TRANSFERI UŽIVO (6. januar): Kutinjo ZVANIČNO u Barseloni!!! Obamejan i Kina - 72.000.000! Žiru na oku Bešiktaša

Pratite dešavanja sa zimske transfer pijace uživo na portalu MOZZART Sport

Veličina slova A A A

SVE KVOTE ZA PRELAZNI ROK - IGRAČI

(klik na opciju "SVI DANI", pa na "SPECIJALI")

22.40 - Njukaslov menadžer Rafa Benitez je precrtao dvojicu prvotimaca. Reč je o beku Džejmiju Steriju i vezistu Džeku Kolbeku.

22.25 - Vesli Snajder je doputovao u Katar na potpisivanje jednoipogodišnjeg ugovora sa Al Garafom.

22.17 - Francuski BEin Sports javlja da je Liverpul blizu dovođenje Rijada Mareza i da će obeštećenje iznositi 55.000.000 evra. Čekamo neke konkretnije informacije od ostrvskih medija...

21.55 - Posle Karlosa Teveza, Boka Juniors je krenula i po paragvajskog štopera Gustava Gomeza iz Milana. On je marginalizovan na San Siru, ali Rosoneri traže nerealnih 10.000.000 evra. Boka je raspoložena samo za pozajmicu.

21.42 - Tri kluba su u najužem krugu kandidata za kupovinu Lesterovog napadača Islama Slimanija koji se nije proslavio na King Pauer stadionu. To su Bešiktaš koji traži zamenu za Dženka Tosuna, kao i Votford i Njukasl.

21.33 - Pojedini mediji barataju u visinom ponude koju je Arsen Venger spremio za Džonija Evansa. Arsenalov menadžer je navodno spremio 28.000.000 evra za reprezentativca Severne Irske iz VBA. Ali, za Evansa se inetersuje i Pep Gvardiola koji ga drži kao rezervnu opciju u slučaju da ne dovede Injiga Martineza iz Real Sosijedada.

21.20 - ODBIJENO! Barselonin vezista Andre Gomeš je odbio selidbu u Vest Hem koji je bio zainteresovan za njega. Barsa je dala zeleno svetlo za pozamicu, ali Portugalac želi u prestižniji klub od Vest Hema.

21.06 - ZVANIČNO: Kevin Miraljas se vratio u Olimpijakos! Belgijanac je stigao na pozajmicu s pravom otkupa iz Evertona. On je dres Olimpijakosa nosio u periodu od 2010. do 2012. godine kada je prešao na Gudison Parku.

20.57 - Francuski mediji javljaju da je Patris Evra jako blizu prelaska u Galatasaraj, pošto je u Marselju precrtan zbog incidenta kada je udario navijača.

20.45 - Čistka u Rubinu iz Kazanja. Ruski klub je saopštio da su Jan Mvila, Ruben Ročina, Aleks Song, Maksim Lestijen i Moric Bauer slobodni u izboru novog kluba. Rubin više ne računa na njih, a ne mogu ni da treniraju sa prvim timom.

20.34 - Šta sada očekivati od Liverpula? Napad na Tomu Lemara ili Rijada Mareza! Traži se zamena za Kutinja, a pozabavili smo se detaljnijom analizom Liverpulovih opcija. Imamo i kvote za Kutinjoivog naslednika na Enfildu. Kvota na Lemara je 4,30, a na Mareza je 10,00. Opširnije OVDE.

20.25 - Nastavlja se trka udvoje za Rominog desnog beka Bruna Peresa. Benfika i Galatasaraj su zagrzli, a Portugalci su bliži dovođenju Brazilca.

20.17 - Šaljite nam i vaše dobtine tikete sa opkladom da će Kutinjo preći u Barselonu. Znamo da ih je bilo. Adresa je mozzart.sport@mozzartbet.com. Objavićemo ih...

20.13 - Kutinjo nije sve za večeras od Barse! Radio Katalunja javlja da je i definitivno postignut dogovor oko transfera Palmeirasovog štopera Džerija Mine i da će Kolumbijac u sredu biti i zvanično promovisan na Kamp Nou.

20.00 - ZVANIČNO: Filipe Kutinjo je novi igrač Barselone! To su na službenim stranicama potvrdila oba kluba. Pogledajte kako je Barsa šmekerski potvrdila transfer... Opširnije o svim detaljima megatransfera, čitajte OVDE.

