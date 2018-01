TRANSFERI UŽIVO (3. januar): Kutinjo nikad bliži Barseloni! Laveci na korak od Turske, Sandro se vraća u Španiju, Arsenal kupio štopera za 2.000.000

22.01 - Sautempton je spremio listu zimskih želja, a na njoj se nalaze Teo Volkot (Arsenal), Danijel Staridž (Liverpul) i Rajan Sesenjon (Fulam). Videćemo da li Sveci imaju para za ove fudbalere.

21.50 - ZVANIČNO: Rafa Mir je novi fudbaler Vulverhemptona sa kojim je potpisao ugovor na četiri i po godine. Finansijski detalji transfera nisu objavljeni.

21.44 - Izgleda da su Aleksandru Mitroviću dani u Njukaslu odbrojani pošto stiže novi napadač na Sent Džejms Park. Rafa Benitez želi iskusnog napadača Votforda Troja Dinija koji treba da donese Svrakama preko potrebne golove.

21.35 - Srpski internacionalac Stefan Mitrović je na pragu novog kluba. Opširnije OVDE

21.27 - Đerar Deulofeu će verovatno napustiti Barselonu u januarskom prelaznom roku, a lista klubova koji ga traže je podugačka i na njoj se nalaze - Sevilja, Roma, Inter i Napoli.

21.10 - Rijad Marez bi mogao da napusti Lester ovog meseca. Opširnije OVDE

20.57 - Roma je zainteresovana za iskusnog beka Atletika Huanfrana. Špancu ističe ugovor narednog leta pa sportski direktor Vučice Monći želi da iskoristi to i angažuje ga po pristupačnoj ceni.

20.45 - Lester se uključio u trku za angažovanje defanzivca Augzburga Danijela Oparea (27). Defanzivca bundesligaša već neko vreme prate Everton, Svonsi, Vest Hem i Stouk, kao i drugoligaš Vulverhempton koji je na putu povratka u Premijer ligu.

20.37 - Bajern iz Minhena ne krije - želi Leona Gorecku. Transfer bi trebalo da ubrza dolazak Marka Pjace iz Juventusa, a direktor Bavaraca Hasan Salihamidžić kaže:

"Gorecka je nesumnjivo veliki igrač. Ali, on je još uvek Šalkeov fudbaler i mi to poštujemo. Mada smo zainsteresovani", rekao je Braco.

20.30 - DOGOVORENO: Nekadašnji napadač Rome i Milana Žeremi Menez (30) nastavlja karijeru u Meksiku. Francuz će se preseliti u redove Klub Amerike u kojoj ga čeka trogodišnji ugovor, a nakon rastanka sa turskom Antalijom.

20.18 - ZVANIČNO: Ešli Kol je potpisao novi jednogodišnji uogovor sa Los Anđeles Galaksijem za koji je nastupao i u prethodnoj sezoni.

20.11 - Milan je stavio na transfer listu Masima Musakija. Argentinac je malo igrao u proteklih šest meseci od dolaska iz Viljareala za 18.000.000 evra i nije imao mesto u timu pored Bonućija i Romanjolija.

20.03 - Meksikanac Migel Lajun napušta Porto. Opširnije OVDE

19.55 - Inter za sada samo gleda jer nema još para da se upusti u trku. Pored Toreire iz Sampdorije na listi želja je i Mateo Politano koji je eksplodirao u Sasuolu ove jeseni. Jedini problem je što ovog fudbalera prati i Roma koja ima para...

19.48 - Hoće li Žoze Murinjo kupovati nešto u januaru? Za sada nema konkretnih informacija ko su mete Junajteda, ali mnogi mediji u Engleskoj pišu da su prioritet Posebnog u januaru dva nova beka i ofanzivni vezista.

19.41 - ZVANIČNO: Domagoj Vida je novi fudbaler Bešiktaša.

19.36 - Olimpik iz Marselja bi mogao lako da ostane bez talentovanog veziste Bubakara Kamare. Za 18-godišnjeg defanzivca zanimaju se velikani - Arsenal, Čelsi, Mančester Junajted i Borusija iz Dortmunda.

19.20 - Argentinski defanzivac iz redova Independijentea Nikolas Taljafiko (25) prihvatio je ponudu holandskog Ajaksa u čije će se redove preseliti ovog meseca u transferu vrednom oko 4.500.000 evra.

