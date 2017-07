TRANSFERI UŽIVO (28. jul): Nejmar se ne vraća u Španiju?! Bađov naslednik konačno u Seriji A, predstavljeni Merino, Flečer, Mihajlović...

13.43 - Arsenal je postavio jednačinu i izračunao: bolje mu je i da narednog leta ostane bez obeštećenja ako će sa Aleksisom Sančezom da obezbedi povratak u Ligu šampiona. Međutim, izgleda se Čileanac posebno ne zanima za matematiku Tobdžija, pa je još jednom izneverio očekivanja Arsena Vengera. Opširnije OVDE.

13.28 - ZVANIČNO! Argentinski "fantazista" Rikardo Senturion (24) novi je igrač Đenove. Grifoni su za njega platili 3.500.000 evra, tačnije za 70% njegovog vlasništva. Senturion je godinu dana bio na pozajmici u Boki Juniors iz brazilskog Sao Paula i na 18 utakmica postigao šest golova. On je još prošle nedelje trebalo da potpiše za Đenovu, ali sve se iskomplikovalo kada se trener italijanskog kluba Ivan Jurić usprotivio tom potezu uprave. Očigledno je hrvatski stručnjak na kraju morao da popusti...

Senturion je pre nekoliko dana dobio veliku medijsku pažnju na Apeninima kada ga je u jednom intervjuu Roberto Bađo proglasio za svog jedinog legitimnog naslednika.

13.19 - ZVANIČNO! Mladi Španac iz Dortmunda Mikel Merino narednih godinu dana provešće na pozajmici u Njukaslu.

13.07 - Nemanja Mihajlović promovisan u Herenvenu.

12.54 - Felipe Kaisedo stigao je u Rim na potpis ugovora sa Lacijem. Evo je i foto-potvrda:

12.49 - ZVANIČNO! Nepun sat nakon što smo najavili kraj - evo ga kraj. Ešli Flečer je novi igrač Midlzbroa. Vest Hem je na ime obeštećenja dobio 8.000.000 evra.

12.34 - Fjorentina je poslala zvaničnu ponudu na adresu Atletiko Madrida za Matijasa Kranevitera tešku 6.000.000 evra.

12.26 - Negde u isto vreme kada se dogodio skandal u Majamiju evropski mediji prenose intervju predsednika Barselone Bartomeu koji kaže: "Ako neki igrač želi da ode niko ne može da ga zaustavi. Odluka je samo na njemu".

12.03 - Nejmar besan napustio trening Barselone. Došlo je čak i do manje tuče.

11.55 - GOTOVO! Midlzbro je završio transfer Ešlija Flečera (21) težak blizu 8.000.000 evra. Ekipa Gerija Monka tako je ovog leta na trio napadača (Asombalonga - Brajtvajt - Flečer) potrošila preko 35.000.000 evra.

11.43 - Generalni menadžer Juventusa Bepe Marota stavio je tačku na slučaj "Dibala" potvrdivši da je Stara dama odbila mnoge ponude:

"Paulo Dibala neće otići ni po kojoj ceni. Kada je igrač srećan u Juventusu on će ostati koliko želi. Odbacili smo puno ponuda", kazao je Marota za Tutosport.

11.35 - Iako ima 35 godina Alberto Đilardino je i dalje tražena roba na Apeninima. U trku za iskusnog napadača uključila se i Specija, član Serije B. Od ranije je poznato da ga želi Kremoneze i Parma. Đilardinov poslednji klub bila je Peskara za koju je odigrao samo tri meča...

11.27 - Poslednjih dana uveliko se piše o tome kako su Real i Monako u načelu dogovorili transfer Kilijana Mbapea (180.000.000 evra, 150.000.000+30.000.000), ali i ako se to ispostavi tačnim i mladi napadač potpiše za Madriđane, to neće biti ni izbliza ono što će Florentino Perez morati da izdvoji kako bi kompletirao transfer i zatvorio krug. L'Ekip je u današnjem izdanju izračunao koliko će na tih 180.000.000 Kraljevski klub morati da uplati poraz državi Španiji. Radi se o cifri od 34.500.000 evra, što je 19% od ukupnog obeštećenja. Dakle, Mbape će Reala koštazi čak 216.000.000 evra!

