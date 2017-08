TRANSFERI UŽIVO (subota): Još jednom o Donarumi i De Hei, Juve pitao za Sančesa, Barsine ne toliko sumanute klauzule za Kutinja, Kanselo na putu za Inter

12.41 - Ne uspevaju Barselonine zamisli na fudbalskom tržištu, pa Mundo Deportivo navodi da će se Blaugrana ipak okrenuti Nicinom vezisti Žan Mišel Seriju, koji će je koštati oko 40.000.000 evra. Još jedan jedna utešna nagrada, pošto je prvi pik bio Marko Verati.

12.24 - Posle Marke i Mundo Deportivo tvrdi: Kilijan Mbape je već potpisao za Pari Sen Žermen! Samo se Francuzi ne javljaju. Podsetimo, veruje se da će koštati 180.000.000 evra plus još 20.000.000 u bonusima. Mbapeu plata od 18.000.000 evra po sezoni. Navodno, promocija sledeće nedelje.

12.23 - Trener Valensije Marselinjo Toral je potvrdio - Žoao Kanselo u Interu!

12.21 - ZVANIČNO! Red Bul Salcburg je iz Šturma doveo 17-godišnje Romana Šmida. Supertalentovani vezista je plaćen 600.000 evra.

OFFICIAL: Youngster Romano Schmid from @SKSturm signs a contract with the Red Bulls until 2020. Welcome to Salzburg! #ServusInSalzburg #RBS pic.twitter.com/CEfSjfPdF4