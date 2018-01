TRANSFERI UŽIVO (26. januar): Obamejan daleko, Venger gleda alternative! Čelsi - Žiru?! Džeku 24 časa da odluči, Mitrović ipak u Anderlehtu?

Pratite iz minuta u minut dešavanja sa fudbalske pijace na portalu MOZZART Sport...

Veličina slova A A A

12.43 - Kingsli Koman zapalio je maštu navijačima PSŽ izjavom da bi posle Bajerna jedino mogao u Pariz!

„Kada bih, hipotetički, napuštao Bajern jednog dana logično bi bilo da odem u još veći klub. Ali, takav klub ne postoji. Jedina opcija je moj omiljeni klub iz detinjstva - PSŽ“.

Zanimljivo, s obzirom da u vreme kada je Koman bio klinac PSŽ nije bio ni blizu kluba kakav je danas, a ni toliko jak na trofejima...

12.38 - Kako se šuška po Francuskoj, Sent Etjen će ipak uplatiti Dortmundu simboličnih 750.000 evra za Nevena Subotića. Podsetimo, prvo se pisalo da je Subotić dobio čiste papire od Dortmunda u znak zahvalnosti za sve što je uradio za klub tokom pune decenije.

13.33 - Valeri Božinov došao je u Portugaliju, gde se Rijeka nalazi na pripremama za nastavak sezone, kako bi dogovorio sve ostale detalje saradnje i priključio se radu s novim klubom.

12.28 - Interesanta vest: Nant je u aktivnim pregovorima sa Anderlehtom oko Lukaša Teodorčika. Naravno, radilo bi se o pozajmici do kraja sezone. Teodorčik dosad ima sezonu za zaborav, sa svega četiri gola na svom kontu. Ako bi Teodorčik otišao, vrlo lako bi Aleksandar Mitrović mogao put Brisela...

12.22 - BLIZU JE: Valensija i Pari Sen Žermen na pragu su dogovora za realizaciju transfera Gonsala Guedeša i to za 35.000.000 evra, tvrdi L'Ekip u današnjem broju. Uskoro opširnije...

12.16 - Ajaks nastavlja da produžava ugovore sa najboljim mladim igračima. Sada je paraf na novi ugovor stavio talentovani vezista Dani de Vit. I to do juna 2020. godine, uz pojačanu platu.

12.10 - Prvi čovek Real Sosijedada Đokin Aperibaj tvrdi da nema istine u tome da je Atletik Bilbao zvao za Injiga Martineza i da nema nikakvu ponudu na stolu.

„Sve su to samo glasine. Verujem da Injigo neće otići, mada nikad se ne zna. Stvari se brzo menjaju“, rekao je Aperibaj.

12.03 - POTVRĐENO: Rahman Baba prošao je medicinske preglede u Šalkeu i sada ga samo papirologija deli od nove selidbe u Gelzenkirhen, gde će biti na dužoj pozajmici. Verovatno do juna naredne godine.

11.59 - Sanderlend će pokušati da dovede golmana do kraja prelaznog roka, a prva meta je Endi Lonergan iz Lidsa. Zvanični kontakti su uspostavljeni, ali Lids izgleda nema nameru da pusti Lonergana ukoliko ne nađe adekvatnu zamenu.

11.52 - GOTOVO: Bešiktaš je našao zamenu za Čenka Tosuna i to je Vagner Lav! Baš kao što se i pominjalo poslednjih dana, doduše uz dosta oprečnih informacija, ali sada je sve dogovoreno. Lav uskoro stiže na Vodafon Arenu da odradi medicinske preglede, a Bešiktaš će platiti obeštećenje u iznosu od 3.700.000 evra. Lav potpisuje na godinu i po dana, uz automatski produžetak na još jednu godinu ako odigra 25 utakmica.

11.45 - Torino želi 20.000.000 evra za Adema Ljajića! Spartak - odbio! Opširnije OVDE.

11.41 - Inter intenzivno dogovara pojačanje u napadu. Više OVDE.

11.35 - Kad smo već kod Reala, dobro obavešteni madridski dnevnik Marka javlja da je Kraljevski klub za leto spremio čak 300.000.000 evra! Opširnije OVDE.

11.31 - Ali već sada imamo najavu potencijalne transfer bombe na leto. U Francuskoj je jako odjeknula sledeća vest: Karim Benzema na meti Pari Sen Žermena! Uskoro opširnije...

11.26 - Selimo se sad i do Istanbula. Pisali smo nedavno da je Fenerbahče zainteresovan za Džona Obi Mikela iz Tjenđin Tede, a sada je stigla i prva zvanična ponuda: obeštećenje od 3.000.000 evra i ugovor Nigerijcu na dve i po godine.

