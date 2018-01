TRANSFERI UŽIVO (23. januar): Džeko i Emerson na verifikaciji kod Marine! Juve završio još jedan veliki posao za budućnost, Stojke i Jagoš zvanično...

Pratite sva dešavanja sa fudbalske pijace, iz minuta u minut...

12.43 - Robinjo je stigao u Tursku. Podsetimo, Sivas je njegov novi klub, sa kojim je potpisao na godinu i po dana za naknadu od 2.000.000 evra. Postoji, međutim, jedna zanimljiva klauzula koja automatski raskida saradnju. Radi se o onoj presudi za silovanje u Italiji... U slučaju da padne žalbeni postupak, Brazilac ostaje bez ugovora.

12.31 - Eder ide iz Intera, samo da vidimo gde. Sabatini je juče demantovao interesovanje Kristal Palasa, a Italijani danas pišu kako je Zenit upao u priču i da je trenutno najbliži iskusnom napadaču. Veza je Roberto Mančini koji je i doveo Brazilca na Meacu 2016. godine...

12.27 - Mnogi su se okomili na Romu, čerupaju sa svih strana, ali i Monći ponešto radi... Korijere dela Sera kaže da je nekadašnja opcija dva, pa i tri - ono dok je Marez bio aktuelan letos - postala možda i prva. Radi se o Hakimu Zijehu iz Ajaksa čija tržišna vrednost ide i do 20.000.000 evra...

12.24 - Ko bi rekao da će Džoni Evans (30) bilo kada, u bilo kom univerzumu, biti jedan od najtraženijih štopera u Evropi... Baš zvuči šašavo, no dobro. Novo u vezi sa njegovim mogućim transferom u javnost je izneo Skaj koji tvrdi da ukoliko Vest Bromvič ispadne iz lige - a to je u ovom momentu dosta realno - aktivira se otkupna klauzula u visini od 3.000.000 funti i Evans na leto može da ide po bagatelnoj ceni. Sada je na Pardjuu da izabare - da li ga zadržati i imati u grčevitoj borbi za opstanak ili rizikovati i izgubiti između 25-30 miliona, koliko se pominjalo da bi Arsenal i Siti mogli da ga plate ovog meseca...

12.12 - Radža Najngolan i Guangdžou... Još nije gotovo i ne ide baš glatko, traži se način za isplatu 50 i kusur miliona evra na račun Rome. Ovo je bila poslednja formula, a danas su tu nove kombinacije koje plasiraju Kinezi, a prenose Italijani. Ovako se kaže: pozjamica s obaveznim otkupom u junu; za Radžu plata 12.000.000, plus samo za potpis 20.000.000 i dodatnih 10.000.000 njegovom agentu. Ne navodi se u kom bi ritmu Vučica bila isplaćivana, ali se zato konstatuje da bi ovo moglo "da upali" i pogura čitav posao...

12.03 - Lasana Dijara će biti predstavljen u Pari Sen Žermenu danas popodne...

11.59 - I još malo o Aleksisu Sančezu, odnosno da li će se s njim na velika vrata vratiti i Junajtedova kultna "sedmica". Opširnije OVDE.

11.46 - Lilov supertalentovani vezista Bubakari Sumare (18) bio je na oku nekoliko premijerligaških ekipa u meču proteklog vikenda protiv Rena, a Skaj danas piše da će Pep Gvardiola do kraja meseca poslati zvaničnu ponudu tešku oko 35.000.000 funti. Očigledno da su izveštaji skauta bili više nego povoljni. Podsetimo, radi se o momku kog smatraju novim Jajom Tureom...

11.33 - Dok ga svi sele u Arsenal, Pjer Emerik Obamejan se danas pojavio na treningu Borusije Dortmund. Šta sad ovo treba da znači?

11.24 - Kao što smo pre nekoliko dana konstatovali u jednom od tekstova posvećenih Juventusu i njegovim aktivnostima na zimskoj pijaci - dok rivali jure po aerodromima i "krste" pasoše iz dana u dan, Bebe Marota i Fabio Paratiči manje više sve završavaju iz svojih fotelja, eventualno skoknu tu do komšiluka. Gazeta delo Sport danas piše kako Korejac Kvang Song Han (19) neće biti jedini zalog za budućnost obezbeđen ove zime, već da je Juve na pravom putu da kapariše i Đenovinog 16-godišnjeg dvometraša, vunderkinda kog smo zapamtili kao jednog od najmlađih debitanata u istoriji italijanskog fudbala - Pjetra Pelegrija. Ne tako davno na korak od ovog momka bio je Inter, tražili su ga i Siti, Arsenal, Milan...ali biće da je Stara dama po ko zna koji put odnela veliku pobedu van fudbalskog igrališta. Biće narednih dana i više detalja o ciframa...

11.16 - ZVANIČNO: Bivši napadač Pari Sen Žermena Liverpula David Ngog potpisao je za poslednjeplasirani tim škotskog šampionata Ros kaunti. On stiže da pokuša da spase ovaj tim ispadanja kao slobodan agent. Prethodno je igra za grčki Panionios.