19.13 - Menadžment Šalkea je potvrdio da će se Marko Pjaca sutra pridružiti fudbalerima ovog tima na pripremama u Španiji.

19.00 - Posle samo šest meseci Žorž Manđek se vraća u Francusku. Nije zadovoljio u Sparti iz Praga pa će ostatak sezone provesti na pozajmici u Mecu.

18.56 - Legija iz Varšave je ponudila ugovor 26-godišnjem defanzivcu Monpeljea Vilijamu Remiju koji se nalazi na transfer listi.

18.53 - Iskusni francuski golman Ludovik Butej (32) napustiće belgijski Briž i vratiti se u Anže tokom januarskog prelaznog roka.

18.46 - ZVANIČNO: Rezervni golman Real Sosijedada Tonjo Ramirez (31) produžio je ugovor sa ovim klubom do juna 2019. godine.

18.41 - ZVANIČNO: Marokanski napadač Hamdi Arabui napustio je Anderleht i otišao u Zulte Varegem sa kojim je potpisao ugovor do kraja sezone.

18.35 - Interu se usladio Milan Škrinijar pa je prvog dana prelaznog roka dobio ideju da dovede i vezistu Lukasa Toreiru iz Sampdorije. Ipak, klub iz Đenove nema nameru da ga proda ove zime i ističe da nijedan njihov fudbaler nije dostupan na tržištu.

18.28 - DOGOVORENO: Izgleda da je mladi Grk Konstantinos Mavropanos (20) novi fudbaler Arsenala. Njegov klub Janjina dobiće 2.100.000 evra obeštećenja, a fudbaler će posle lekarskih pregleda u Londonu biti poslat negde na pozajmicu.

18.18 - Robin van Persi pregovara sa Fenerbahčeom oko sporazumnog raskida ugovora. Iskusni napadač (34 godine) želi da napusti Istanbul u januaru, a sledeća destinacija će verovatno biti Fajenord klub u kojem je započeo karijeru.

18.00 - Barselona prati situaciju i sa Holanđaninom Stefanom De Frajom koji u junu postaje slobodan igrač. Štoper Lacija već je dobio konkretnu ponudu Intera - ugovor na četiri sezone i 3.000.000 evra godišnje.

17.56 - Roma nije zadovoljna mladim Turčinom Čengizom Underom kojeg je spremna da pozajmi već posle šest meseci nekom od italijanskih prvoligaša. To bi istovremeno otvorilo mogućnost kupovine Domenika Berardija (Sasuolo), koji je velika želja trenera Euzebija Di Frančeska.

17.50 - Stigle su i najnovije informacije o transferu Filipea Kutinja u Barselonu. Opišrnije OVDE uz podsećanje da je kvota na transfer Brazilca u Kataloniju u MOZZART kladionicama 1,40...

17.44 - DOGOVORENO: Atletiko Madrid je dozvolio mladom portugalskom golmanu Andreu Moreiri da se preseli u Bragu na pozajmicu do kraja sezone kako bi stekao iskustvo i imao minutažu jer je konkurencija u Madridu prejaka.

17.37 - Prva želja novog trenera Sevilje Vinćenca Montele je Španac Sandro Ramirez. Nekadašnji napadač Malage nije se snašao u Evertonu i posle samo šest meseci dobiće dozvolu da promeni sredinu.

17.30 - ZVANIČNO: Slovenački napadač Andraž Šporar je napustio Bazel i preselio se u redove Slovana iz Bratislave sa kojim je potpisao ugovor na četiri i po godine.

17.26 - Napuljski Il Matino piše o želji Napolitanaca da dovedu levog beka Udinezea Đuzepea Pecelu (20) koji je procenjen na 15.000.000 evra. On je upcija u slučaju da Faozi Gulam napusti San Paolo tokom zime.

17.15 - Alaves želi Džona Guidetija. Šveđanin se nije proslavio u Selti minule jeseni pa bi mogao da se preseli u Vitoriju i oživi karijeru. Njegov dolazak ubrzao bi rastanak sa Kataijem (traže ga turski klubovi) i Venecuelancem Santosom (hoće ga Leganes).

17.09 - Ezekijel Laveci je na putu za Tursku. Iskusni Argentinac je po svoj prilici završio epizodu u kineskom Hebeiju, a potencijalni novi poslodavci su mu Trabzon ili Galatasaraj.

