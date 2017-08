Transformacija jednog golmana: Od nesavladivog do neuništivog! (VIDEO)

Nijedan protivnički fudbaler nikad nije savladao Vladimira Stojkovića u večitim derbijima

Znate ono o Gariju Linekeru, fudbalu i Nemcima... Isto to, samo u srpskoj verziji, na mikronivou, važi za - Vladimira Stojkovića.

Šta god da se desi, bilo ko da je preko puta, bombe da padaju ili bakljama da ga gađaju, najbolji golman kog smo imali u poslednje dve decenije još jednom je potvrdio vanvremenske kvalitete, utisnuvši ime u galeriju asova večitih derbija. U njima je talisman svog tima, bilo da je u pitanju Crvena zvezda ili Partizan, zbog čega čak i ostrašećni, koji mu osporavaju učinak, moraju da ostanu nemi pred govorom brojki. Za naše prilike superiornim: osam utakmica protiv najvećeg rivala i nijedan primljen gol iz šuta bilo kog protivničkog igrača!?

Da, da, dobro ste pročitali, popularni Stojke nikad nije savladan udarcem direktnog konkurenta, ali da budemo do kraja precizni, jeste matiran samo jednom. Beše to 2. novembra 2013. kad ga je na Marakani prevario saigrač iz odbrane Milan Obradović i neodvoljno spretnom reakcijom pogurao crveno-bele do trijumfa koji se na kraju ispostavio jednim od prelomnih u trci za šampionsku titulu (1:0).

Dakle, ni tad Vladimira Stojkovića nisu matirali fudbaleri Crvene zvezde. Baš kao ni u četiri večita derbija pre toga (dvaput 1:0 pod stručnom komandom Aleksandra Stanojevića u sezoni 2010/2011, jednom 2:0 u jesen 2011. i još jednom 1:0 kad je Parni valjak vozio Vuk Rašović, u proleće 2013). Sve do ovog poslednjeg u kome je sa tri vrhunske odbrane - Aleksandru Pešiću, Ričmondu Boaćiju i Slavoljubu Srniću - izrastao u junaka ekipe Miroslava Đukića (0:0).

„To je učinak kompletne ekipe, odbrana počinje od napada. Svi se dižemo kao tim i idemo pravim putem, potrebno je da nastavimo da se borimo kao lavovi i čuvamo gol. Očekivali smo 'prljavu' utakmicu, posebno po što su dva tima ušla u Ligu Evrope. Bilo je za očekivati ovakav duel, i Crvena zvezda i mi smo ispražnjeni, odigrali smo pravu fajtersku utakmicu i mislim da je rezultat dobar za obe ekipe“, rekao je Stojković u rezimeu dešavanja na Marakani.

Baš tu, gde je u nedelju veče izvodio bravure, počeo je njegov uzlet. Kao u fudbalskom smislu, tako i u večitim derbijima. Bio je 15. oktobar 2005. kad je kod italijanskog stratega Valtera Zenge debitovao u najvećoj utakmici srpskog fudbala i, naravno, ostao nesavladan (2:0 za domaćina). Mrežu je sačuvao mirnom i na gostovanju u Humskoj 1. aprila 2006. godine (0:0).

Tad je kao od šale krotio udarce Danka Lazovića, Pjera Boje, Srđana Radonjića... Promovisavši sebe u stub Crvene zvezde, dovoljno da pomogne timu da osvojili duplu krunu. Bio je to nagoveštaj velike karijere uobličene početkom branjenja za reprezentaciju, transferom u Nant, pa tri godine kasnije senzacionalnim povratkom u naš fudbal, zbog kojih je postao meta huligana.

Ni oni mu nisu mogli ništa. Sve što je branio za vreme mandata u Crvenoj zvezdi „skidao“ je i među stativama Partizana. Čak ponekad i uverljivije, dokazavši mentalnu čvrstinu bar dva puta. Najpre posle onih sramotnih dešavanja u Đenovi, kad je pukom srećom i reakcijom saigrača iz reprezentacije izbegao linč naših „navijača“, a dve godine kasnije izdigavši se iznad porodične tragedije posle smrti majke.

Drugi bi na njegovom mestu „izgubili glavu“, a on je (p)ostao jači i kad su svi čekali pad, uzdizao je sebe Partizan. U već pomenutm derbijima, kad su pogrdna skandiranja sa severa postali deo folklora, a kad ni takvi igrači kao što su Ognjen Koroman, Andrija Kaluđerović, Kristijan Borha, Filip Kasalica, Nenad Milijaš ili Kadu Mendeš nisu mogli da ga savladaju. Uz napomenu da je imao i sreće 2. novembra 2011. pošto je Brazilac Evandro sa penala tukao u stativu.

Jednostavno, neuništiv u večitim derbijima.

Mečevi u Kupu Srbije su pak „drugi padež“. U četiri polufinala okršaja, čuvajući mrežu Partizana u sezonama 2010/2011 i 2011/2012 , Vladimir Stojković je savladan pet puta, ali je za večiti derbi (isključivo prvenstvene utakmice) - tata!

Ma šta ko pričao.

SPISAK SVIH VEČITIH DERBIJA VLADIMIRA STOJKOVIĆA

125. derbi (15. oktobar 2005) CRVENA ZVEZDA – Partizan 2:0

126. derbi (1. april 2006) Partizan – Crvena Zvezda 0:0

139. derbi (23. oktobar 2010) Crvena Zvezda - PARTIZAN 0:1

140. derbi (23. april 2011) PARTIZAN - Crvena zvezda 1:0

141. derbi (26. novembar 2011) Crvena zvezda - PARTIZAN 0:2

144. derbi (18. maj 2013) PARTIZAN - Crvena zvezda 1:0

145. derbi (2. novembar 2013) CRVENA ZVEZDA - Partizan 1:0 (Milan Obradović, autogol, 19. minut)

155. derbi (27. avgust 2017) Crvena zvezda - Partizan 0:0

(FOTO: Star sport, MN Press)