19.54 - Najnovija vest sa Ostrva! Arsenal je obavestio VBA i interesovanju za Džonija Evansa i želji da započnu pregovore. Čeka se odgovor kluba iz Birmingema i konkretna ponuda Tobdžija.

19.45 - Kristal Palas je ubrzao posao oko španskog golmana Visentea Gvajite iz Hetafea. Palas će platiti otkupnu klauzulu u visini od 8.000.000 evra za iskusnog Španca koji se u Engelskoj očekuje već sutra...

19.34 - BOMBA! Pari Sen Žermen je počeo pregovore sa Maruanom Felainijem koji će biti slobodan na kraju sezone. Felainijev menadžer je ponudio svog klijenta sportskom direktoru Anteru Enrikeu, koji je započeo pregovore.

19.25 - U senci Kutinjovog dolaska u Barselonu su sve ostale vesti iz Španije, ali jedna zanimljiva stiže iz Viljareala. Žuta Podmornica je našla zamenu za Sedrika Bakambua koji odlazi u Kinu. Zamena stiže baš iz Kine. Reč je o Rodžeru Martinezu u čiju kupovinu je uložena trećina sredstava od prodaje Bakambua. Opširnije OVDE.

19.13 - GOTOVO! Madridska štampa javlja da je Hese Rodrigez raskinuo ugovor sa Stoukom i da će kao slobodan igrač potpisati za Las Palmas.

19.02 - Na pomolu je još jedna bomba! Ostrvski mediji javljaju da je Borusija Dortmund prihvatila ponudu Guangdžoua tešku 82.000.000 evra za Pjer-Emerika Obamejana, o čemu ste mogli da čitate jutros. Čekamo potvrde iz Nemačke...

18.50 - Neka Romini navijači ne brinu. Direktor Monći je potvrdio da Radža Najngolan sigurno ostaje na Olimpiku.

18.43 - Iako se to pretpostavljalo i ranije, sada je potvrdio i ugledni Lekip: PSŽ je dao zeleno svetlo Hatemu Ben Arfi i Lukasu Mouri. Prvi može da ide bez obeštećenja, za drugog će tražiti obeštećenje, ali je pozajmica najverovatnija.

18.35 - Srpski defanzivac Stefan Đorđević iz Katanije, koji je nekada bio član Crvene zvezde, nalazi se na listi potencijalnih pojačanja Parme.

18.28 - PROPALO! Sent Etjen je zvanično objavio da je srpski reprezentativac Stefan Mitrović pao na lekarskim pregledima i da nema ništa od njegovog transfera iz Genta.

18.19 - Inače, paparaci Dejli Mejla su uhvatili Kutinja na lonodnskom aerodromu kako odlazi na let za Barselonu. Očekuje se da sutra bude na tirbinama Kamp Nou stadionu na meču protiv Levantea.

18.15 - Vraćamo se redovnim dešavanjima posle zemljotresa sa Kutinjom. Benfika je zainteresovana da plati 10.000.000 evra za Verderovog levog beka Ludviga Augustinsona ako Grimaldo ove zime ode u Napoli. Za Šveđanina se interesuje i Milan.

18.02 - GOTOVO! Filipe Kutinjo ide u Barselonu za 160.000.000 evra! Stiču potvrde sa svih strana, i od ostrvskih, i od katalonskih, i od madridskih medija. Brazilac će postati treći najskuplji igrač u istoriji fudbala. Opširnije OVDE.

17.49 - Spekulisalo se u Italiji prethodnih nedelja da će Leo Bonući napustiti Milan posle očajne polusezone i da ima ponude Reala i Mančester Sitija.

"Odlazak? Imam ugovor u Milanu do 2022. godine i uopšte ne vidim potrebu da odgovaram bilo šta na medijska nagađanja", rekao je Bonući posle današnje pobede nad Krotoneom.

17.40 - Sve je duži spisak kandidata za dovođenje Milana Badelja. Posle Milana, Rome, Lacija i Sevilje, sada i Valensija želi hrvatskog vezistu koji je ušao u poslednjih šest meseci ugovora u Fiorentini.

17.28 - Sautempton je spremio 18.000.000 evra za argentinskog napadača Gvida Karilja iz Monaka. Kneževi traže dva miliona više.

17.19 - Nemački defanzivac Filip Volšajd je raskinuo ugovor sa Mecom samo šest meseci pošto je došao iz Stouka.