17.00 - Različite informacije stižu o Filipeu Kutinju. Najnovije je lansirao brazilski novinar Marselo Behler koji živi i radi u Barseloni i koji tvrdi da će posao biti realizovan sutra.

"Kutinjo se nada velikim vestima sutra. Njegov agent smatra da je transfer dogovoren. Rukovodstvo Barselone je takođe optimistično", napisao je novinar na Tviteru.

Podsećamo, kvota u MOZZARTU da Kutinjo ide u Barsu je 1,40...

16.52 - Pošto je prodao Sedrika Bakambua u Kinu Viljareal mora da mu pronađe zamenu. Jedna od opcija je i Đerard Moreno, koji je ranije već nosio dres Žute podmornice, a koštao bi negde oko 20.000.000 evra piše Marka.

16.40 - Ponovo su aktuelni Barsa i Tijago Alkantara. Katalonski Mundo Deportivo piše o povratku bivšeg fudbalera Blaugrane na Nou Kamp pošto je posle odlaska Pepa Gvardiole navodno izgubio entuzijazam za igranjem u Nemačkoj. Ipak, pitanje je koliko zaista ima istine u toj priči, ako se zna da je prioritet Barselone Filipe Kutinjo.

16.31 - Junak dana na transfer pijaci - mladi španski napadač Rafa Mir. Opširnije OVDE

16.26 - ZVANIČNO: Glazgov Rendžers je angažovao mladog vezistu Kvins Park Rendžersa Šona Gosa (22) koji se preselio na pozajmicu do kraja sezone.

16.21 - Mladi Kaljarijev vezista Nikolo Barela je zaludeo najveće italijanske klubove. Žele ga Juve, Inter i Roma. Ali danas je produžio ugovor sa klubom sa Sardinije do 2022. godine. Što je samo uvod u podizanje cene za naredno leto. Italijanski mediji ga porede sa Dejanom Stankovićem...

16.15 - Napoli želi Luisa Alberta. Italijanski mediji javljaju da Lacio ceni svog ofanzivca na 30.000.000 evra, ali da to ne bi trebalo da bude prepreka Mauriciju Sariju koji ga obožava.

16.06 - Dolazak Marka Pjace u Gelzenkirhen bi mogao da znači i dolazak Jevhena Konopljanke. Ukrajinac igra na istoj poziciji, a ima poziv iz domovine. Šahtjor hoće da ga vrati s obzirom da se priprema za dolazak brazilskog ofanzivca Bernarda. Nećemo valjda opet cele zime da slušamo o Konopljanki?

15.55 - Torinski Tutosport piše da su Milanove prve mete u januaru Jakub Jankto iz Udinezea i Musa Dembele iz Seltika. Ali Tutosport se u prošlosti baš i nije proslavio tačnim informacijama iz milanskih klubova...

15.48 - Boka Juniors želi Andre-Pjer Žinjaka! Francuz je uspao u poslednjih šest meseci ugovora sa meksičkim Tigresom, verovatno neće produžiti saradnju i argentinski gigant želi da ga dovede za sitne pare. Žinjak je poznat kao avanturista, a zov Bombonjere je teško odbiti...

15.41 - Olimpijakos kreće po Aleksandra Mitrovića, javljaju grčki mediji! Već nedeljama je poznato da se grčki šampion interesuje za Srbina koji je rešio da napusti Njukasl. Kvota u MOZZARTU da će Mitrović pojačati Olimpijakos u januarskom prelaznom roku je 2,50. Kvota da ostaje u Njukaslu je 3,00. Kvota da dolazi u Partizan je 15,00! A tu su i ostali zainteresovani klubovi. Na koga biste se kladili?

15.37 - Vesti iz Liverpula! Nemački Skaj sport javlja da Emre Džan sigurno neće napustiti Liverpul u januaru i da sigurno ostaje do kraja sezone kada mu ističe ugovor. Takođe, iako je u pregovorima sa Juventusom, razgovara i o novom ugovoru sa Liverpulom, a u igri su i još neki klubovi.

15.29 - Sevilja želi da se reši brazilskog veziste Gansa, a menadžeri brazilskog fudbalera su odmah reagovali i ponudili ga Bešiktašu.

15.20 - Hoće li konačno u Evropu? Brazilski univerzalac Rodrigo Kajo se već nekoliko prelaznih rokova pominje kao ćelja jačih evropskih klubova, ali nikako da ode iz Sao Paula. Tražili su Čelsi, Milan, Inter, Lacio... A Zenit je sada krenuo u treći pokušaj dovođenja Brazilca. Ruski klub nudi 13.500.000 evra za povremenog brazilskog reprezentativca.