11.16 - ZVANIČNO! Ćiprijan Tatarušanu iz Fjorentine u Nant za 2.500.000 evra.

11.03 - Bajern kategorički demantovao da postoji promil šanse da Čileanac napusti Minhen.

10.52 - Bilo je nekih najavica i spekulacija prethodnih dana je Mauricio Poketino zainteresovan za Rosa Barklija, a jutros stiže neka vrsta potvrde u vidu ozbiljnog teksta koji objavljuje Tajms i navodi mnogo više detalja. Kako piše ugledni list Totenhem sprema zamenu za Musu Dembelea, jer argentinski stručnjak ne veruje da Belgijanac može da bude na dosadašnjem nivou posle tridesete. Dalje se navodi kako Poketino ima plan da od Barklija napravi klasičnog centralnog vezistu koji bi diktirao ritam igre Pevaca.

10.47 - Od srede je poznato da Everton više ne računa na Rosa Barklija i da želi da proda.

10.47 - Leander Dendoker (22) bi večeras trebalo da uloži celog sebe i odigra preko mogućnosti (ANTVERPEN - ANDERLEHT), jer za njega je to možda i ključni meč za dalju budućnost. Naime, vezistu šampiona Belgije gledaće skauti Mančester Junajteda i potom doneti odluku da li će Žoze Murinjo ostati u trci za ovim momkom. Ovu vest plasirao je belgijski list De Morgen...

10.41 - Sećate se ovog momka?

Žulio Baptista, da, da! Bivši fudbaler Reala, Rome, Sevilje i Arsenala ima 35 godina, trenutno nema klub, ali ne planira da završi karijeru...

"Moj agent mi uveliko traži klub. Još nisam rekao svoju poslednju reč. Možda ću nastaviti u Španiji, a možda i u Kini".

Baptista je slobodan igrač od novembra prošle godine, kada je prekinuo saradnju sa MLS ligašem Orlandom.

10.33 - Izvori Skaj Sporta kažu da Barselona ima plan kako da slomi Liverpul i završi transfer Filipea Kutinja. Navodno, Katalonci su spremni da u celu priču uključe hrvtskog vezistu Ivana Rakitića. Isti izvor kaže da bi u tom slučaju Redsi verovatno pristali na novčani deo od oko 89.000.000 funti, iliti 100.000.000 evra.

10.25 - I dalje smo u Engleskoj, Arsenal i Toma Lemar... L'Ekipova vest u današnjem izdanju glasi ovako: "Monako je odbio i treću ponudu Arsenala vrednu 50.000.000 evra, ali ne treba isključiti mogućnost da talentovani vezista ipak napusti Luj II".

Potpredsednik Kneževa Vadim Vasiljev nema dilemu: "Video sam razne spekulacije povodom slučaja Lemar. Ali on ostaje sa nama".

10.18 - Najbolji fudbaler Premijer lige, jedan od najznačajnijih pojedinaca u šampionskoj sezoni Monaka, a onda i prvak Evrope s Portugalom i najbolji mladi igrač sveta za 2016. godinu. Čelsi bi u narednu sezonu, krcatu mečevima - s obzirom da se posle jednogodišnjeg odustva vratio u Ligu šampiona - mogao da uđe sa trojicom ozbiljnih igrača na poziciji zadnjeg veznog, pošto se starosedeocu Engolo Kanteu nedavno pridružio Tjemue Bakajoko, a za njim bi mogao i - Renato Sančes.

10.11 - Nije tabloid, ali daleko da je ovo od bilo čega konkretnog i ozbiljnog. Italijanska Republika piše o planovima Juventusa... "Ako dođe ponuda za Dibalu od Barselone on bi mogao da ode za 120.000.000 evra, a onda bi Stara dama za 90.000.000 pazarila tandem Lacija Keita Balde/Sergej Milinković Savić".

