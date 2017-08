TRANSFERI UŽIVO (29. avgust): Još tri dana! Opet Liverpul i Van Dajk! Sitijev plan je Sterling za Sančeza! Nica dovela Barsinog štopera, nastavlja se čerupanje Monaka...

11.12 - Juče dogovor sa Real Sosijedadom oko obeštećenja (26.000.000), jutros i sa Heronimom Ruljijem. Plata od 2.000.000 po sezoni. Rulji je novi golman Napolija. Ali Pepe Rejna ostaje?

11.09 - Predstavnici Milana na sastanku sa Minom Rajolom, koji pokušava da ih ubedi da puste Mbajea Nijanga u Torino. Odužilo se. Milan traži više od 12.000.000 evra koliko je ponuđeno. Sada mogu da se bar delimično osvete Rajoli za celu onu sagu sa Điđijem Donarumom sa početka leta.

11.08 - Emre Mor je sleteo u Vigo. Pregledi, pa ugovor sa Seltom. Borusiji Dortmund obeštećenje od 13.000.000 evra.

11.06 - ZVANIČNO! Stouk je za 18.000.000 funti iz Totenhema doveo Kevina Vimera. Njemu ugovor na pet sezona.

Say hello to @kevinwimmer27, who has today joined #SCFC from @SpursOfficial on a five year deal for a fee worth £18m



