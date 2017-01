TRANSFERI UŽIVO (26. januar): Atalanta ne odustaje - novi udarac za Čelsi i PSŽ! Subotiću i zvanična dozvola za odlazak

11.44 - Ofanzivac Hofenhajma Eduardo Vargas prelazi u redove meksičkog velikana Tigresa, koji će nemačkom timu platiti obeštećenje 6.000.000 evra i 40 posto od narednog transfera.

#WatfordFC latest@MBaye9Niang on way to Watford training ground having left Milan earlier. Pics via @DiMarzio



More via @SkySportsNewsHQ pic.twitter.com/d556gGuZvW