10.59 - JUČE NAJAVA, DANAS POTVRDA - Vladimir Stojković potpisao je novi ugovor na četiri godine sa Partizanom, što će reći da u Humskoj ostaje do kraja karijere...

10.52 - Rafinja je u Interu, Spaletijeva želja je ipunjena, ali iskusni strateg kaže da to nije dosta i da mu je potrebno još pojačanja:

"Rafinja neće rešiti naše probleme. Ponavljam, igrač koji tako dugo nije igrao ne može ništa da vam garantuje".

10.47 - Skaj javlja iz svojih izvora da je dogovor Čelsija i Rome jako, jako blizu. Emereson Palmijeri i Edin Džeko iz sata u sat sve su bliže Stamfordu. Skaj još navodi da je dogovor trenutno na verifikaciji kod Marine Granovskaje...

10.33 - Ono što zanima sve navijače Arsenal - ko dolazi još pored Mhitarjana. Arsen Venger odgovorio je na neka pitanja i potvrdio da se vode mnogi pregovori, čak i sa Pjer Emerikom Obamejanom, ali...

"Radimo na svim frontovima, razgovaramo... Pokušavama na svaki način da ojačamo ekipu. Obamejan? Nikada to ne znate... Sada mogu da kaže da nismo blizu dogovora, kao ni sa jednim drugim igračem. Velbek? Želim da ostane".

10.28 - Za Lukasa Mouru pominjalo se nekoliko klubova, vrlo često Totenhem i Mančester Junajted. On nema ni najmanju dilemu da ovog meseca napušta Park prinčeva i kaže:

"Nisam srećan. Zapravo, užasno sam utučen zbog svog trenutnog statusa u klubu. Mislio sam da sam učinio neke dobre stvari za ovaj tim, ali očigledno nije tako".

10.24 - ZVANIČNO: Dočekasmo i Jagoša Vukovića sa dresom Verone:

Opširnije OVDE.

10.18 - I još malo tabloidnih vesti sa Ostrva: Džondžo Šelvi iz Njukasla na meti je Vest Hema, potencijalna cena 13.500.000 evra; a Pep Gvardiola - koji muku muči sa svojom zadnjom linijom - razmatra da već ovog meseca krene na Ejmerika Laporta iz Bilbaa. Španac navodno razmišlja na sledeći način - od leta cene mogu da budu samo veće i veće, sada je šansa da se opipa puls. Uostalom, Siti uvek ima mogućnost da aktivira klauzulu u Laportovom ugovoru koja iznosi oko 60.000.000 funti...

10.11 - Za ljubitelje Čempionšipa dve vestice, mada iz ne baš pouzdanog Dejli stara: Lids sprema ponudu tešku 7.000.000 funti za napadača Aston Vile Rosa Mekormaka, dok je Vulverhempton ušao u trku sa Vest Bromvičem za Bornmutovog golgetera Benika Afobea...

10.04 - I dalje smo u Engleskoj... Miror tvrdi kako je Čarlton prihvatio da proda svog mladog štopera i reprezentativca Engleske Ezrija Konzu (20) za 5.000.000 funti. Isti izvor navodi kako su u tric za ovog momka Everton i Liverpul.

09.51 - Vest Hem neće pustiti Čičarita Ernandeza ovog meseca. Bilo je takvih govora, ali za sada ništa... Razlog je taj što će Endi Kerol van terena biti čak tri meseca, odnosno što Mojes na Lancinija neće moći da računa u narednih šest nedelja...

09.47 - Ne možemo da jutro ne započnemo transferom koji je obeležio jučerašnji dan - Aleksis Sančez, naravno. Dok Ostrvo i čitava Evropa bruje o njegovoj plati koja još nije utvrđena - raspon cifara koje mediji objavljuju baš je širok, pa se ide od 350.000 funti do nestvarnih 600.000 - pažnju u Engleskoj privukle su izjava Čileanca. On je kazao kako mu je oduvek san bio da zaigra za Mančester Junajted, te kako je mogao da završi na Old Trafordu još dok je Ferguson vodio tim.

"Da, jednom prilikom razgovarao sam sa Fergijem o mom dolasku", izjavio je između ostalog Aleksis.

Sad vam verovatno pada na pamet kako je sve to običan kliše, kako svaki fudbaler izjavi kada dođe u neki klub da mu je baš to bila davnašnja želja. Da se ne radi o tome Aleksis Sančez potkrepio je ovom fotografijom:

Enjoy your night pic.twitter.com/D09j5tspH0 — Poets Corner (PoetsCornerUK) January 22, 2018

Dobro jutro, poštovani čitaoci portala MOZZART Sport.

Pre nego što krenemo u nove priče sa pijace, podsetite se OVDE šta se to dešavalo juče. Detaljno o najbitnijim vestima iz prelaznog roka možete da čitate u našem SPECIJALU ili klikom na tag "Zimski prelazni rok 2018".

