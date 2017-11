Trener Radničkog: Zvezda je najkvalitetnija ekipa u Srbiji

Milan Đurić iskazao veliki respekt prema crveno-belima i Vladanu Milojeviću, ali dodaje da se nada da će njegov tim uspeti da dođe do povoljnog rezultata

Radnički je opterećen velikim brojem povreda, ali i izostankom Milana Pavkova, pred veliki derbi sa Crvenom zvezdom, ali iz tabora Nišlija najavljuju veliku bobru na Čairu u sutrašnjem okršaju sa srpskim vicešampionom.

Utakmica je zakazana za 17 časova, a tribine stadiona podeljene. Južna i zapadna su rezervisane isključivo za navijače Radničkog, dok će gosti biti na severu i delu istočnog dela stadiona. Kapije Čaira biće otvorene od 14.30 časova.

„Problemi sa povredama me prate od kako sam preuzeo ekipu i na to sam već navikao. Čeka nas izuzetno težak meč i najjači mogući protivnik. Smatram da je Crvena zvezda najkvalitetnija ekipa u Srbiji, moj kolega Milojević je sjajan stručnjak i moraćemo da odigramo najbolju utakmicu u sezoni kako bi mogli da se nadamo povoljnom rezultatu. Oni su u četvrtak imali iscrpljujući meč u Evropi, sigurno su umorni, ali imaju veliki fond igrača i ne verujem da će njihova igra biti u padu. Što se nas tiče, dobro smo radili tokom ove sedmice i spremni smo na borbu tokom svih 90 minuta. Za Pavkova smo odavno znali da neće moći da nam pomogne, a osim njega neću računati na povređene Miloša Petrovića, Nikolu Aksentijevića i golmana Nemanju Krznarića, dok je Marko Tomić rovit i njegov nastup je pod velikim znakom pitanja. Daćemo sve od sebe, nadamo se i velikoj podršci publike, a da li će to biti dovoljno da teren napustimo zadovoljni ostaje da se vidi“, izjavio je trner Radničkog Milan Đuričić.

KVOTE ZA UTAKMICU RADNIČKI - CRVENA ZVEZDA

Vezista Radničkog Lazar Arsić poručuje da Radnički u predstojeći duel ulazi bez respekta prema protivniku.

„Poštujemo sve što su oni učinili ove sezone, predstavljaju Srbiju u Evropi na sjajan način, ali mi u ovoj utakmici imamo svoje želje i ciljeve u trudićemo se da ih ispunimo. Moramo biti hrabri, oprezni i strpljivi, pre svega na sredini terena. Ne smemo im dozvoliti da nametnu svoj ritam, a što duže budemo bili ravnopravni šanse za uspeh će nam se povećavati“, poručio je Arsić.

Sličnog mišljenja je i štoper Nišlija Vladimir Simeunović.

„Ulogu favorita prepuštamo njima, a na nama da pokažemo i sebi i niškoj publici da možemo da se nosimo sa najjačim timovima u zemlji. Najvažnije je da budemo disciplinovani, da se držimo dogovora iz svlačionice, a ne sumnjam da ćemo tokom meča imati svoje šanse da dođemo do rezultata koji bi nas obradovao“, poručio je Simunović.

(FOTO: Star Sport)