo dva gola. Potom je išao na pozajmicu u - PSV? Sada se oporavio. Bio bi to zanimljiv tandem: De Jong i Klas Jan Huntelar. Plus Dolberg, ali to je već sasvim drugo pitanje.

09.20 - Odmah za početak jedan veoma zanimljiva vest iz Holandije. Uprava Ajaksa, koja je baš nedavno prodala Davinsona Sančeza Totenhemu, odbila je ponudu Monaka od čak 50.000.000 evra za 19-godišnjeg Kaspera Dolberga, jednog od najtalentovanijih fudbalera Evrope. A da stavimo stvari u pravi kontekst: Ajaksov godišnji budžet iznosi 85.000.000 evra.