15.11 - Ren je u ofanzivi na Ričmonda Boaćija iz Crvene zvezde. Predstavnici francuskog kluba su doputovali u Beograd, dgovorili se sa Boaćijem oko ugovora vrednog 1.250.000 evra po sezoni i sada pokušavaju da nađu zajednički jezik sa Crvenom zvezdom. Još malo ih deli od dogovora. Opširnije OVDE.

15.05 - GOTOVO! Eduardo da Silva (35) u Legiji! Hrvatski napadač rođen u Brazilu je dogovorio sve uslove saradnje sa poljskim šampionom, odbio je Rijeku i doputovao u Varšavu. Ostaje još samo da prođe lekarske preglede i da parafira ugovor. On dolazi kao slobodan igrač, a prethodni klub mu je bio Atletiko Paranense.

14.58 - Temperatura raste, transfer bomba zvana Filipe Kutinjo samo što nije odjeknula! Kutinjovi menadžeri Kija Jorbahjan i Đulijano Bertolući su doputovali u London kako bi Barseloninim operativcima pomogli u slamanju Liverpula. Kvota u MOZZARTU da Kutinjo ide u Barsu je 1,40...

14.53 - Uskoro važne vesti za navijače Crvene zvezde...

14.51 - Evo malo o Leonu Gorecki za kojeg se interesujete u komentarima. Šalkeov direktor Kristijan Hajdel tvrdi da se Gorecka nije dogovorio ni sa jednim klubom, a njegov kolega iz Bajerna, Hasan Salihamidžić kaže im je Gorecka interesantan.

14.44 - Juče ste čitali da se Sent Etjen interesuje za Uroša Spajića, a sada belgijski mediji pišu da je još jedan srpski štoper na meti slavnog kluba. Sent Etjen se inetersuje i za Stefana Mitrovića iz Genta.

14.40 - Srpski reprezentativac Ivan Obradović je odbacio mogućnost da se vrati iz Anderlehta u Mehelen. Novi trener Vanhezebruk ne vidi Obradovića u prvom planu, ali srpski defanzivac želi da ostane u Briselu.

14.35 - Novi trener Vinćenco Montela je rehabilitovao Stivena Nzonzija. Francuz je bio na izalznim vratima kluba zbog sukoba sa bivšim trenerom Berizom i ušao je u završne pregovore sa Arsenalom i Evertonom. A onda se dolaskom Montele sve promenilo i večeras je u konkurenciji za meč sa Kadizom. Kvota u MOZZARTU da Francuz ostaje u Sevilji je 2,00, da ide u Arsenal je 3,50, a da prelazi u Everton je 5,00. Šta mislite?

14.31 - Da li je to Serhio Aguero nagovestio odlazak iz Mančester Sitija? Odavno se šuška da je Gvardiola rešio da Aguera zameni Aleksisom Sančezom, a sada i Argentinac nagoveštava mogućnost da ga klub proda. Opširnije OVDE.

14.27 - Ma, da li to Barnli juri Evropu? Najprijatnije iznenađenje Premijer lige se raspituje za nekoliko zvučnih pojačanja u januaru. Prvi na listi želja je Met Riči iz Njukasla, a opcije su i Aron Lenon (Everton) i Džejms Meklin (VBA).

14.20 - Volfzburg i Nica započeli su pregovore oko pozajmice krilnog napadača Pol Žorž Ntepa. Ovaj momak stigao je u Bundesligu pre godinu dana, ali nije uspeo da se izbori za adekvatnu minutažu. U prvom delu ove sezone upisao je tek nešto više od 100 minuta na ukupno pet utakmica. Nemci su ga platili Renu 5.000.000 evra, sada bi bili srećni ako ga prodaju za duplo manje, mada je prva opcija pozajmica do kraja sezone...

14.11 - ZVANIČNO! Za ljubitelje Čempionšipa i navijače Lidsa: Dvometraš iz Helsinkija Apo Halme (19) potpisao je na četiri i po godine. Finski klub na ime obeštećenja dobio je 500.000 funti...

#LUFC are pleased to confirm the transfer of 19 year old Aapo Halme from Finnish side HJK Helsinki on a four year contract



Read more https://t.co/k2vjAktQ4b pic.twitter.com/WvqsM0Nkw9