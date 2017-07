TRANSFERI UŽIVO (27. jul): Zbog Nejmara ključa, Konteov san je Kejn, Milanova opcija je i Ibra, PSŽ spremio 40.000.000 za golmana!

Iz minuta u minut pratite sva dešavanja na letnjoj fudbalskoj pijaci...

11.13 - ZVANIČNO: Iako ima 36 godina, brazilski golman Eureljo Gomeš je potpisao novi dvogodišnji ugovor sa Votfordom!

11.09 - Poslednje vesti glase da je Juve svi bliži dvođenju Bleza Matuidija sa kojim je postigao načelan dogovor. Sada ostaje da Rajola pogura PSŽ i napravi dgovor između dva kluba.

11.02 - Napolijev plan za Heronima Ruljija je zanimljiv, ali teško izvodljiv. Napolitanci žele da pozajme golmana Real Sosijedada za 2.000.000 - 3.000.000 evra, a da onda oktup vredan 25.000.000 evra zavisi od učinka igrača i ekipe. Teško da će Španci pristati na ovaj rizik...

10.55 - Nova Juventusova ponuda za Keitu Baldea je opet odbijena. Juve je ponudio 20.000.00 evra za Senegalca plus Tomasa Rinkona, ali je Lotitio odbio i čini sve da igrač ne završi u Juventusu jer je ljut na Bjanonere zbog njihovog ponašanja u celoj situaciji.

10.48 - Milan još nije uspeo da nađe napadača kojeg juri već nedeljama. Propao je pokušaj sa Moratom, verovatno i sa Obamejanom, a ni Beloti nije blizu. Sada Gazeta delo Sport piše o mogućem povratku Zlatana Ibrahimovića na San Siro!

10.45 - Dok čeka još na dovođenje dvojice bekova i rezervnog napadača, Antonio Konte ne krije da ima i nekih ludih želja u prelaznom roku koje su teško ostvarive. On je otkrio ime pojačanja iz snova.

"Ako bih mogao da biram jednog napadača, onda je to Hari Kejn. On je kompletan napadač. Fizički jak, dobar s loptom i bez nje, odličan u skoku, podjednako dobar na desnoj i levoj strani. Ali ako želiš Kejna, onda on po današnjim cenama sigurno košta 100.000.000 funti", rekao je Konte.

10.42 - PSŽ je spremio transfer bombu koju niko nije očekivao! Portugalski mediji javljaju da Sveci nude Sportingu iz Lisabona čak 40.000.000 evra za golmana Rui Patrisija. Što znači da Areola ili Trap sigurno odlaze.

10.39 - Situacija oko Nejmara je opet top tema u na fudbalskoj pijaci u Evropi. Brazilac još nije doneo odluku o ostanku u Barseloni i ponudi Pari Sen Žermena, a ovog jutra iz Katalonije stižu pesimistični tonovi o šansama da Nejmar ostane u Barsi. Istovremeno se najavljuje da Barselona napreduje u pokušajima da dovede Filipa Koutinja. Opširnije OVDE.

Dobro jutro vam želi redakcija MOZZART Sporta. Krećemo u još jedno celodnevno druženje posvećeno dešavanjima u prelaznom roku. U prethodnom periodu smo videli da su najzanimljiviji dani u nedelji na fudbalskoj pijaci četvrtak i petak, pa možemo danas da očekujemo zanimljive vesti i transfere. Pre nego što krenemo sa češljanjem fudbalske pijace, preporučujemo vam da se OVDE podsetite šta se sve juče dešavalo.

Takođe, sve vesti sa transfer pijace možete videti klikom na tag LETNJI PRELAZNI ROK 2017 ili u specijalu PRELAZNI ROK.