17.10 - Prema pisanju francuskih medija, nema ništa od prelaska Žan Mišela Serija iz Nice u Everton. Vezista iz Obale Slonovače ima klauzulu od 40.000.000 evra, ali ona važi samo za klubove iz Lige šampiona.

16.40 - Napolijev treći golman Rafael se nalazi pred selidbom u špansku Primeru. Za Brazilca je zainteresovan Deportivo iz La Korunje.

16.29 - Henri Onjekuru se ranije nego što se očekivalo vratio u Everton. Karamele su prošlog leta kupile talentovanog Nigerija iz Eupena i prolsedile ga na jednogodišnju pozajmicu u Anderleht. Tamo je dobro krenuo, ali je teško povredio koleno i vratio se u Everton šest meseci ranije da se oporavlja.

16.18 - Katalonski mediji javljaju da je Filipe Kutinjo spreman da sa 15.000.000 evra svojih para učestvuje u otkupu ugovora od Liverpula, ukupne vrednost 160.000.000 evra. On bi taj novac nadoknadio kroz novi sponzorski ugovor sa Najkijem.

16.05 - Francuski L'Ekip piše da VBA traži Matjea Debišija. Iskusni francuski bek traži svoju šansu da se nađe na spisku Trikolora za Mundijal u Rusiji, a u Arsenalu neće dobiti pravu minutažu.

15.55 - Šuška se po Ostrvu da Rafa Benitez hoće Džoa Harta. Engleski golman izgubio je bitku sa Adrijanom za mesto prvog čuvara mreže u Vest Hemu, a kako se Mundijal bliži, potrebni su mu minuti kako bi mogao da igra za Englesku. Videćemo da li je pozajmica realna mogućnost...

15.47 - Jup Hejnkes odjavio mogućnost da Arturo Vidal napusti Bajern tokom zime.

„Nema nikakvih kontakta sa drugim klubovima. Sve su to čiste spekulacije. Arturo je veoma motivisan, igrač je vrhunske klase i potreban nam je u Bajernu. Ove zime ne prodajemo nikog“, jasan je Hejnkes.

Dakle, ništa od transfera u Čelsi, o kojem se pisalo dosta poslednjih sedmica.

15.40 - ZVANIČNO: Mladi hrvatski vezista i sada već bivši fudbaler Rijeke Josip Mišić potpisao je ugovor na pet i po godina sa Sportingom i imaće otkupnu klauzulu na neverovatnih 60.000.000 evra. Kao što smo pisali, Rijeci ide 3.000.000 evra.

15.33 - Iz Turske stižu glasine da Čelsi prati Aleksa Teljesa iz Porta i da je za njegov transfer spremio 25.000.000 evra. Navodno, Teljes je opcija ukoliko uskoro ne bude nekih pomaka u pregovorima sa Juventusom oko Aleksa Sandra. Antonio Konte duže vreme traži pravog levog beka i zamenu za Markosa Alonsa na koga je pao sav teret na levom boku, s obzirom da Aspilikueta uglavnom igra kao štoper.

15.24 - Stefan de Fraj ostaje u Laciju do kraja sezone. Tako tvrdi sportski direktor Nebeskoplavih Igli Tare.

„Potrebno nam je strpljenje sa De Frajem. Još nije doneo konačnu odluku oko produžetka ugovora, ali verujem da ćemo znati nešto više uskoro. Nismo mu dali rok do kojeg treba da se izjasni, Iskreno, verujem da će ostati uz nas bar do leta“.

15.12 - PREOKRET: Real ne dovodi Kepu Arizabalagu u januaru! Renomirani madridski list Marka, inače poslovično dobro upoznat sa dešavanjima u Kraljevskom klubu, prenosi reči Zinedina Zidana koji tvrdi da mu novi golman u januaru - ne treba! Opširnije OVDE.

14.32 - Emre Džan i Juventus: Poznati su detalji ugovora. Stara dama je nemačkom vezisti ponudila 20.000.000 evra! Opširnije OVDE...

14.13 - Iz Španije stižu pomalo neobične vesti - Arda Turan bi mogao karijeru da nastavi u Čikago Fajeru kod Veljka Paunovića! I to kao zamena za Bastijana Švajnštajgera. Turanov agent nedavno je bio na sastanku s čelnicima Milana, ali ništa više osim informativnih razgovora nije bilo.