11.23 - Sporting traži 1.000.000 evra za Raću, zainteresovan novi španski klub. Opširnije OVDE.

11.21 - PROPALO: Everton neće dobiti Džejmija Vardija i to je definitivno. Vardi je to potvrdio na vrlo inspirativan način.

„S kim su me novinari povezivali danas? S Čelsijem? Dobro, s njima su svi povezani, zar ne? Ove stvari morate da prihvatite s rezervom, to su samo glasine. Ja sam igrač Lestera i koncentrisan sam samo na Lester“.

11.18 - ODBIJENO: Fajenord nije prihvatio ni drugu Njukaslovu ponudu za danskog napadača Nikolaja Jorgensena. Njukasl je nudio 17.000.000, a Fajenord traži 22.000.000 evra.

11.11 - Verder je angažovao Bajernovog talentovanog defanzivca Marka Fridla na pozajmicu do juna 2019. godine! Radi se o momku koji podjednako dobro odgovara izazovima na levom boku, u srcu odbrane i na poziciji zadnjeg veznog.

11.05 - Selimo se sada u Italiju. Milanski list Gazeta delo Sport javlja da bi transfer Đenovinog bisera Pjetra Pelegrija mogao da bude završen koliko danas. Monako je pokušao da zapreti ponudom od 20.000.000 evra, plus još 10.000.000 evra u bonusima, ali je Juventus ipak blizu pobede iako nudi nešto drugačije uslove od Monakovih. Dakle, obeštećenje 20.000.000 i nepoznatu sumu novca u bonusima.

10.59 - Aleksandar Mitrović ipak u Anderlehtu? Da, moguće je. Kako Njukasl ne želi da pregovara s Brajtonom zato što je direktan konkurent u borbi za opstanak Mitroviću je prostor za odlazak dobrano sužen. Ipak, belgjski Le Soar tvrdi da je Anderlehtov trener Hajn Vanhejzebruk jako blizu odluke da ipak uzme Mitrovića u poslednjem momentu. Ali, u obzir dolazi samo pozajmica, pošto Anderleht nema 15.000.000 evra da plati transfer srpskog napadača.

10.52 - Ostajemo još u prestonici Engleske i to baš na Stamford Bridžu. Italijanska štampa bliska Romi tvrdi da je Čelsi dao Edinu Džeku rok od tačno 24 časa da se odluči da li želi da prihvati ponudu. Plavcima sat otkucava i mora pod hitno da nađe centarfora koji će zameniti Moratu, a sve ostale opcije su propale.

10.49 - Kada smo već u Londonu, jutros je lansirana pomalo iznenađujuća vest: Čelsi hoće Olivijea Žirua! Pošto transfer Edina Džeka sve više visi o koncu, Antonio Konte je bacio oko na komšiluk, odakle bi hteo da dovede francuskog golgetera, koga vidi kao idealnu zamenu za Alvara Moratu. Ali, Venger je odmah smanjio gas...

"Voleo bih da Žiru ostane. On i ja smo u svakodnevnoj komunikaciji. Ako nikog ne dovedemo, niko neće ni otići. Jednostavno je", poručio je Venger.

Podsetimo, Dortmund je ponudio svega 1.500.000 evra za Žiruovu pozajmicu do kraja sezone. Nedovoljno.

10.45 - Krećemo, krećemo! I to pravo iz Londona, gde se Arsen Venger pojavio na konferenciji za štampu uoči meča sa Svonsijem i otkrio da Arsenal možda neće dovesti Pjer Emerika Obamejana i da se uveliko razmišlja o alternativama!

"Šta će se desiti? Ne znam trenutno ništa. Daleko od toga da je Obamejanov transfer gotov. Ako bude moguće pojurićemo alternativna rešenja, ali neću da vam otkrijem imena", kaže Venger.

Dobro jutro, poštovani čitaoci portala MOZZART Sport.

Vreme je da palimo motore i uđemo u još jedan blog rezervisan za praćenje dešavanja sa fudbalske pijace. Posle ovog danas ostaju nam još samo pet dana do kraja! Podsetite se OVDE šta se to dešavalo juče. Detaljno o najbitnijim vestima iz prelaznog roka možete da čitate u našem SPECIJALU ili klikom na tag "Zimski prelazni rok 2018".

Podsećamo vas da vam kladionica MOZZART u danima zimske fudbalske pijace nudi nešto jedinstveno i premijerno na ovim prostorima - da pogađate gde će ko preći od velikih zvezda! I da zaradite ako vam je „dobra teorija“. Spremili smo vam specijalnu ponudu za najveće transfere ove zime. A biće ih još... Više možete pronaći OVDE.