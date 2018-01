TRANSFERI UŽIVO (25. januar): Maksa već stigao na preglede! Liverpul i Everton u ratu za napadača VBA, Juventus sprema još dve bombe

SVE KVOTE ZA PRELAZNI ROK - IGRAČI

12.58 - DOGOVORENO: Brazilski štoper Dorija (23) iz Olimpika iz Marselja nastupaće na pozajmici u turskoj Malatji do kraja sezone.

12.53 - Torino želi da pozajmi do kraja sezone veterana Đampaola Pacinija (33) iz Verone. Granata traži rezervu za Andreu Belotija, a već su joj odbijene ponude za Stefana Okaka Čuku (Votford) i Fabija Borinija (Milan).

12.40 - Inače, Ernandeza će u redovima Braunšvajga zameniti Turčin Onur Bulut (23), krilni napadač koji stiže iz Frajburga kao slobodan igrač.

12.36 - ZVANIČNO: Engleski drugoligaš Norič je kupio napadača Onela Ernandeza iz Ajntrahta iz Braunšvajga. Kubanac je s Kanarincima potpisao ugovor do leta 2021.

Norwich City have signed winger Onel Hernandez from Eintracht Braunschweig on a three-and-a-half-year deal! #ncfc Full story https://t.co/wYIQNiRfoY pic.twitter.com/sqtsdnqzR6

12.30 - Italijanska Gazeta je objavila jutros da je supertalentovani napadač Đenove Pjetro Pelegri (16) na korak od transfera u Juventus. Stara dama je navodno postigla dogovor sa fudbalerom, a i klubovi su blizu sporazuma po kojem će Grifonima pripasti 20.000.000 evra i to iz dva dela - 10.000.000 fiksno plus isto toliko na ime bonusa!

12.26 - Valeri Božonov nastavlja karijeru u Hrvatskoj. Opširnije - OVDE

12.22 - Lajpcig je morao da povuče konkretan potez nakon što je izgubio levog beka Marsela Halsternberga zbog povrede kolena do kraja sezone, pa su naložili Entoniju Jungu (26) da se odmah vrati iz danskog Brondbija gde je na pozajmici.

12.02 - BLIZU JE: Mančester Siti i Atletik Bilbao su nadomak dogovora oko transfera Emerika Laporta u Premijer ligu. Izvori Skaj Sportsa tvrde da je baskijski klub dao zeleno svetlo svom fudbaleru da postane najskuplji u istoriji Građana koji će za njegov dolazak izdvojiti oko 65.000.000 evra, nešto više nego za Kevina De Brujnea (koji je po tvrdnji Skaja koštao 63.000.000).

11.54 - Možda Verder, možda i Cvajta - dve opcije za Nemanju Milića. Opširnije - OVDE

11.49 - STIŽE: Žoao Mario je sleteo u London na lekarske preglede i potpisivanje ugovora sa Vest Hemom. Očekujemo ga do kraja dana u dresu Čekićara.

11.45 - PROPALO: Džek Rodvel je trebalo da se preseli na probu u holandski Vitese, ali se klub iz Arnema predomislio u poslednjem trenutku i otkazao dogovor.

11.41 - Kad nema gde, dobar je i Šalke pa makar za sedenje na klupi. Levi bek Čelsija Abdul Rahman Baba se opet zaputio ka Gelzenkirhenu na lekarske preglede.

11.35 - DOGOVORENO: Mladi levi bek Falkirka Toni Galaher (18) preseliće se u Liverpul u transferu vrednom 200.000 funti (230.000 evra).

11.28 - Barselona i Roma nastavljaju kontakte oko Aleiša Vidala, ali je posao i dalje u magli dok Vučica ne proda Emersona Palmijerija Čelsiju i obezbedi pare. Desni bek iz Katalonije trebalo bi da košta Rimljane oko 10.000.000.

11.23 - Verona i Đenova razmatraju mogućnost trampe veznih fudbalera. Romulo bi iz Grada ljhubavi prešao u Liguriju dok bi u suprotnom smeru otišao iskusni Luka Rigoni.

11.18 - Islam Slimani pregovara o odlasku iz Lestera. Opširnije - OVDE

11.11 - Šta će biti sa Pjerom Emerikom Obamejanom? Britanski Skaj javio je sinoć posredstvom svojih izvora da je Borusija odbila 50.000.000 funti (57.400.000 evra) tešku ponudu za Gabonca. Vreme ističe, a Dortmund traži celih 70.000.000...

11.00 - ZVANIČNO: Iskusni holanđanin Bert Van Marvijk vodiće Australiju na Svetskom prvenstvu u Rusiji. On je prethodno trenirao reprezentaciju Saudijske Arabije.

10.58 - ZVANIČNO: RB Lajpcig nastavlja sa politikom dovođenja najtalentovanijih fudbalera Evrope, a novo ime u taboru vicešampiona Nemačke je 16-godišnji Mads Bidstrup koji je stigao iz danskog Kopenhagena.

OFFICIAL: #DieRotenBullen have signed 16-year-old Danish talent Mads #Bidstrup from FC Copenhagen! Welcome to Leipzig



via @FCKobenhavn pic.twitter.com/e5kmEWhlcL