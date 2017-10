Trener Sakramenta: Preklinjaću Bogdana da bude sebičniji!

Zanimljivo mišljenje Dejva Jergera

Veličina slova A A A

Bogdan Bogdanović je odabrao da napravi veliki korak u svojoj 25. godini i ode u NBA ligu. Do sada se odlično pokazao na treninzima gde je pokazao šuterske sposobnosti, ali na utakmicama Bogdan ne uzima mnogo šuteva.

Bogdan je dugo radio sa Željkom Obradovićem koji je poznat po disciplini u igri, naš šuter nije smeo da uzima bilo kakve lopte iz neizrađenih pozicija (logično), ali u NBA će imati slobodu i za takve stvari (opet logično).

Samo će biti potrebno vreme da se Bogdan navikne na takvu slobodu.

"Preklinjaću Bogdana da bude malo sebičniji - dobrodošao u NBA. Ponekad odbija da šutira kada zahtevam od njega da to učini", rekao je trener Sakramenta Dejv Jerger.

U timu koji je u stvaranju svakako da će Bogdanova uloga biti od velike važnosti. Ako se stvari budu poklopile, može da bude glavni šuter Sakramenta.

"Pogledajte to sa psihološke strane. On je momak koji je tek došao, želi da se integriše u tim. Imaćemo problema u napadu. On je sjajan šuter koji može da pomogne i u kreaciji igre, tako da mi trebaju njegovi poeni. On zna kako da igra. Zna kako da se otvori za šuteve. Zna da odigra pik en rol, da dodaje dok se kreće i da uđe u reket", nahvalio je Jerger Bogdanovića.

Znači, Bogdane, čim ugledaš obruč - pali!

(FOTO: Fiba basketball)