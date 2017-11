Treneru, imam karte za Arsenal - Zvezda, ispadam, pa idem u London

Srećom, plan mu se nije ostvario...

Veličina slova A A A

Srpski teniser Filip Krajinović izjavio je da nije očekivao da na mastersu u Parizu prođe ni drugo kolo, a kamoli stigne do prvog finala u karijeri, otkrivši da je čak imao kupljenje karte za fudbalsku utakmicu Lige Evrope između Arsenala i Crvene zvezde u Londonu.

„Imao sam karte za meč Arsenala i Crvene zvezde, planirao sam sa prijateljima da idem u Londonu. To sam i saopštio treneru Popoviću, a odgovorio mi je da idemo na masters u Pariz, na šta sam dodao „dobro, to je u četvrtak, ne vidim sebe dalje od prvog kola“, otkrio je Krajinović.

Usledilo je podsećanje da dalji tok razgovora sa svojim strategom,

„Replicirao mi je da je neozbiljno da tako razmišljam. Onda sam mu preneo da u subotu (dan kada je slavio u polufinalu, prim. aut.) organizujem proslavu sa društvom u Somboru zbog mesta u TOP 100 na kraju godine, opet me je prekinuo i rekao da je u subotu polufinale. Odgovorio sam da ne vidim sebe u polufinalu i da ne verujem da ću dotle stići“, rekao je Krajinović na konferenciji za medije u TC „Ðukić“ na Bežanijskoj kosi.

Šta je još izjavio novi 33. igrač sveta pročitajte OVDE.

(FOTO: Star sport)