14.05 - Teški dani za Hesea. Nekada očekivan u Parizu kao veliko pojačanje PSŽ, sada bi mogao da se povuče sa pozajmice iz Stouka zbog porodičnih problema. Navodno, trebalo bi da se vrati na novu pozajmicu u Las Palmas kako bi bio bliži sedmomesečnom sinu, koji boluje od teške bolesti i nalazi se u bolnici u Madridu.

13.21 - Informacija iz Francuske, tačnije od uglednog lista L'Ekip. Toma Lemar odbio je da produži ugovor sa Monakom i saopštio je klubu da nema nameru da to učini. Pošto se procenjuje da bi njegova vrednost do leta mogla da opadne, klub bi mogao čak da se oprosti od Le​mara već u januaru. Kao moguće destinacije pominju se Arsenal i Liverpul, a sve će zavisiti od raspleta sa Aleksisom Sančezom, odnosno Filipeom Kutinjom.

Ne treba zaboraviti da je MOZZART kvota na njegov ostanak u Monaku trenutno 1,40, prelazak u Liverpul cenimo kvotom 4,30, a u Arsenal kvotom 3,50.

13.14 - Inter je započeo pregovore sa Barselonom oko pozajmice Đerara Deulofeua! Pisali smo vam već da se Špancu sviđa ova ideja jer nije srećan u Kataloniji, želi novi izazov i više minuta na terenu. Samo, videćemo može li Inter da pobedi Napoli i Romu. Nerazuri svakako nemaju novca za transfere ove zime, a Barsa preferira da Deulofeua proda za oko 20.000.000 evra ili pozajmi do kraja sezone uz obavezu kupovine na pomenutu sumu.

12.57 - Bolonjin direktor Rikardo Bigon insistira da klub nema apsolutno nikakvu nameru da proda ponajboljeg igrača Simonea Verdija u Napoli i ističe da ne veruje da će se to dogoditi i u budućnosti.

„Ne znam da li postoji i promil šanse da dođe do transfera, jer nemam čarobnu kuglu i ne mogu da predvidim budućnost. Ono što znam jeste da je Verdi Bolonjin igrač i to sam rekao već deset puta. Nemamo nameru da ga prodamo. Ponosni smo jer je interesantan velikim klubovima, ali nemamo ništa novo da kažemo“, poručuje Bigon.

12.45 - Tražili su naši čitaoci da im obezbedimo neku informaciju iz Mančester junajteda. Imamo nešto i to prilično zanimljivo. Naime, izgleda da Žoze Murinjo neće moći da ostvari zamisao i proda Luka Šoa i Henrika Mhitarjana. Prvog jer u poslednje vreme igra sve bolje i mogao bi da bude koristan u rotaciji, drugog jer je preskup za Dortmund, dok Inter nema novca za kupovinu i jedina opcija je „suva“ pozajmica (bez opcije kupovine).

Naravno, sve to može da se promeni u narednim danima, do kraja prelaznog roka.

12.32 - POTVRĐENO: Torino je aktivirao opciju kupovine Tomasa Rinkona iz Juventusa za 9.000.000 evra! Rinkon je u Torino stigao letos na pozajmicu od 3.000.000 evra, pa će tako gradskom rivalu doplatiti još 6.000.000 evra. Ali, postoji mogućnost i da bude još dodatnih 1.000.000 evra na konto raznih bonusa.

12.19 - EVO GA! Informacije o, kako Kinezi tvrde, dogovorenom transferu Pjer Emerika Obamejana u Guangdžou Evergrande. Opširnije OVDE.

12.05 - Sve bolji Kristal Palas bi ove zime mogao da dobije novog golmana, a jedan od onih koje Roj Hodžson prati je i čuvar mreže Hetafea Visente Guaita. Njegova cena je u rangu oko 4.000.000 evra, mada bi ona mogla da bude i niža pošto mu ugovor ističe za šest meseci. Na kraju krajeva, Palas bi mogao da se strpi do leta i dovede Guaitu na leto bez obeštećenja.

11.53 - Pisali smo pre nekoliko dana o slomu karijere Gregorija van der Vila i tome da će u januaru gotovo sigurno otići iz Kaljarija. Njegova naredna stanica mogla bi da bude Nica gde bi mogao da ode kao slobodan igrač, a umesto nekada supertalentovanog holandskog beka u Kaljari bi mogao da stigne iskusni Gaetano Leticija iz Beneventa. Kontakti postoje, a dogovor bi mogao da padne uskoro.

