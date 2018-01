Transfermarkt: Porasla vrednost igrača Zvezde i Partizana

Boaći, Radonjić, Janković, Tavamba i ostali su na ceni

Nemački specijalizovani sajt Transfermarkt izbacio je poslednji "apdejt" tržišne vrednosti igrača u srpskoj Superligi. Naravno, to je procena koju je napravio pomenuti sajt koji se uzima kao jedan od najpouzdanijih kada je vrednost igrača u pitanju, a akcenat je stavljen logično na Crvenu zvezdu i Partizan.

Čak je izašla i posebna vest na nemačkoj verziji u kojoj se ističe da su igrači Crvene zvezde i Partizana povećali vrednost, a razlog je naravno dobra igra i rezultati u Ligi Evrope gde su oba kluba došla do šesnaestina finala.

Nismo sigurni kada je tačno pravljen presek stanja pre ovoga od danas, ali se ističe da je vrednost Ričmonda Boaćija sada 6.000.000 evra, a da je bila 2.000.000. I da je on zabeležio najveći rast. Mada, s obzirom na to koliko se klubova dovodi u vezu sa njim, možda bude i veće obeštećenje. Do sada su se za njega kao mogući klubovi Ren, Čelsi, Bešiktaš, kao i neki klubovi iz Kine.

Ističe se i da je vrednost Nemanje Radonjića drastično porasla u odnosu na početak godine te da je sa 300.000 evra stigao do vrednosti od 2.500.000 evra. Veliki skok napravio je i Filip Stojković, sa 300.000 na 1.500.000 evra.

Kod Partizana se ističe skok u vrednosti kod Marka Jankovića sa 750.000 evra na 2.500.000 evra. A da je najvredniji igrač tima Zoran Tošić sa 3.000.000 evra pored svog imena.

Sejduba Suma se procenjuje na oko 1.200.000 evra, a Leandre Tavamba na oko 2.500.000 evra.

Pominje se i da je vrednost Petra Mićina iz Čukaričkog oko 1.500.000 evra, te da su na ceni Đorđe Ivanović iz koji se dovodio u vezu sa Partizanom i Zvezdom, te Milan Pavkov koji se juče pojavio na pripremama Crvene zvezde odakle se vratio s pozajmice iz Radničkog iz Niša gde je dao 16 golova.

