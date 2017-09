Treba li Zvezda da se plaši? Keln - prvi bod, mesec dana bez datog gola, povređen najbolji igrač, depresivni prvi napadač...

Ali Jarčevi su ipak napravili pomak

Dogodilo se i to - Keln je osvojio prvi bod u sezoni! Posle pet vezanih poraza i čak mesec dana bez postignutog gola - mrežu nisu zatresli ni danas - ekipa Petera Štegera, rival naše Crvene zvezde u drugom kolu Lige Evrope, odigrala je 0:0 na gostovanju u Hanoveru.

Jarčevi su krenuli na ovo gostovanje s jednom jedinom željom - da ne izgube, i to im je pošlo za rukom. Posle očasjnog prvog poluvremena u drugom su malo popravili utisak, ali generalno gledano - konačan utisak kaže da Beograđni nemaju ni najmanjeg razloga za strah pred put u Nemačku.

Jasno je svima da će Keln imati totalno drugačiji pristup utakmici u četvrtak i da se sigurno neće braniti, ali isto tako Vladan Milojević i ljudi iz stručnog štaba Crvene zvezde nemaju dilemu kada su u pitanju najveći aduti Petera Štegera.

Ni ovoga puta nije dao gol, međutim, Džon Kordoba je golgeter velike klase koji će iskoristiti i najmanju grešku u odbrani. Brz je, snažan i dobar u skoku. Realizacija ga muči ove sezone i to ga izbacuje iz ravnoteže. Čak se može reći da je sve bliži nekoj depresivnoj fazi nego povratku u golgetersku formu. Ostaje nam da verujemo da neće proraditi baš protiv crveno-belih... Juja Osako takođe igra ispod svojih mogućnosti, ali može da bude vrlo neprijatan za svaku odbranu u Evropi, dok fudbala najviše zna Brazilac Leonardo Bitenkur. Ni on se nije naigrao u Hanoveru, pa ipak, imao je jedan dobar prodor i šut tik pored stative. Najagilniji bio je ofanzivni bek Konstantin Rauš, zadužen za sve prekide, dok je 19-godišnji Salif Ozkan (prvi put na terenu ove sezone) pokazao zavidan nivo kreativnosti. On je i pripremio najbolju šansu za Keln na ovom meču, kada je lepo poslao loptu u prostor, Klinter je došao do nje, no očajno je šutirao sa svega desetak metara.

Maroh, Sorensen i Hajnc nisu imali previše posla u centralnom delu odbrane, pošto ni domaćin danas nije previše rizikovao i napadao sa velikim brojem igrača.

Za ovaj meč Peter Šteger je promenio formaciju. Igrao je dakle sa trojicom štopera i još dva ofanzivna beka. I utisak je je da uspeo u glavnoj nameri. Keln opet nije dao gol, ali ga po prvi put ove sezone nije ni primio. A to je svakako korak napred. Na ovako nešto naterala ga je i povreda najboljeg igrača Jonasa Hektora.

Keln je igrao u sastavu: Horn - Klinter, Maroh, Sorensen, Hajnc, Rauš - Leman, Ozkan, Bitenkur (od 88. Jojić) - Osako (od 76. Žirasi), Kordoba (od 83. Heger).