11.45 - BOMBA IZ ŠPANIJE: Filipe Kutinjo večeras dolazi u Kataloniju kako bi u nedelju popodne gledao susret Barselone i Levantea na stadionu Kamp Nou! Doduše, treba biti oprezan pošto je ovu bombastinu informaciju pustio madridski list AS. Ali, svakako treba biti oprezan.

Podsetimo još jednom, kvota na Kutinjov transfer u Barsu otišla je na 1,30!

11.39 - Kada smo već kod Juventusa, oglasio se i prvi operativac Stare dame Bepe Marota, koji je za Sport Medijaset govorio o mogućem odlasku Aleksa Sandra u Čelsi.

„Juventusova politika je takva da, ako igrač želi da ide, mi to i omogućimo. Što se Aleksa Sandra tiče, znamo da je interesovanje klubova za njega velika, ali u ovom trenutku nema nikakvih otvorenih pregovora“, ističe Marota.

11.30 - Idemo sada malo i do Italije. Kako Tutosport u štampanom izdanju tvrdi, uprava Juventusa ponudiće Samiju Kediri novi ugovor, koji ističe u junu 2019. godine. Ipak, Nemac već sada ima ponude iz MLS, gde bi navodno voleo da završi karijeru. Navodno, u Juventusu ne bi se previše bunili ako bi Kedira otišao i čak su spremni da iskusnog vezistu puste već u junu.

11.22 - Čelsi je, izgleda, u velikom problemu - Eden Azar je odbio i drugu ponudu Romana Abramoviča za produžetak saradnje! Azarov sadašnji ugovor sa Čelsijem ističe 2020. godine, a navodno Belgijanac nije spreman da se obaveže na dugogodišnju vernost Plavcima, što je odmah alarmiralo sve strukture madridskog Reala. Videćemo ima li ovde zaista dima, ili je u pitanju lažna uzbuna.

11.15 - Ostajemo još malo na Ostrvu, odakle stiže još jedna zanimljiva informacija - uprava Liverpula definitivno kreće u lov na Rijada Mareza! Nepuna dva dana pošto je obelodanjeno da su se Lester i Alžirac dogovorili rastanak već u januaru, Jirgen Klop je odlučio da krene po veliki potpis koji bi dodatno ojačao ofanzivnu liniju tima. Ujedno i kao zamenu za Filipea Kutinja, koji je iz dana u dan sve bliži odlasku u Barselonu.

Podsetimo, kvota na Kutinjov transfer u Barsu otišla je na 1,30, a sve MOZZART kvote za prelazni rok možete videti OVDE ili klikom na opciju SPECIJALI na sajtu MOZZART Bet. Takođe, kvota na Marezov ostanak u Lesteru je 1,65, a na prelazak u Liverpul čak - 17,0!

11.07 - Sada kada je Čenk Tosun prodat Evertonu za 30.000.000 evra Bešiktaš ima sve mogućnosti da dovede takvu zamenu da se odsustvo najboljeg strelca neće ni osetiti. Olivije Žiru se nalazi na podužoj listi kandidata. Pošto se Francuz sve više muči da dobije redovnu minutažu u Arsenalu, Bešiktaš će pokušati da mu ponudi uslove koje neće moći da odbije i tako ga namami u Istanbul.

11.00 - Počnimo bombastičnom najavom, o kojoj ćete više informacija dobiti uskoro - Pjer Emerik Obamejan u Kini - moguće je! I ponovo je kupac Fabio Kanavaro, ovog puta kao trener Guangdžoua Evergrandea i to za sumu od 72.000.000 evra! Podsetimo, kvota da Obamejan ostaje u Dortmundu trenutno iznosi 1,17. Uskoro opširnije...

Dobar dan poštovani čitaoci portala MOZZART Sport i srećan Badnji dan svima koji slave!

Vreme je da otvorimo novo poglavlje u našem transfer blogu i ispratimo aktuelna dešavanja sa najskuplje pijace na svetu. Pre nego što krenemo, obavezno se podsetite OVDE svega što se dešavalo tokom uzbudljivog petka.

Podsećamo vas da vam kladionica MOZZART u danima zimske fudbalske pijace nudi nešto jedinstveno i premijerno na ovim prostorima - da pogađate gde će ko preći od velikih zvezda! I da zaradite ako vam je „dobra teorija“. Spremili smo vam specijalnu ponudu sa 73 kvote za najveće transfere ove zime. A biće ih još... Više možete pronaći OVDE.