TRANSFERI UŽIVO (27. januar): Žoržinjov agent pregovara s Junajtedom! Bartra gleda ka Mančesteru, Deulofeu nikad bliži Romi

13.00 - ZVANIČNO: Olimpik iz Marselja je pozajmio brazilskog defanzivca Doriju (23) na šest meseci turskom prvoligašu Malatji.

12.31 - Đovani Simeone kaže da bi voleo da ga tata Dijego trenira u budućnosti.

"A ko ne želi da ga trenira jedan od najboljih stručnjaka na svetu? Karakter koji poseduje i prenosi na fudbalere je fenomenalan", rekao je Đovani.

12.12 - ZVANIČNO: Defanzivac Fajenorda Mikel Nelom preselio se na šestomesečnu pozajmicu u redove gradskog rivala Sparte iz Roterdama.

12.05 - ZVANIČNO: Voždovac je relizovao jedan od najskupljih transfera u istoriji kluba. Opširnije - OVDE

12.02 - Mateo Politano postao je jedan od najtraženijih fudbalera u Italiji, a biraće najverovatnije između Napolija i Juventusa koji su pokazali interesovanje. Igračev lični izbor je Napoli, ali ne pita se samo on i Sasuolo treba da kaže svoje.

11.55 - ZVANIČNO: Napadač Umar Sadik koji je pre nekoliko dana vraćen Romi sa pozajmice u Torinu završiće sezonu u Holandiji u redovima Brede.

11.48 - Betis se raspituje kod Intera za Juta Nagatoma. Japanac je dobio dozvolu od Spaletija da promeni sredinu ove zime, a videćemo da li će posao biti okončan do kraja januara kada se završava zimski prelazni rok.

11.44 - Još dva mlada fudbalera napustiće Juventus do kraja prelaznog roka. U pitanju su Federiko Matijelo (22) koji ide u Atalantu i Pol Lirola (21) koji se seli u Sasuolo gde već nastupa na pozajmici. Stara dama je zadržala pravo preče kupovine u budućnosti.

11.40 - ZVANIČNO: Mladi golman Juventusa Nikolo Leali prešao je na pozajmicu u redove drugoligaša Peruđe. Prethodnu polusezonu proveo je belgijskom u Varegemu.

11.38 - DOGOVORENO: Mladi vezista Čelsija Čarli Musonda (21) preseliće se u Seltik na pozajmicu do kraja sezone.

11.16 - Havijer Pastore nastavlja da insistira na prelasku u Inter. Argentinac pokušava da nagovori čelnike PSŽ-a da olabave i dozvole mu odlazak na pozajmicu s pravom otkupa, što je jedini aranžman koji milanski klub može da ponudi u ovom trenutku.

10.58 - Torino još uvek ne može da se pojača, a aktivnost ovog tima u finišu prelaznog roka zvisiće od prodaje Adema Ljajića. Ukoliko Srbin napusti Bikove, Valter Macari će pojačati ekipu dovođenjem Godfrida Donsaha (Bolonja) i Dijega Falčinelija (Sasuolo).

10.53 - Roma čini sve da obezbedi dolazak Đerara Deulofeua iz Barselone, ali je taj transfer u magli dokle god traje neizvesnost oko selidbe Edina Džeka u Čelsi. Italijanski mediji pišu da je Barsa prihvatila uslove Vučice koja će pozajmiti Španca za 1.000.000 evra i otkupiti ga potom na leto za još 15.000.000, ali sve to nakon što se bude znala sudbina Bosanca.

10.45 - Vest Hem je svestan da možda neće moći do Danijela Staridža pa se okrenuo alternativi - iskusnom Troju Diniju iz Votforda. Problem je samo što je konkurencija žestoka pa se za golgetera Stršljenova interesuju i Brajton i Stouk.

10.40 - Arsenal će morati da ponudi više od 25.000.000 funti (28.500.000 evra) za defanzivca Vest Bromvič Albiona Džonija Evansa ukoliko želi da ga dovede na Emirate do kraja prelaznog roka.

10.35 - Juventus ne odustaje ni od Matea Darmijana. Ideja čelnika Stare dame je da probaju da nagovore Mančester Junajted da im ga pozajmi do kraja sezone uz otkup na leto, a tabloid The Sun piše da je Žoze Murinjo spreman da to učini.

10.29 - Španska Marka piše da pored Betisa i Juventusa i Mančesterski klubovi traže Marka Bartru. Nismo sigurni zašto bi gomilali defanzivce, ali madridski list piše da je 27-godišnji defanzivac Borusije podjednako tražen i na Ostrvu, ne samo u Evropi.

10.25 - Bez obzira što će Pjer Emerik Obamejan danas biti u timu Borusije protiv Frajburga, to ne znači da do srede neće promeniti sredinu i preći u Arsenal. Iako su odbili dve zvanične ponude iz Londona Milioneri se nadaju da će uspeti da ga "zavaljaju" za 70.000.000 evra.

10.20 - Jutro otvaramo informacijom iz Italije da je agent Brazilca Žoržinja boravio u četvrtak na Old Trafordu kako bi dogovorio transfer pulena u Mančester Junajted sledećeg leta. Videćemo samo gde je Murinjo planirao da iskoristi vezistu Napolija i novopečenog reprezentativca Italije.

