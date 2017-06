Trenerska vrteška u Nemačkoj: Italijan vodi Šalke, Leverkuzen promoviše Herliha, potpisao Nagelsman...

Skupo plaćeni Markus Vajncerl zadržao se samo godinu dana na Feltins areni

Burno je od jutros u Nemačkoj! Nema velikih transfera fudbalera, ali ima i te kako bombastičnih promena na klupama! Ukratko - dve promene, dva nova trenera i jedno produženje ugovora.

Šalke i Leverkuzen u novu sezonu ulaze sa novim stručnjacima. Iza ova dva kluba je užasna sezona u kojoj su ostali bez Evrope i čak povremeno strahovali za status bundesligaša, pa je bilo sasvim očekivano da Tajfun Korkut (Bajer) i Markus Vajncerl (Šalke) tokom leta "dobiju krila".

Vajncerl je tako na klupi Rudara preživeo svega godinu dana, iako ga je bogati klub iz Gelzenkirhena prošlog leta platio Augzburgu čak 4.000.000 evra. Njegova zamena je čak i za dobre poznavaoce nemačkog fudbala poprilični anonimus - Domeniko Tedesko, 31-godišnjak koji se trenerskim poslom bavi od 2013.

Italijan je počeo u omladinskoj školi Štutgarta, onda je 2015. došao u Hofenhajm, gde je radio sa 19-godišnjacima, da bi u martu ove godine samostalno preuzeo Aue i spasao ga ispadanja u treću ligu. Na 12 poslednjih mečeva u Cvajti doživeo je samo tri poraza (od toga dva kada je već opstao) i tako gotovo rutinski stigao do sigurne luke.

Tedesko će potpisati ugovor na sve godine, čeka se još samo zvanično "da" od strane Nadzornog odbora.

Ništa manje iznenađeje ne predstavlja ni ime novog šefa struke Leverkuzena. Doduše, za razliku od Domenika Tedeska radi se o velikom igračkom imenu - Hajko Herlih. Herlih se proslavio bukvalno pre desetak dana kada je sa svojim Regenzburgom u baražu uspeo da savlada Minhen 1860 i izbaci ga u treću ligu, a svom timu donese promociju.

Kako javlja Bild nekadašnji fudbaler Bajera, Menša i Borusije iz Dortmunda viđen juče tokom dana na stadionu u Leverkuzenu, a klub je za danas u 13.00 zakazao vanrednu konferenciju za medije. Situacija je po njima jasna. Promocija novog stratega...

I na kraju najtalentovaniji! O njemu se prethodnih dana govorkalo kao o mogućem nasledniku Tomasa Tuhela, međutim, on je odlučio da ostane u Hofenhajmu. Julijan Nagelsman, dakle. Novi ugovor do 2021. sa značajnim povećanjem plate. Momak koji je napravio pravo malo čudo za Hofom - prošle godine ga spasao ispadanja, a ove doveo do kvalifiakcija za Ligu šampiona - bio je na meti mnogih velikih klubova, no očigledno je da se radi o izuzetno promućurnom mladiću (30 godina) koji je svestan da karijeru mora da gradi pravilno. I za sada mu ide perfektno.

"Osećam veliko zadovoljstvo zbog produženja ugovora. Jedva čekam nove izazove", kazao je Nagelsman.

