Trener Vojvodine besan posle poraza: Sa pojedincima ćemo brzo raščistiti!

Novi trener Vojvodine Dragan Ivanović ne priznaje lagan prostup ni u prijatelsim utakmicama, pa je nakon današnjeg poraza od Sutjeske (2:1) u Budvi bio prilično besan na svoje izabranike.

To se posebno odnosi na iskusnije prvotimce, koji su u potpunosti podbacili u prvom poluvremenu.

"Videli smo dva različita poluvremena. Ekipa koja je nosila prvenstvo u jesenjem delu prikazala je ležernu i prepotentnu igru, ali to ćemo brzo raščistiti sa pojedincima koji su pomislili da im je dres Vojvodine zagarantovan. U drugom poluvremenu, protiv identične ekipe Sutjeske, mlađarija koja je ušla u igru je odigrala odvažnije i odgovornije. Dali su gol, promašili penal, nisu dozvolili Sutjesci da se razmahne i to je Vojvodina koja je izgledala dobro i organizovano. Sa igračima koji su nastupili u prvom delu ću imati sastanak i pojedinci će sigurno biti kažnjeni zbog ovakvog pristupa. Nemaju nikakvog razloga da se tako prepotentno ponašaju i tako se ne predstavlja Vojvodina", kaže Ivanović.

Crveno-beli su ovu utakmicu počeli u formaciji 3-4-3, ali su, nakon dva brzo primljena gola, prešli u sistem sa četvoricom igrača u odbrani.

"To nema nikakve veze, jer smo i drugo poluvreme odigrali u formaciji 3-4-3. Ekipa koja je nastupila u drugom delu je pravila konstantan pritisak, imala dosta ubačenih lopti u šesnaesterac, postigla sjajan gol, iznudila penal… Međutim, sve to nema veze sa formacijom. Posle drugog primljenog gola, igračima sam rekao da igraju sa četvoricom pozadi kako bih ih psihološki stabilizovao i stavio do znanja da nije problem u tome. Problem je bio u duel igri, čvrstini, slaboj količini trčanja i tome što su mislili da ćemo danas lako dobiti Sutjesku, koja se stegla i igrala sasvim korektno, čvrsto i odgovorno, kao i mi u drugom poluvremenu", rekao je Ivanović.

Fudbaleri Vojvodine već sutra nastavljaju sa ritmom od po dva treninga dnevno, a naredni prijateljski meč odigraće u subotu, kada će im protivnik biti ekipa Grblja.

